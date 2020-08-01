Haber
Cortana iOS ve Android’de artık desteklenmeyecek
Microsoft, iOS ve Android uygulamarıyla beraber, özel olarak bazı cihazlarda Cortana desteğini sonlandırarak verimlilik odaklı olmak suretiyle asistanı yeniden yapılandıracak.
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Cortana daha işlevsel hale getirilecek
İlk olarak Windows 10 ile baraber tanıtılan Microsoft‘un akıllı asistanı, daha sonra iOS ve Android uygulamalarıyla da gün yüzüne çıkmıştı. Ayrıca Cortana, Harman Kardon Invoke akıllı hoparlör ile birlikte Surface kulaklıklarda da kullanılabiliyordu. Microsoft anlaşılan Siri ve Google Asistan ile rekabet etmekte zorlanmış olacak ki, mobil platformlardan asistan konusunda elini çekme kararı aldı. Bu hamleyle şirket, piyasadaki Amazon Alexa ve diğer asistanlarla daha iyi rekabet edebilmek adına Cortana‘yı yapısal olarak üretkenlik odaklı daha işlevsel ve verimli hale getirmeyi düşünüyor.
Cortana desteği bu cihazlarda hemen sonlandırılmayacak. 2021‘in başlarında ilk olarak iOS ve Android platformuna, sonrasında ise hoparlör ve Surface kulaklıklara olan desteğinin kesilmesi planlanıyor. Desteğin sonlanmasının ardından, çok daha işlevsel ve üretkenlik odaklı özelliklere kavuşarak Windows 10‘da kullanılmaya devam edilecek.
Bunun yanı sıra Microsoft’un 365 paketiyle sunulacak olan Cortana, Outlook ve Teams mobil uygulamalarıyla da entegre çalışabilecek. Microsoft’un bu dönüşümü gerçekleştirmesindeki ana sebebinin piyasadaki gücünü arttırmak olduğuna dikkat çekiliyor. Zira Google Asistan, Siri ve Alexa gibi rakipler Cortana‘ya göre daha işlevsel ve akıllı asistan kelimesinin hakkını daha iyi veriyor. İşte Microsoft da bunu farketmiş olacak ki, akıllı asistanını daha üretken ve işlevsel hale getirmek amacıyla yenileyecek.
Bu, Microsoft’un Cortana‘yı iyileştirmek için yaptığı yeni bir hamle değil. Geçtiğimiz aylarda üretkenliği arttırmak amacıyla buna benzer bir atılım Microsoft tarafından yapılmıştı. Şirket, asistanını piyasada tutmakta kararlı görünüyor.
Haber
BioWare, Anthem için gelecek önemli değişiklikleri açıkladı
BioWare’in, Anthem içerisinde yer alan ve oyuncuları oyundan uzaklaştıran kötü özellikleri araştıracağını ve köklü bir değişim yapacağını açıklamasının üzerinden birkaç ay geçti. Bugün ise, beklenen değişiklikler firma tarafından detaylı bir şekilde açıklandı.
25 Ocak 2019 tarihinde çıkış yapan ve kapalı beta testleri dahil, halen devam eden sunucu ve gecikme sorunları nedeniyle topa tutulan Anthem’den nihayet umut vadeden haberler gelmeye başladı. Oyuncuların evreni çok sevmelerine rağmen keyifli vakit geçiremedikleri bir garip sistemlerle, uzun süren yüklenme ekranlarıyla boğuşan yapım sonunda ilk büyük geliştirici güncellemesini almaya hazırlanıyor.
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Firmaya göre, Anthem oyuncularının en çok duymak istediği şeyler, ekipmanlar ve ganimet sistemiydi. İstekler doğrultusunda ganimet ve ekipman sisteminde çeşitliliği artıracak, şans faktörünü azaltacak köklü değişiklikler yapıldı. Artık ganimetleri daha sık bulabilirken, değerli ganimetleri elde ettiğimizde ise değerinin farkında olabileceğiz. Yayınlanan geliştirici günlüğü ve PCGamer’ın haberine göre değişiklikleri bazı maddelerle özetleyebiliriz;
- Ganimet düşme şansı artırılacak
- Tüm eşyalar daha iyi olacak ve daha fazla rekabet unsuru barındıracak, ancak olağanüstü bir şey elde etme şansı halâ bulunacak
- Elde edilen tüm önemli ganimetler oyun boyunca ciddi bir yere sahip olacak
- Belirli bir ganimeti hedeflediğinizde bunu şans unsuruyla değil belirli bir çizelge ile elde edebileceksiniz
- Yazıtların yeniden kaydedilmesi ve öğelerin seviyeler kazanması dahil, çeşitli ganimet modifikasyonları
- Ganimet düşmesi artık daha heyecanlı ve belirgin olacak
- Aynı anda birçok ganimetin düşmesini sağlayan ve nadir bulunan düşmanlar
- Ganimeti hemen ortaya çıkarın ve donatın
- Ekipman sayfasının ayrıntılı bir istatistik sayfası dahil tamamen yenilenmesi
- Ekipman sayfasına her yerden erişilebilecek, her yuva üzerinizde neler kullandığınızı kolayca görmenizi sağlayacak
- Her öğenin gücüne ve nadirliğine dayalı bir yazıt bütçesi eklenecek
- Olması gereken yazıtlardan yoksun gereksiz eşyalar artık olmayacak
- İstisnai öğeler, her bonustaki değerleri maksimuma çıkarmak yerine seçtiğiniz bonusları geliştirecek
- Güç başlığınız kolayca artırılabilecek ve ganimet sistemi buna göre şekillenecek
- Gelişmiş telemetri verileri trendleri belirlemenize ve anlamlı denge değişiklikleri yapmanıza olanak tanıyacak
Sosyal Medya
TikTok bugünden itibaren ABD’de yasaklanıyor!
TikTok yasağı Amerika’da gündemi meşgul eden önemli konulardan birisi. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada TikTok’un yasaklamak için çalışmalara başladığını söyledi. Kararın alınmasının ardından TikTok’un ABD’de yasaklanması bekleniyor.
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TikTok yasağı için çalışmalara başlandı
Pekin merkezli ByteDance şirketi bünyesinde faaliyet gösteren popüler video paylaşım platformu TikTok, ABD – Çin savaşının son kurbanı olacak. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo‘nun 7 Temmuz günü “gündemimizde olan bir konu” demesinden sonra adından söz ettiren TikTok yasağı, gazetecilere verdiği demeçte yasaklama çalışmalarına başladığını açıklayan Başkan Donald Trump‘ın imzasıyla hayata geçecek.
Trump bu noktada nasıl bir yöntem uygulayacağını açıklamadı ancak Bloomberg haber sitesi, yasağın yürütme emri veya Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Kanunu kapsamında uygulanabileceğini aktardı.
Eleştirmenler, TikTok’u gizlilik ihlali yapmak ve Çin hükümetiyle olan potansiyel bağından dolayı kullanıcı bilgilerini Çin ile paylaşmakla itham etti. Ayrıca Dışişleri Bakanı Pompeo, uygulamayı ABD ulusal güvenliğine tehdit olarak nitelendirdikleri Huawei ve ZTE ile aynı kefeye koyuyor.
Bu yasaklama, ABD yönetiminin Çin’in küresel teknoloji alanındaki gücünü azaltmaya yönelik yaptığı yeni bir hamle olarak yorumlanıyor. Dünya çapında 2 milyar, ABD’de ise 165 milyondan fazla indirilme sayısına sahip olan TikTok, her ne kadar New York ve Los Angelas‘ta ofisler açarak ABD yönetimine şirin görünmeye çalışsa da, bu stratejisinde başarılı olamadığını görüyoruz.
Aksesuar
Apple Watch Series 6, yeni özellikleriyle görütülendi!
Giyilebilir aksesuarlar son dönemde oldukça popüler bir düzeye ulaştı. Apple Watch ise bu segmentteki diğer cihazların üstünde yer alıyor. Şirket, ilk Apple Watch’tan itibaren çok çalıştı ve pek çok kullanıcıya sahip bir taban oluşturdu.
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Apple Watch Series 6 hangi yeni özelliklere sahip olacak?
Geçtiğimiz günlerde Apple, watchOS‘ta talep edilen uyku izleme ve el yıkama dedektörü özelliğini tanıttı. Her iki özellik de Apple Watch Series 6 tarafından desteklenecek. Bugün ise yeni bir rapora göre akıllı saat, kan/oksijen seviyesini ölçen bir sensöre sahip olacak. Bu özelliğin içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi döneminde gelecek olması kullanıcıları oldukça memnun edecektir. DigiTimes‘ın yayınladığı yeni rapora göre Apple Watch Series 6, bu sonbaharda iPhone 12 serisi ile birlikte gelecek.
DigiTimes‘ın yayınladığı raporda, Tayvanlı bir şirket olan ASE’nin Apple Watch için SiP sensörü siparişi aldığı belirtiliyor. Ayrıca Watch Series 6‘nın uyku izleme ve kan/oksijen seviyesi için özel biyosensörlere sahip olacağı raporda yerini alıyor. Cihazın sahip olacağı diğer sensörler ise MEMS bazlı ivmeölçer ve hassas ölçümler için jiroskop olarak sıralanıyor.
Yeni iPhone 12 serisi hakkında geçtiğimiz günlerde lansmanın gecikeceğine dair haberler ortaya çıktı. Bu haberlerin temel nedeninin COVID-19 salgını olduğu düşünülüyor. Bu sebeple geciken iPhone 12 serisi ile birlikte Apple Watch Series 6’nın da gecikmesi muhtemel gözüküyor.