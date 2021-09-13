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Cressida Dick: Teknoloji devleri teröristleri durdurmayı imkânsız kılıyor
Metropolitan Polis komiseri, teknoloji devlerini teröristleri tespit etmeyi ve durdurmayı zorlaştırmakla suçladı. Dame Cressida Dick cumartesi günü Telegraph’te, teknoloji devlerinin uçtan uca şifrelemeye odaklanmasının polisin işlerini yapmasını “bazı durumlarda imkânsız hale getirdiğini” yazdı.
Çarşamba günü, İçişleri Bakanı Priti Patel, çocukları güvende tutacak teknolojiler için yeni bir fon başlattı. Ayrıca teknoloji firmalarına kullanıcı güvenliğini kârdan önce koymaları çağrısında bulundu. Ancak siber güvenlik uzmanları hükümetin istediği çözümlerin inşa edilmesinin mümkün olduğundan emin olmadıklarını söylediler.
Dame Cressida, 11 Eylül saldırılarının 20. yıldönümü münasebetiyle yazdığı yazısında, iletişim teknolojilerindeki ilerlemelerin, teröristlerin artık sosyal medya ve internet aracılığıyla “herhangi birini, her yerde ve her zaman” güçlendirebilecekleri anlamına geldiğini vurguladı. Buna karşılık, Birleşik Krallık, teknolojiyi kendi avantajlarına kullanan teröristlere ayak uydurmak için sürekli olarak kendi dijital yeteneklerini geliştirmeye ihtiyaç duyuyor.
Dame’in mesajı, bu hafta başlarında G7 içişleri bakanlarının toplantısında Safety Tech Challenge Fund’ı başlatan Bayan Patel’in mesajını yansıtıyor. Dünyanın dört bir yanından uzmanlara açık olan fon, çevrimiçi ortamda çocuklara yönelik cinsel istismarla mücadele etmeyi amaçlıyor. Çocuk cinsel istismarı materyalinin (CSAM) çevrimiçi olarak uçtan uca şifrelemeyi kırmadan tespit edilmesini sağlayan yeni teknolojiler geliştirmeleri için beş başvuru sahibine 85.000 pounda kadar ödül verilecek.
Uçtan uca şifreleme, gönderen ve alıcı dışında herhangi birinin çevrimiçi gönderilen mesajları okumasını imkânsız kılan bir gizlilik özelliğidir. Facebook gibi teknoloji devleri, bu tür bir teknolojiyi kullanmanın kullanıcıların gizliliğini koruyacağını söylese de, ABD, İngiltere ve Avustralya da dâhil olmak üzere birçok hükümet 2019’dan beri bu fikre defalarca itiraz etti.
Apple planı tartışması
Siber güvenlik ve gizlilik uzmanları, Bayan Patel ve Dame Cressida’nın görüşlerinin, Apple’ın bu ayın başlarında iPhone’ları CSAM için tarama planını erteleme kararına yanıt olabileceğine inanıyor.
İlk olarak Ağustos ayında duyurulan algılama teknolojisi, görüntüleri iCloud’a yüklenmeden önce, Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi tarafından sağlanan bir veri tabanındaki bilinen CSAM materyalinin benzersiz “dijital parmak izleriyle” veya karma değerleriyle karşılaştırıyor.
Apple’ın teknolojisi, bir kişinin potansiyel bir suçlu olup olmadığını kontrol etmek için kendi cihazını kullanmasını içerdiğinden, gizlilik grupları ve siber güvenlik endüstrisi tarafından tehlikeli bir emsal oluşturduğu için geniş çapta eleştiriye maruz kaldı.
Alec Muffett, “Apple’ın iMessage mesajlaşma teknolojisinde zaten uçtan uca şifrelemeye sahibiz. Kolluk kuvvetlerinin ve hükümetin bu konuda Apple’a ulaşmaması garip. Bunun yerine hepsi Facebook ve WhatsApp’a saldırmakla ilgili.”
Özellikle kişiselleştirilmiş reklamlar sağlamak için sürekli olarak kullanıcı davranışlarını ve ilgi alanlarını takip etmeleri gerçeği başta olmak üzere, hizmetlerinin kullanıcıları hakkında sahip oldukları veri teknolojisi devlerinin zenginliği hakkında çok şey yazıldı. Teknoloji firmalarının, sadece davranışlarını izleyerek pedofili ve teröristleri tespit etmek için ihtiyaç duydukları teknolojiye zaten sahip olduklarını savunuyor. Bu açıdan, telefonlarındaki tüm kişisel dosyalara bakarak bir kullanıcının gizliliğinden ödün vermek zorunda olmadıklarını düşünüyor.
Siber güvenlik ve kriptografi alanında 30 yıldan fazla deneyime sahip olan Bay Muffett, “Bir düzine gence rastgele mesaj atan orta yaşlı bir erkeğin Facebook hesabına sahipseniz, o zaman potansiyel olarak şüpheli bir etkinliğiniz var. Masum olabilir, ancak kesinlikle araştırmaya değer bir konu.”
“Birleşik Krallık hükümeti, davranışları gözlemlemeye çalışmak yerine, gözetlemeye çalışırken olduğu gibi içeriğe bakarak CSAM’i tespit etmeye çalışıyor.”
Buna ek olarak, birden fazla siber güvenlik araştırmacısının Apple’ın NeuralHash algoritmasını test ettiğini ve tamamen farklı iki görüntüyü aynı fotoğraf olarak karıştırdığını keşfettiklerini ve bu nedenle Apple’ın kullanıcıları haksız yere suç içeriğine sahip olmakla suçlamasından korktuklarını söylüyor.
Yeni teknoloji fonuna dair eleştiri
İsmini vermek istemeyen önde gelen bir siber güvenlik uzmanı, hükümetin istediğinin teknik olarak mümkün olmadığını söyledi.
Uzman, “Toprak yasasını değiştirebilirsiniz, ancak bilim yasasını değiştiremezsiniz. Uçtan uca şifrelemenin korumalarını baltalamadan cihazların toplu olarak taranmasına izin vermenin bir yolu yok” dedi. “Birisi çocuk cinsel istismarı görüntülerini tespit ederken uçtan uca şifrelemeyi geçerli bir şekilde korumayı başarırsa, 85.000 pounddan çok daha fazla kazanacaklar. Bu yüzden ekonominin ne olduğunu anlamıyorum.”
Başka bir siber güvenlik patronu da aynı fikirde: “Hükümet neredeyse, Facebook ve diğer sosyal medya kuruluşlarına daha fazlasını yapmak ve onlara (pedofili ve teröristler) daha fazla erişim sağlamak için bir açıklama yapıyor. “Satır aralarını okursanız, Bayan Patel esasen bilgisayar korsanlarını işe almak istediklerini söylüyor.”
Bunun dışında gizlilik endişeleri de mevcut. TrustElevate’in kurucusu olan çevrimiçi çocuk güvenliği uzmanı Dr Rachel O’Connell, “İktidardakilerin bu yetkileri kötüye kullanmayacağına güvenebilir miyiz?”
Veri koruma uzmanı Pat Walshe’a göre Apple’ın çözümü yasal değil. Teknoloji devinden Avrupa’da nasıl konuşlandırılabileceğini açıklamasını istediğini ve henüz bir cevap alamadığını söyledi. “Avrupa Adalet Divanı (ECJ), cep telefonunun özel alanımızın bir uzantısı olduğunu söylüyor. Mahkemeler, cihazın ve onunla ilgili her türlü bilginin hayatımızın özel alanının bir parçası olduğunu, yani cep telefonunun özel alan kapsamında korunması gerektiğini belirtiyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kapsamında koruma gerektiriyor” dedi.
Cep telefonu operatörü Three’de hükümet ve kolluk kuvvetlerinden sorumlu bir ekibi yöneten Bay Walshe, gizlilik hakkında çok fazla soruya yol açtığını söyleyerek teknoloji fonu teklifi hakkında da ciddi endişelere sahip. Bunun yerine, hem vatandaşların hem de iletişim sağlayıcılarının CSAM’i teknoloji firmalarına veya kolluk kuvvetlerine bildirmelerini sağlamak için daha iyi, daha doğrudan raporlama kanalları olması gerektiğini söylüyor. “Ve kolluk kuvvetlerinin raporlarla başa çıkmak için eğitim, insan gücü ve finansmanda büyük bir destek alması gerekiyor” dedi. “Bizi her gün güvende tutan teknolojiyi kırmak yerine buna daha fazla vurgu yapılmasını istiyorum.”
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Kripto Para
MicroStrategy Yeni Bir Bitcoin Alımı Daha Yaptı! Toplam Yatırımı Ne Kadar?
En son 24 Ağustos tarihinde 3907 adet BTC satın alımı yaptığını duyuran iş zekası yazılımı şirketi ve büyük bir Bitcoin destekçisi olan MicroStrategy, yeniden Bitcoin satın aldığını duyurdu. 5050 adet daha Bitcoin satın alan şirket, BTC başına ortalama 48.099 dolar ödediğini açıkladı. Bu satın alımla beraber şirketin elinde bulunan toplam Bitcoin miktarı 114.042 oldu.
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MicroStrategy bugün BTC başına 48.099 dolardan 242.9 milyon dolar değerinde ek 5.050 BTC satın alarak Bitcoin satın alma serisini sürdürdüğünü açıkladı. En son satın alım ile birlikte, MicroStrategy’nin toplam Bitcoin yatırımı 3 milyar doların üzerine çıkmış oldu. Şirket şu anda bilançosunda toplam 114.042 BTC tutuyor.
MicroStrategy has purchased an additional 5,050 bitcoins for ~$242.9 million in cash at an average price of ~$48,099 per #bitcoin. As of 9/12/21 we #hodl ~114,042 bitcoins acquired for ~$3.16 billion at an average price of ~$27,713 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/2ESbTy6ad7
— Michael Saylor⚡️ (@michael_saylor) September 13, 2021
MicroStrategy tarafından yapılan son satın alma, geçen hafta yaşanan ani fiyat çöküşünden sonra yükselen şirket tarafından olası bir Bitcoin satışı söylentilerinin de üstünü kapattı. CEO Michael Saylor şirketin yakın zamanda satış yapma niyetinin olmadığını yinelese de, ani yaşanan çöküşler şirkete yönelik olarak şirketin elindeki BTC’leri satması gerektiği baskılarını körüklüyor.
MicroStrategy, geçtiğimiz yıl ağustos ayında en iyi kripto para biriminin fiyatının 10 bin doların hemen üzerinde işlem gördüğü ve o zamandan beri durmadığı zaman Bitcoin satın almaya başladı. Firma, borç teklifleri ve doğrudan nakit alımları kullanarak BTC satın aldı ve daha fazla Bitcoin satın almak için borç teklifleri sunmaya devam edeceğini söyledi.
Mayıs, haziran ve temmuz ayının son düşüş ayı boyunca, Bitcoin fiyatı birkaç kez 30 bin doların altına düştü ve bu da şirkete milyonlarca kayıp yaşamamak için BTC varlıklarını satması için ciddi yatırımcı baskısı yarattı. Ancak Saylor, firmayı düşüş aşamasından geçirdi ve Bitcoin’lerinden herhangi birini satmayı reddetti.
MicroStrategy, aynı zamanda bilançosuna Bitcoin ekleyen halka açık şirketler arasında öncü olarak görülüyor. Şirket, Tesla ve SpaceX’in dahil olmak üzere birkaç CEO’yu ve çeşitli kamu şirketlerini bilançolarına BTC eklemeye ikna etti. Saylor, sosyal medya hesaplarında sıklıkla Bitcoin hakkında konuştuğu görülen ve BTC’nin gerçek finansal devrimi getireceğine inanan tam zamanlı bir Bitcoin savunucusu.
Michael Saylor’ın şirketinin elinde 114 binden fazla BTC olması, lider kripto para biriminin fiyatının artması ile beraber MicroStrategy hisselerinin de paralel şekilde artmasını sağlıyor. Fiyat düşüşleri ile beraber de hisse değeri de düşüş yaşayabiliyor. Şirketin hisseleri geçtiğimiz yıldan bugüne %400’den fazla artış yaşadı.
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Akıllı Telefonlar
Tecno Spark 8, Helio P22 ile piyasaya sürüldü!
Tecno, fiyat/performans odaklı alt-orta segment akıllı telefonlarıyla son zamanlarda oldukça popüler bir marka haline geldi. Bugün ise şirketin yeni giriş segment akıllı telefonu olan Tecno Spark 8, Hindistan’da global olarak piyasaya çıktı. Cihaz, ucuz bir fiyatlandırma ile iyi özellikler sunmayı hedefliyor.
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Tecno Spark 8, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Tecno Spark 8, giriş segmenti hedefleyen bir akıllı telefon olacak. Cihaz, MediaTek Helio P22 yonga setinden gücünü alıyor. Bu yonga seti, günümüz akıllı telefon serilerinde kullanılan çiplerin oldukça gerisinde. Bununla birlikte cihazda bulunan Helio P22, PowerVR GE8320 GPU tarafından desteklenecek. Tecno Spark 8, 2 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile geliyor. Cihazda bulunan 2 GB RAM, günlük işlerde sıkıntı çıkarmayacak olsa da çoklu işlerde çeşitli sorunlar ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte mevcut depolama alanı, 256 GB’a kadar microSD kart ile genişletilebiliyor. Telefon, 6.52 inçlik HD+ çözünürlüklü LCD bir ekran ile geliyor. Bu ekran, 120 Hz dokunmatik hızına ve 60 Hz ekran tazeleme hızına sahip.
Tecno Spark 8, ön tarafta 8 MP çözünürlüklü bir selfie kamera ile geliyor. Arka tarafta ise 16 MP çözünürlüklü ana kamera ve yapay zeka destekli yardımcı sensör bulunmakta. Ayrıca ana kamera, 1080p video kaydını destekliyor. Cihazın en çok dikkat çeken özelliklerinden birisi ise 5000 mAh değerindeki bataryası. Düşük çözünürlük ile birlikte 5000 mAh batarya uzun süreli kullanımda oldukça tatmin edici olacaktır. Ancak maalesef bu batarya microUSB ile şarj olacağı için hızlı şarj desteğini bulundurmuyor. Son olarak Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band ve Android 11 Go işletim sistemi, cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor.
Tecno Spark 8, geçtiğimiz ay Nijerya’da gerçekleşen lansmanda piyasaya çıkmıştı. Şimdi ise Hindistan lansmanı ile birlikte global çapta piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte 130$ üzerinden satışa çıkacak olan cihaz, ülkemizde satışa çıkması halinde en ucuz akıllı telefonlardan biri olacak.
- Ekran: 6.52 inç, IPS LCD (1600 x 720 piksel)
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- RAM: 2 GB
- Depolama: 64 GB (256 GB’a kadar microSD desteği mevcut)
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 16 MP + AI sensör
- İşletim Sistemi: Android 11 Go
- Batarya: 5000 mAh microUSB
- Ağırlık: 200 gram
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