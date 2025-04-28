Çukur dizisinin hayranları için müjdeli haber geldi. Uzun süredir gündemde olan Çukur film projesi sonunda resmiyet kazandı. Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş tarafından paylaşılan bilgilere göre, Çukur film ne zaman çıkacak sorusu yanıt buldu. Peki Çukur film ne zaman çıkacak?

Çukur filmi ne zaman çıkacak? Oyuncuları kimler olacak?

2021 yılında final yaparak hayranlarını üzen Çukur, aradan geçen yıllara rağmen popülaritesini kaybetmedi. Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş tarafından paylaşılan bilgilere göre, Çukur film ne zaman çıkacak sorusu yanıt buldu. Filmin çekimleri bu yaz başlayacak.

Prime Video ile yapılan anlaşma sayesinde, Çukur filmi için düğmeye basıldığı öğrenildi. Aras Bulut İynemli film kadrosunda yer alıp almayacağı konusu büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Yapımcı firma Ay Yapım’ın, projeye büyük bir titizlikle yaklaştığı konuşulurken, çekimlerin yaz aylarında başlayacağı bilgisi kulislere bomba gibi düştü. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, önümüzdeki yıl sinema salonlarında Çukur filmi ile buluşacağımız konuşuluyor.

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