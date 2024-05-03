Sahte e-devlet uygulamalarına son. E-Devlet gibi devlete ait uygulamalar için Google Play Store etiketleme sistemini devreye sokuyor. Google, Play Store’da kullanıcıların güvenliği için yeni bir adım attı ve resmi devlet uygulamalarını tanımlamak için bir etiketleme sistemini başlattı. Bu yeni özellik, kullanıcıların devlete ait resmi uygulamalarla sahtelerini ayırt etmelerini sağlayacak. Android kullanıcıları artık güvenli devlet uygulamalarını daha kolay tanıyabilecek.

İçindekiler Google Play Store Devlete Ait Uygulamalar İçin Etiket Uygulaması Başlattı

Google Play Store Devlete Ait Uygulamalar İçin Etiket Uygulaması Başlattı

Artık Android kullanıcıları, Play Store’da resmi devlet uygulamalarını daha kolay tanıyabilecek. Google, bu uygulamaları belirlemek için bir “Devlet” etiketi tanımladı. Bu etikete sahip uygulamaları indirmek isteyen kullanıcılar, uygulamanın profiline giderek “Google Play, bu uygulamanın bir devlet kuruluşuna bağlı olduğunu onayladı.” yazan bir açılır pencereyle karşılaşacaklar. Ayrıca, bu uygulamaların listelendiği en iyi uygulamalar gibi bölümlerde de bu etiket görünecek.

Google, bu etiketleme sisteminin geliştirilmesi için hükümetlerle ve geliştirici ortaklarıyla işbirliği yaptığını belirtti. Play Store’un zaten yanıltıcı simgelere veya açıklamalara sahip uygulamalara izin vermediğini ve bu yeni etiketleme sisteminin kullanıcıların güvenliğini daha da artıracağını vurguladı. Bu sayede sahte e-devlet uygulaması gibi uygulamalar kullanıcıları kandıramayacak.

Henüz Türkiye’deki kullanıcılar için bu etiketin görünür olmadığı belirtiliyor. Ancak başlangıçta Almanya, Avustralya, Brezilya, Fransa, Kanada, Hindistan, Endonezya, Güney Kore, Japonya, Meksika, İngiltere ve Amerika’daki resmi devlet uygulamalarında bu rozetin görüneceği açıklandı. Şu anda 3000’den fazla devlet uygulaması bu etiketi taşıyor ve sayının artması bekleniyor.

Bu adım, Google’ın kullanıcıların güvenliğini sağlamak ve sahte uygulamalarla mücadele etmek için attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Artık Android kullanıcıları, resmi devlet uygulamalarını daha güvenli bir şekilde kullanabilecek ve sahte uygulamalardan korunacaklar.

Türkiye’de e-devlet, e-nabız gibi birçok uygulamanın da yakında bu etiket ile güncellenmesi bekleniyor. Google cephesi bu aşamada hükümetlerle iletişime geçerek uygulamaların kimliğini doğrulayacak. Sahte e-devlet uygulaması gibi uygulamalar çıkaran art niyetli geliştiriciler ise vatandaşların dalgınlığından yararlanamayacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu adım sahte e-devlet uygulamaları için ne anlam ifade ediyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!