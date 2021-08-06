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Apple, Çocuk Cinsel İstismarı Görüntüleri İçin iPhone’ları Tarayacak
Şirket perşembe günü yaptığı açıklamada, Apple’ın ABD’de iCloud’a yüklenen çocuk istismarı görüntülerini kolluk kuvvetlerine bildireceğini açıkladı.
Yeni sistem, Çocukların Cinsel İstismarı Materyali (CSAM) adı verilen görüntüleri, o görüntüye karşılık gelen benzersiz sayılara dönüştürüldüğü karma adı verilen bir işlem kullanarak algılayacak.
Apple, sistemi perşembe günü test etmeye başladı. Ancak Apple’ın yaptığı açıklamaya göre, çoğu ABD’li iPhone kullanıcısı bu yıl içinde olacak bir iOS 15 güncellemesine kadar bu sistemin bir parçası olmayacak.
Bu hareket, Apple’ı, çocuk istismarı görüntüleri de dahil olmak üzere hizmet şartlarını ihlal eden içerik için, genellikle karma sistemleri kullanarak hali hazırda kullanıcı dosyalarını tarayan diğer bulut hizmetleriyle aynı seviyeye getiriyor.
Aynı zamanda, sisteminin, çocukların cinsel istismarına ilişkin yasa dışı görüntüleri ortadan kaldırmaya yönelik önceki çözüm önerilerine göre kullanıcılar için daha özel olduğunu söyleyen Apple için bir testi temsil ediyor. Çünkü hem Apple sunucularında hem de kullanıcı cihazlarında gelişmiş şifreleme kullanıyor ve gerçek görüntüleri değil, yalnızca karmaları tarıyor.
Ancak, mahremiyete duyarlı birçok kullanıcı, hükümetleri bir cihazdaki veya buluttaki içerikler hakkında bilgilendiren yazılımlardan hala çekiniyor ve birçok kullanıcının bu duyuruya olumsuz tepki vermesi çok olası. Özellikle Apple’ın cihaz şifrelemesini şiddetle savunması ve ABD’den daha az konuşma korumasına sahip ülkelerde faaliyet göstermesi de bu yeni test edilen sistemi tartışmaya daha açık bir konu haline getiriyor.
Bunun yanı sıra, dünyanın dört bir yanındaki kolluk kuvvetleri de çocuk istismarını veya terörizmi araştırmak için iMessage ve iCloud gibi diğer yazılım hizmetlerinin şifrelemesini zayıflatması için Apple’a baskı yaptı. Perşembe günkü duyuru, Apple’ın kullanıcı gizliliği konusundaki bazı mühendislik ilkelerinden vazgeçmeden bu sorunlardan bazılarını ele almasının önünü açtı.
Nasıl çalışıyor
Bir görüntü iCloud’da saklanmadan önce, Apple, görüntünün karmasını Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) tarafından sağlanan bir karma veri tabanıyla eşleştiriyor. Bu veri tabanı, iOS 15 güncellemesinden başlayarak iOS kodunda dağıtılacak. Ayrıca Apple, eşleştirme işleminin bulutta değil, kullanıcının iPhone’unda yapıldığını söyledi.
Apple daha sonra bir iCloud hesabında belirli sayıda ihlal eden dosya tespit ederse, sistem Apple’ın şifresini çözmesine ve bu hesaptaki görüntüleri görmesine izin veren bir dosya yükleyecek. Görevli bir Apple çalışanı, eşleşme olup olmadığını doğrulamak için görüntüleri manuel olarak inceleyecek.
Apple, yalnızca öncesinde bilinen ve bu veri tabanlarına bildirilen içerikle eşleşen görüntüleri inceleyebilecek; örneğin, ebeveynlerin çocuklarının banyodaki fotoğrafları NCMEC veri tabanının bir parçası olmayacağından bu görüntüleri tespit edemez.
Manuel incelemeyi yapan kişi, sistemin hata yapmadığı sonucuna varırsa, Apple kullanıcının iCloud hesabını devre dışı bırakacak ve gerekirse NCMEC’ye bir rapor gönderecek veya kolluk kuvvetlerine haber verecek. Hesaplarının yanlışlıkla işaretlendiğini düşünen kullanıcıların Apple’a itirazda bulunma hakları da mevcut.
Apple, sistemin yalnızca iCloud’a yüklenen ve kullanıcıların kapatabileceği görüntüler üzerinde çalıştığını belirtti. Yani Apple sunucularına yüklenmemiş bir cihazdaki fotoğraflar veya diğer resimler sistemin parçası olmayacak.
Bazı güvenlik araştırmacıları, bu teknolojinin eninde sonunda siyasi protesto fotoğrafları gibi diğer türdeki görüntüleri tanımlamak için kullanılabileceğine dair endişelerini dile getirdi. Apple, sisteminin yalnızca NCMEC veya diğer çocuk güvenliği kuruluşları tarafından listelenen görüntülerle çalışabilecek şekilde oluşturulduğunu ve şifrelemeyi oluşturma biçiminin başka amaçlar için kullanılmasını engellediğini iddia ediyor.
Ayrıca, Apple’ın veri tabanına ek karma ekleyemeyeceği söylenenler arasında. Apple, kullanıcı gizliliğinden ödün vermeden yasa dışı çocuk istismarı görüntülerini tespit edebildiğini onaylamak için sistemini kriptografi uzmanlarına sunduğunu da ekledi.
Apple, çocukları sapıklardan korumayı amaçlayan diğer özelliklerle birlikte perşembe günü bu özelliği açıkladı. Ayrı bir özellikte Apple, çıplaklık içerebilecek görüntüleri bulanıklaştırmak için aile hesabı olan bir çocuğun iPhone’unda makine öğrenimini kullanacak. Ek olarak, ebeveynler, 13 yaşından küçük bir çocuğu varsa iMessage’da cinsel içerikli bir fotoğraf veya mesaj aldığında uyarılmayı seçebilecek. Apple ayrıca Siri’yi çocuk istismarının nasıl bildirileceğiyle ilgili bilgilerle de güncelledi.
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Apple
iPhone Pegasus’a Yenik Düştü Mü? | Apple Cihazlar Yeteri Kadar Güvenli Değil Mi?
Geçtiğimiz günlerde ayyuka çıkan Pegasus skandalıyla, iPhone cihazların da aslında yeteri kadar güvenli olmadığı ortaya çıktı. Hatta yapılan araştırmayla Apple markalı 23 cihazın herhangi bir güvenlik engeline bile takılmadan saniyeler içinde tamamen hacklendiği ortaya çıktı.
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İçindekiler
NSO’nun Pegasus’u, dünyayı karıştırmaya devam ediyor
İsrail merkezli NSO Group, Pegasus adında bir casus yazılım üretmişti. Bu yazılımı aslında bir casus yazılım diye adlandırmak gerçekten de çok zor çünkü bu yazılım tam anlamıyla bir silah. Bir siber silah olarak da Pegasus, birçok politikacının, gazetecinin, aktivistin ve bundan çok daha fazlasının cebindeki gizli bir ajan oldu. Bu sayede mağdurları hedef alanlar, her adımlarını takip etmekle kalmayıp; ağızlarından çıkan her kelimeyi bile duydular. Hatta ve hatta bu insanların yatak odalarına kadar girdiler.
Siber güvenliğin bu kadar önemli olduğu bir çağda, markalar da sağladıkları güvenlik özellikleriyle öne çıkarken ve güvenlik bazında en iddialı ifadelere sahip marka olan Apple bile siber güvenliğe yaptığı onca yatırıma rağmen Pegasus karşısında çaresiz kaldı. Pegasus yazılımıyla ele geçirilen iPhone cihazlar, Apple’ın hiçbir güvenlik mekanizmasına bile takılmadan ele geçirildi.
Zero-click attack denilen sistemle işleyen Pegasus, siz hiçbir şeye tıklamadan veya izin vermeden akıllı telefonunuzu doğrudan enfekte edebiliyor. Bu durum da sizin herhangi bir tedbir alabilmenizi engelliyor. Yani kişisel tedbirler bile böyle bir siber silaha karşı sizi tamamen savunmasız bırakıyor. Bireysel önlemler bile siber güvenliğinizi sağlamaya yetmiyor.
Claude Mangin’in başına neler geldi?
Claude Mangin, Paris’te yaşıyor. Claude’ın eşi Naama Asfari ise Faslı bir aktivist. Sahrawi etnik kökenli bir gruba üye olan ve Batı Sahra’da bağımsızlık isteyen Naama, 10 yıldan fazla bir süre önce Fas’ta hapse atıldı. Eşi Naama’nın tekrar özgürlüğüne kavuşabilmesi için büyük emek veren ve uluslararası kampanyalar yürüten Claude, geçtiğimiz günlerde “linakeller2203” isimli bir kullanıcıdan bir mail aldı. Böylelikle Claude da Pegasus aracılığıyla takip edilenler arasındaki yerini almış oldu. Artık Claude, 50 ayrı ülkede takip edilen 50.000 kişiden yalnızca biriydi.
Claude, “Ben Fas’tayken polis beni her yerde izliyordu. Böyle bir şey Fransa’da hiç olası değil.” dedi. Bir şekilde hacklenerek takip edildiğinden şüphelenen Claude, ardından elindeki ikinci iPhone olan 6S modelini kullanmaya başladı. Fakat daha sonra elindeki 6S üzerinde yapılan araştırmalar gösterdi ki, Claude’ın aslında o telefonu da Pegasus’la enfekte edilmişti ve Claude hala izleniyordu.
Bağımsız bir gazetecilik grubu olan ve Paris’te faaliyet gösteren Amnesty International, 67 akıllı telefonu kontrol etti. 37 Telefon Pegasus’la etkileşime geçtiği tespit edildi. Pegasus’a hedef olarak seçilen 37 cihazın 34’üyse iPhone’du. Bu iPhone’ların 23’ü Pegasus tarafından başarılı şekilde ele geçirilmiş; kalan 11’i içinse ele geçirilme teşebbüsünde bulunulmuştu. Ayrıca burada iPhone’unuzun ne kadar yeni olduğu da bir önem arz etmiyor. Çünkü Pegasus tarafından hakimiyeti ele geçirilen telefonlar arasında iPhone 12 modelleri de var.
15 Android telefondansa, sadece 3’ünün bu yazılımla hacklendiğini tespit ettiler. Bunun sebebiyse muhtemelen Anroid’in bu logları geniş kapsamlı tutmuyor oluşu. Bu yüzden bir Android kullanıcısının Pegasus’tan etkilenip etkilenmediğini anlamak gerçekten çok zor.
Konuyla ilgili University of Toronto’dan bağımsız araştırma
University of Toronto, gerçekleştirdiği bağımsız araştırmayla da Amnesty’nin ortaya koyduğu bulguları doğruladı. Bunun üzerineyse Apple cephesinden cevap gecikmedi. Apple’ın Güvenlik Mühendisi olarak görev yapan Ivan Krstić, şirketin siber güvenlik alanında yaptığı yatırımların ve emeğin bir kenara atılamayacak düzeyde olduğunu söyledi.
Krstić’in açıklamasıysa şu şekilde: “Apple olarak, gazetecilere, insan hakları aktivistlerine, gazetecilere ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çabalayan insanlara yapılan bu siber saldırıları sert bir şekilde kınıyoruz. Apple olarak biz, 10 yıldan uzun bir süredir sektöre güvenlik anlamında liderlik ediyoruz. Yaptığımız yatırımlar ve Ar-Ge süreçlerimiz doğrultusunda birçok güvenlik araştırmacısı da Apple ürünlerinin rakipleri arasında en güvenli ürünler olduğu konusunda hemfikirler. Pegasus yazılımı gibi yazılımlarla yapılan saldırılar çok sofistike olmakla beraber; milyon dolarlık bütçelerle geliştirilen ve spesifik hedefleri gözetim altına alabilmek için geliştirilen yazılımlar. Fakat bu gibi yazılımların ömrü her zaman çok kısa olmuştur. O yüzden bu yazılımlar toplumun geneli için problem yaratmamaktadır. Bizler de bu süreçte, bütün Apple kullanıcılarının güvende olabilmesi için durmadan ve dinlenmeden çalışıyoruz ve güvenlik sistemimizi bu gibi yazılımlara karşı geliştiriyoruz.”
Akıllı telefonların bu kadar hayatın içine girmesi, bizleri akıllı telefonlar üzerinden hedef haline getiriyor
Akıllı telefonlar, siber saldırılara çok açık cihazlar. Tarihte hiçbir elektronik cihaz, akıllı telefonlar kadar toplumun geniş bir kesimi tarafından kabul görmedi. Bugün hemen hemen bütün gazeteciler, diplomatlar, insan hakları savunucuları, iş insanları, hatta ve hatta suçlular ve teröristler bile akıllı telefon kullanıyor. Böylelikle hedef alınması gereken kişi, akıllı telefonu üzerinden açık bir hedef haline gelebiliyor. Bu durum da, İsrailli NSO gibi şirketlerin bu durumdan faydalanmasını sağlıyor.
NSO, geçtiğimiz yıl 240 milyon USD gelir elde etti. Ve bunu, hack işini resmi bir iş haline getirerek yaptı. Bu alanda çalışan tek şirket ise NSO değil. Aynı sektörde yer alan birçok şirket Pegasus benzeri yazılımları geliştiriyor ve çeşitli alıcılara satıyor.
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Apple
Apple’ın Kârı, COVID-19 Kısıtlamaları Hafifledikçe Neredeyse İki Katına Çıkarak 21,7 Milyar Dolara Yükseldi!
Apple CEO’su Tim Cook, “Bu çeyrek, Amerika Birleşik Devletleri ve dünyadaki tüketiciler için artan bir iyimserlik duygusu gördü ve yenilenmiş bir umut yarattı.”
Apple Salı günü yaptığı açıklamada, tüketici harcamalarındaki iyileşme ve pandemi kısıtlamaları hafifledikçe “büyüyen iyimserlik duygusu” nedeniyle az önce sona eren çeyrekteki kârının neredeyse iki katına çıktığını söyledi. Kaliforniya teknoloji devinin kârı, iPhone satışlarındaki ve giderek daha önemli hale gelen dijital hizmetlerindeki büyümeyle 21,7 milyar dolara yükseldi.
Gelir, bir yıl öncesine göre yüzde 36 artarak 81,4 milyar dolara ulaştı ve bu, teknoloji titanının üçüncü mali çeyreği için şimdiye kadarki en iyi rakamdı.
CEO Tim Cook bir konferansta verdiği demeçte, “Teknolojimizin, müşterilerimizi bağlı tutmada önemli bir rol oynamaya devam etmesinden özellikle memnunuz.” şeklinde bir açıklama yaptı.
Cook, pandemi kısıtlamalarının hafifletilmesinin dünyanın birçok yerinde tüketici harcamalarını arttırmaya yardımcı olduğunu ve Apple’ın bundan faydalandığını söyledi.
Tüketiciler süper hızlı 5G kablosuz ağlar için yeni cihazlar aradıkça Apple’ın büyümeye devam edebileceğini söyleyerek sözlerine devam etti.
“5G’nin henüz çok başlarındayız ancak inanılmaz performansı ve hızı şimdiden insanların teknolojimizden en iyi şekilde nasıl yararlanabilecekleri üzerinde önemli bir etki yarattı” dedi.
“Müşteriler, süper yüksek hızlı 5G hızı için iPhone 12’yi seviyor.”
Hindistan pazarı hakkında konuşan Cook, “Meksika, Brezilya, Şili, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Hindistan, daha önce bahsettiğim gibi Çin, Tayland, Malezya, Vietnam ve Kamboçya’da Haziran çeyreği rekorlarını kırdık. Ve aklınızda bulunsun ki, hala SE’miz var. Bir yıl önce piyasaya sürdük ama bugün hala aynı çizgide ve bir nevi giriş fiyatı noktamız. Bu yüzden hepsinin yaptıklarından memnunum ve sanırım ağırlamak istediğimiz insan türlerini barındırmak için bu fiyat aralığına ihtiyacımız var. Ve böylece, gerçekten iPhone’a geçmek isteyen ilk alıcılar ve satın alabilecekleri en iyi iPhone’u isteyen profesyonel alıcılar için bir şeyimiz var.” diye ekledi.
Apple hisseleri, çoğu tahminden daha güçlü olan sonuçların ardından piyasa sonrası işlemlerde çok az değişti.
iPhone satışlarından sağlanan gelir %50 civarında arttı ve dijital ödemeler, müzik, televizyon yayını ve oyun oynama gibi hizmetlerinde artışlar kaydetti.
Sonuçlar, Apple ve diğer teknoloji devlerinin, pandemi sırasında artan kilit ekonomik sektörlerdeki hakimiyetleri için dünyanın dört bir yanındaki antitröst (tekelciliğe karşı) uygulayıcılarının artan baskısıyla karşı karşıya kalmasıyla geldi.
‘Altın Madalya’
Üçüncü Köprü araştırma firmasından Scott Kessler, Apple’ın küresel yarı iletken eksikliğine rağmen momentumunu koruyabildiğini ve gelir akışını çeşitlendirmede önemli olan hizmetlerdeki büyümesini sürdürdüğünü söyledi.
Kessler bir araştırma notunda çip kıtlığının “%50 artan iPhone satışlarını etkilemediğini” söyledi.
“Son birkaç yılda şirket için ana tema, hizmet tekliflerinin ve ilgili gelirlerin ortaya çıkması olmuştur. Hizmetler, gelirlerin %20’sinden fazlasını oluşturuyor ve istikrarlı bir büyüme kaynağı oldu.”
Wedbush Securities’den Daniel Ives, Apple’ın hisse fiyatlarını artırmaya yardımcı olması gereken beklenenden daha güçlü sonuçlar verdiğini söyledi.
Ives, müşterilere bir notta, “Genel olarak, bunu Apple’ın çeyrek boyunca gösterdiği bir ‘altın madalya’ performansı olarak nitelendireceğiz, özellikle de çip kıtlığını göz önünde bulundurduğumuzda,” dedi.
“Bu çeyreği esasen 5G süper döngüsünün ikinci yarısı ve arka bölümünün başlangıcı ve Apple için bir ‘noktayı koy’ çeyreği olarak görüyoruz.”
Ives, Apple’ın hizmetlerini artırmada güç gösterdiğini ve Çin de dahil olmak üzere küresel olarak büyümeyi yönettiğini söyledi.
“Çip kıtlığı çeyrek boyunca Apple için bir sorun olsa da, iPhone ve hizmetlerin bu çeyrekteki gücünün, Street’in üç ay önce beklediği kısa vadeli zayıflıkları etkisiz hale getirdiğine inanıyoruz” dedi.
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Apple, Çocuk Cinsel İstismarı Görüntüleri İçin iPhone’ları Tarayacak
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