Teknoloji dünyasının merakla beklediği Oppo Find X9s Pro için geri sayım resmen başladı. Şirket, yeni amiral gemisi serisinin küresel pazardaki varlığını ve teknik detaylarını resmi kanalları üzerinden paylaştı. Peki Oppo Find X9s Pro kullanıcılara neler sunacak?

Oppo Find X9s Pro küresel pazarda boy gösterecek

Çinli teknoloji devi Oppo, amiral gemisi segmentindeki iddiasını yeni Oppo Find X9s Pro modeliyle bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Resmi açıklamaya göre cihaz, 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek özel bir etkinlikle dünyaya tanıtılacak. Türkiye pazarında da daha önce serinin önceki modellerini gördüğümüz için bu yeni cihazın ülkemize gelme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Bellek ve depolama seçenekleri oldukça geniş

Kullanıcıların performans beklentilerini karşılamak isteyen Oppo Find X9s Pro, dört farklı bellek konfigürasyonuyla raflardaki yerini alacak. Giriş seviyesinde 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan cihaz, en üst segmentte 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile dikkat çekiyor. Bu yüksek RAM kapasitesi, cihazın çoklu görevlerde ve ağır uygulamalarda akıcı bir deneyim sunmasını sağlıyor.

Cihazın tasarımı ise estetik ve işlevselliği bir araya getiriyor. Dört farklı renk seçeneğiyle sunulacak olan amiral gemisi, 6.3 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. Özellikle 1.1 mm seviyesindeki oldukça ince çerçeveler, ekran gövde oranını maksimize ederek kullanıcıya uçtan uca bir görüntüleme deneyimi vadediyor.

Kamera tarafında ise Oppo Find X9s Pro rakiplerine gözdağı veriyor. Cihazın arkasında iki adet 200 MP çözünürlüğünde Hasselblad imzalı kamera bulunuyor. 200 megapiksellik sensörler, fotoğraflarda inanılmaz bir detay seviyesi sunarken, Hasselblad iş birliği sayesinde renk doğruluğu ve profesyonel çekim kalitesi ön plana çıkıyor.

Teknik özelliklerin yanı sıra cihazın hafif ve kompakt yapısı da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. 6.3 inçlik ekran boyutu, amiral gemisi performansını daha taşınabilir bir gövdede sunuyor. Oppo cephesinden gelecek olan diğer detaylar, lansman günüyle birlikte netlik kazanacak.

