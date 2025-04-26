Organize İşler dizisi resmen geliyor. 2005 yılında vizyona giren film, yıllar boyunca geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ardından gelen “Organize İşler Sazan Sarmalı” devam filmi de büyük ses getirmişti. Şimdi ise Organize İşler dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Peki Organize İşler dizisi kadrosu nasıl olacak?

Organize İşler dizisi kadrosu nasıl olacak? Başrol kim olacak?

Organize İşler dizisi resmen geliyor. Peki Organize İşler dizisi başrol kim olacak? Merakla beklenen projede, sevilen karakterlerden biri olan Sarı Saruhan’ı yeniden görmeye hazır olun, çünkü Organize İşler Kıvanç Tatlıtuğ ile ekranlara taşınıyor!

İlk etapta Disney Plus için hazırlanan ancak iptal edilen proje, son gelen bilgilere göre Netflix platformunda izleyicilerle buluşacak. Üstelik, sekiz bölümlük bu özel yapımın yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenecek.

Şimdiden büyük bir merak konusu haline gelen Netflix Organize İşler dizisi ne zaman çıkacak sorusu ise henüz netleşmedi. Çekimlerin bu yaz başlayacağı belirtiliyor. Projenin başında elbette yine usta isim Yılmaz Erdoğan var ve Organize İşler başrol oyuncusu olarak da dikkatleri üzerine çekiyor.

Organize İşler dizisi başrol kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ yer alması, hayranlarını heyecanlandırmaya yetti. Kulislerde konuşulanlara göre, ilk filmde Müslüm Duralmaz karakteriyle hafızalara kazınan Cem Yılmaz’a da yeni dizide rol alması için teklif götürüldü.

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