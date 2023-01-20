Ülkemizde 15.000 TL ile 25.000 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Ocak ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

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5000 TL ALTINDA EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/Nm8V-ioG9Q0

5000 – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/PFp4ThqMC1E

7500 – 10000TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/q8EgOoL-7ps

10000 – 15000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/h6jSfCbe0Bc

15000 – 25000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (OCAK 2023)

Samsung Galaxy S21

POCO F4

realme GT Neo 2

Xiaomi 12T

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy Z Flip4

POCO F4 GT

iPhone 12

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12

iPhone 13 mini