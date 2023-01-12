Samsung Galaxy S23 serisi 1 Şubat tarihinde resmen lanse edilecek. Ancak her sene olduğu gibi tanıtımına günler kala S23 serisinin tüm detayları da ortaya çıktı. Bu videoda Aydoğan serinin öne çıkan özelliklerini aktarıyor.
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KARŞINIZDA SAMSUNG GALAXY S23 SERİSİ! | “En Güçlü” Telefonların Tüm Detayları
Samsung Galaxy S23 Özellikleri;
- Boyut: 146,3 x 70,9 x 7,6 mm
- Ekran: 6,1 inç FHD+ 120 Hz (1750 nit)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Bellek: 8 GB DDR5X
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 10 MP
- Ön Kamera: 10 MP
- Batarya: 3900 mAh
- Şarj: 25 Watt
- Renk: Fantom siyahı/ yeşil/ lavanta / krem
Samsung Galaxy S23 Plus Özellikleri;
- Boyut: 157,7 x 76,1 x 7,6 mm
- Ekran: 6,6 inç FHD+ 120 Hz (1750 nit)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Bellek: 8 GB DDR5X
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya: 4700 mAh
- Şarj: 45 Watt
- Renk: Fantom siyahı / yeşil / lavanta / krem
Samsung Galaxy S23 Ultra Özellikleri;
- Boyut: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm
- Ağırlık: 223 gram
- Ekran: 6,8 inç QHD+ 120 Hz (2000 nit)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Bellek: 8 GB / 12 GB DDR5X
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP
- Ön Kamera: 40 MP
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj: 45 Watt
- Renk: Fantom siyahı / yeşil / lavanta / krem
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