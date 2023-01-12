Samsung Galaxy S23 serisi 1 Şubat tarihinde resmen lanse edilecek. Ancak her sene olduğu gibi tanıtımına günler kala S23 serisinin tüm detayları da ortaya çıktı. Bu videoda Aydoğan serinin öne çıkan özelliklerini aktarıyor.

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Samsung Galaxy S23 Özellikleri;

Boyut: 146,3 x 70,9 x 7,6 mm

146,3 x 70,9 x 7,6 mm Ekran: 6,1 inç FHD+ 120 Hz (1750 nit)

6,1 inç FHD+ 120 Hz (1750 nit) İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Bellek: 8 GB DDR5X

8 GB DDR5X Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 10 MP

50 MP + 12 MP + 10 MP Ön Kamera: 10 MP

10 MP Batarya: 3900 mAh

3900 mAh Şarj: 25 Watt

25 Watt Renk: Fantom siyahı/ yeşil/ lavanta / krem

Samsung Galaxy S23 Plus Özellikleri;

Boyut: 157,7 x 76,1 x 7,6 mm

157,7 x 76,1 x 7,6 mm Ekran: 6,6 inç FHD+ 120 Hz (1750 nit)

6,6 inç FHD+ 120 Hz (1750 nit) İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Bellek: 8 GB DDR5X

8 GB DDR5X Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP

108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 4700 mAh

4700 mAh Şarj: 45 Watt

45 Watt Renk: Fantom siyahı / yeşil / lavanta / krem

Samsung Galaxy S23 Ultra Özellikleri;

Boyut: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm

163,4 x 78,1 x 8,9 mm Ağırlık: 223 gram

223 gram Ekran: 6,8 inç QHD+ 120 Hz (2000 nit)

6,8 inç QHD+ 120 Hz (2000 nit) İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Bellek: 8 GB / 12 GB DDR5X

8 GB / 12 GB DDR5X Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP Ön Kamera: 40 MP

40 MP Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj: 45 Watt

45 Watt Renk: Fantom siyahı / yeşil / lavanta / krem