Cuma Raporu #241 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #241: Twitch Bit Skandalı, Yenilenmiş Telefonlara Büyük İlgi ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #241 zaman çizelgesi
00:00 Giriş
04:32 Yargıtay’dan SIM takılan cihaza iade kararı
23:32 2022’de ikinci el ve yenilenmiş telefon pazarı coştu
34:55 Twitch Bit Skandalı #2
56:59 YouTube Shorts ile Para Kazanma Dönemi
01:03:28 Twitter’da açık arttırma ile hesap satışı başlayacak
01:07:32 Samsung Galaxy S23 serisi 1 Şubat’ta geliyor
01:21:00 Kirin Geri Dönüyor!
01:24:18 Meizu ölmemiş! Meizu 20 yolda!
01:32:53 James Webb neredeyse Dünya büyüklüğünde ilk ötegezegenini buldu
01:36:00 PUBG Mobile Dünya Şampiyonası’nı Türk Takım Kazandı!
01:38:20 2022 yılında Türkiye’de en çok satan elektrikli ve hibrit otomobiller