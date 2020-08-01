Cortana iOS ve Android’de artık desteklenmeyecek

Microsoft, iOS ve Android uygulamarıyla beraber, özel olarak bazı cihazlarda Cortana desteğini sonlandırarak verimlilik odaklı olmak suretiyle asistanı yeniden yapılandıracak.

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Cortana daha işlevsel hale getirilecek

İlk olarak Windows 10 ile baraber tanıtılan Microsoft‘un akıllı asistanı, daha sonra iOS ve Android uygulamalarıyla da gün yüzüne çıkmıştı. Ayrıca Cortana, Harman Kardon Invoke akıllı hoparlör ile birlikte Surface kulaklıklarda da kullanılabiliyordu. Microsoft anlaşılan Siri ve Google Asistan ile rekabet etmekte zorlanmış olacak ki, mobil platformlardan asistan konusunda elini çekme kararı aldı. Bu hamleyle şirket, piyasadaki Amazon Alexa ve diğer asistanlarla daha iyi rekabet edebilmek adına Cortana‘yı yapısal olarak üretkenlik odaklı daha işlevsel ve verimli hale getirmeyi düşünüyor.

Cortana desteği bu cihazlarda hemen sonlandırılmayacak. 2021‘in başlarında ilk olarak iOS ve Android platformuna, sonrasında ise hoparlör ve Surface kulaklıklara olan desteğinin kesilmesi planlanıyor. Desteğin sonlanmasının ardından, çok daha işlevsel ve üretkenlik odaklı özelliklere kavuşarak Windows 10‘da kullanılmaya devam edilecek.

Bunun yanı sıra Microsoft’un 365 paketiyle sunulacak olan Cortana, Outlook ve Teams mobil uygulamalarıyla da entegre çalışabilecek. Microsoft’un bu dönüşümü gerçekleştirmesindeki ana sebebinin piyasadaki gücünü arttırmak olduğuna dikkat çekiliyor. Zira Google Asistan, Siri ve Alexa gibi rakipler Cortana‘ya göre daha işlevsel ve akıllı asistan kelimesinin hakkını daha iyi veriyor. İşte Microsoft da bunu farketmiş olacak ki, akıllı asistanını daha üretken ve işlevsel hale getirmek amacıyla yenileyecek.

Bu, Microsoft’un Cortana‘yı iyileştirmek için yaptığı yeni bir hamle değil. Geçtiğimiz aylarda üretkenliği arttırmak amacıyla buna benzer bir atılım Microsoft tarafından yapılmıştı. Şirket, asistanını piyasada tutmakta kararlı görünüyor.