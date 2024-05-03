Alman otomotiv devi Porsche, Porsche Taycan isimli elektrikli spor otomobilini 2019 yılından beri üretiyor. Otomobil ülkemizde de satılıyor. Elektrikli spor otomobil kategorisinde sevilen model şimdi ise toplatılma kararı ile gündemde. Detaylara bakalım.

Porsche Taycan neden toplatılıyor?

Daha önce Volkswagen otomobiller 2016 yılında emisyon skandalı sebebiyle toplatılmıştı. VW grubundan olan Porsche ise şimdi patlama tehlikesi sebebiyle Porsche Taycan modelini toplatıyor. Resmi açıklamaya göre, yüksek gerilim akü hücrelerinde kısa devreye yol açabilecek arızadan mütevellit Porsche, Taycan’ları geri çağırıyor. Bu teknik sorun, aracın alev almasına neden olabilecek riskler taşıyor. Geri çağırma 21.10.2019 ile 17.07.2023 tarihleri arasında üretilmiş Taycan’ları kapsıyor. Eğer bu tarihleri arasında bir Taycan satın almış iseniz yetkili bayilere başvurmanız gerekiyor.

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Porsche Taycan, Porsche tarafından 2019 yılından bu yana üretilen bir bataryalı elektrikli üst orta sınıf otomobil modelidir. İlk olarak 2015 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Mission E adıyla bir konsept olarak tanıtılmış olup üretim modeli ise 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. Taycan, Porsche’nin ilk seri üretim elektrikli aracı olup farklı performans seviyelerinin çeşitli varyantlarında satılması ve türevlerini gelecekte platformuna dayanan modeller dizisinde üretebilmesi planlanmaktadır.