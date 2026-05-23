HONOR 600, orta-üst segmentte konumlanan ve özellikle ekran, batarya ve yapay zeka tarafındaki özellikleriyle dikkat çeken bir model olarak piyasaya çıktı. Türkiye fiyatı kampanyalara göre değişiklik gösterse de cihaz şu anda yaklaşık 35 bin TL bandında bulunabiliyor. Bu fiyat aralığında rekabet oldukça yoğun olduğu için HONOR 600’ün sunduğu donanım, yazılım desteği ve uzun vadeli kullanım avantajları önemli hale geliyor. Özellikle IP69K seviyesine kadar çıkan dayanıklılık sertifikaları, silikon karbon batarya teknolojisi ve 6 yıl güncelleme desteği cihazın öne çıkan tarafları arasında yer alıyor.

Tasarım tarafında HONOR 600, ince ve hafif yapısını korurken dayanıklılık odaklı bir yaklaşım benimsemiş. 7.8 mm kalınlığındaki cihaz 190 gram ağırlığında ve Ultra-Dayanıklı Kompozit Fiber gövde kullanıyor. IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı yüksek seviyede koruma sunuyor. Ayrıca SGS düşmeye dayanıklılık sertifikasının bulunması günlük kullanım açısından önemli bir detay. Turuncu, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle gelen telefonun kasasında yeni nesil AI düğmesi de yer alıyor. Bu fiziksel tuş, yapay zeka özelliklerine hızlı erişim amacıyla kullanılıyor.

Ekran tarafında cihazın güçlü bir teknik altyapıya sahip olduğu görülüyor. HONOR 600’de 6.57 inç boyutunda AMOLED panel kullanılıyor. 1264 x 2728 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1 milyar renk desteği özellikle multimedya tüketiminde avantaj sağlıyor. 3840Hz PWM karartma teknolojisi düşük parlaklıkta göz konforunu artırmayı hedefliyor. HDR Vivid desteği ile birlikte Netflix ve Amazon HDR sertifikalarının bulunması da video izleme deneyimi açısından önemli. 8000 nit tepe parlaklık değeri ise açık hava kullanımında ekran görünürlüğünü artırıyor. Ayrıca 0.98 mm seviyesindeki ince çerçeveler ekran-gövde oranını olumlu etkiliyor.

Performans tarafında HONOR 600, Snapdragon 7 Gen 4 işlemciden güç alıyor. Bu işlemci günlük kullanım, sosyal medya, çoklu görev ve oyun tarafında orta-üst segment seviyesinde bir deneyim sunmayı hedefliyor. PUBG tarafında 90 FPS desteğinin verilmesi mobil oyuncular için önemli olabilir. Cihaz Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile geliyor. Yazılım tarafındaki en dikkat çekici nokta ise yapay zeka özellikleri. AI Görüntüden Videoya 2.0 sistemi sayesinde fotoğraflardan kısa videolar üretilebiliyor. Ayrıca prompt ile çoklu görselden video oluşturma ve başlangıç-bitiş karesinden video üretme gibi özellikler de bulunuyor. HONOR’un 6 yıl güncelleme desteği sunacağını açıklaması ise uzun süreli kullanım planlayan kullanıcılar açısından önemli bir avantaj olabilir.

Kamera tarafında cihazda 200 MP çözünürlüğünde Samsung HP3 ana sensör yer alıyor. f/1.9 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip olan bu kamera, özellikle gündüz çekimlerinde yüksek detay seviyesine odaklanıyor. CIPA 6.0 sabitleme sistemi video tarafında titreşim kontrolünü destekliyor. Ultra geniş açı kamera ise 12 MP çözünürlüğünde ve 112 derece görüş açısı sunuyor. Ön tarafta bulunan 50 MP selfie kamerası da dikkat çeken detaylardan biri. Hem ön hem arka kamerada 4K 30 FPS video kaydı destekleniyor. Ek olarak renk sıcaklığı sensörü sayesinde farklı ışık koşullarında daha dengeli renk üretimi hedefleniyor.

Batarya tarafında HONOR 600, silikon karbon teknolojili 6400 mAh kapasitesinde bir pil kullanıyor. Bu teknoloji, klasik lityum bataryalara göre daha yüksek enerji yoğunluğu sağlamayı amaçlıyor. 80W hızlı şarj desteği sayesinde cihaz yaklaşık 47 dakikada tamamen şarj olabiliyor. Ayrıca 27W ters kablolu şarj desteği de mevcut. PCMark testlerinde 16 saat 20 dakikalık kullanım süresi elde edildiği belirtiliyor. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 5G ve eSIM desteği gibi güncel bağlantı özellikleriyle gelen HONOR 600, aynı zamanda iPhone ve Mac cihazlarla bağlantı özellikleri de sunuyor. Bu yönüyle cihaz, yalnızca donanım değil ekosistem tarafında da rekabet etmeye çalışan modeller arasında yer alıyor.

