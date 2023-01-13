Cuma Raporu #241 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #241 zaman çizelgesi

00:00 Giriş

04:32 Yargıtay’dan SIM takılan cihaza iade kararı

23:32 2022’de ikinci el ve yenilenmiş telefon pazarı coştu

34:55 Twitch Bit Skandalı #2

56:59 YouTube Shorts ile Para Kazanma Dönemi

01:03:28 Twitter’da açık arttırma ile hesap satışı başlayacak

01:07:32 Samsung Galaxy S23 serisi 1 Şubat’ta geliyor

01:21:00 Kirin Geri Dönüyor!

01:24:18 Meizu ölmemiş! Meizu 20 yolda!

01:32:53 James Webb neredeyse Dünya büyüklüğünde ilk ötegezegenini buldu

01:36:00 PUBG Mobile Dünya Şampiyonası’nı Türk Takım Kazandı!

01:38:20 2022 yılında Türkiye’de en çok satan elektrikli ve hibrit otomobiller