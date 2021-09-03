Apple, iPhone’ları Çocuk İstismarı İçin Tarama Planını Erteledi

Apple, çocuklara yönelik cinsel istismar materyali aramak için ABD kullanıcılarının iPhone’larını tarayacak olan algılama teknolojisini kullanıma sunma planlarını erteledi. Şirket, gizlilik gruplarından ve diğerlerinden gelen cihazdaki izlemenin tehlikeli bir emsal oluşturduğu ile ilgili yaygın eleştirileri takip ediyor. Apple, olumsuz geri bildirimleri dinlediğini ve yeniden değerlendirdiğini söyledi. Sistemin otoriter devletler tarafından kötüye kullanılabileceğine dair endişeler vardı.

Sözde NeuralHash teknolojisi, görüntüleri iCloud fotoğraflarına yüklenmeden hemen önce tarayacaktı. Devamında, Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi tarafından tutulan bir veri tabanındaki bilinen çocuk cinsel istismarı materyalleriyle eşleştirilecekti. Bir eşleşme bulunursa, bir insan tarafından manuel olarak incelenecekti. Gerekirse bir kullanıcının hesabını devre dışı bırakmak ve kolluk kuvvetlerine bildirmek için adımlar atılacaktı. Bu teknoloji yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülecekti.

Apple yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Geçen ay çocukları, onları işe almak ve sömürmek için iletişim araçlarını kullanan sapıklardan korumaya ve çocuklara yönelik cinsel istismar materyallerinin yayılmasını sınırlamaya yardımcı olmayı amaçlayan özellikler için planlar duyurduk. Müşterilerden, savunma gruplarından, araştırmacılardan ve diğerlerinden gelen geri bildirimlere dayanarak, kritik öneme sahip bu çocuk güvenliği özelliklerini yayınlamadan önce girdi toplamak ve iyileştirmeler yapmak için önümüzdeki aylarda ek zaman ayırmaya karar verdik.”

Gizlilik kampanyacıları, teknolojinin genişletilebileceği ve otoriter hükümetler tarafından vatandaşları gözetlemek için kullanılabileceği endişesini dile getirdi. Elektronik Sınırlar Vakfı (TEFF), çocuk istismarı ciddi bir sorun olsa da, Apple’ın veri depolama ve mesajlaşma sistemlerine “arka kapı inşa etme” girişiminin sorunlarla dolu olduğunu söyledi. “Apple’ın planından hayal kırıklığına uğradığımızı söylemek yetersiz kalıyor” dedi. Harekete karşı çıkan tüketicilerden toplanan imzalar 25.000’e ulaştı.