Yarış tutkunlarının uzun süredir yolunu gözlediği yapımdan yepyeni detaylar gelmeye devam ediyor. Playground Games ekibi, önümüzdeki ay piyasaya sürülecek olan yarış simülasyonu Forza Horizon 6 için beklenen büyük görseli sonunda oyuncuların beğenisine sundu. Peki, farklı iklimleri ve coğrafi yapıları bir araya getiren Forza Horizon 6 haritası bizlere tam olarak ne gibi sürprizler vadediyor?

Büyük bir merakla beklenen Forza Horizon 6 haritası detaylandı

Resmi kanallar üzerinden paylaşılan Forza Horizon 6 haritası, serinin hayranlarına coğrafi çeşitlilik anlamında devasa bir alan sunuyor. Geliştirici stüdyo Playground Games tarafından yapılan açıklamalar, haritanın şimdiye kadarki en dikey ve yoğun yapıya sahip olduğunu doğruluyor. Yeni nesil donanımların gücü sayesinde, oyuncular karlı dağ eteklerinden devasa metropollerin neon ışıklı sokaklarına kadar kesintisiz bir sürüş deneyimi yaşayabilecek.

Özellikle haritanın dikey tasarımı, sürüş dinamiklerinde ciddi bir değişime işaret ediyor diyebiliriz. Eğimli dağ yolları ve karmaşık şehir viyadükleri, araçların süspansiyon ayarlarını ve frenleme sistemlerini çok daha kritik hale getirecektir. Bu bağlamda stüdyo yetkilileri şu ifadeleri kullanıyor: “Burası Horizon Japonya! Tokyo City’nin ikonik şehir merkezinden karlı Japon Alpleri’ne kadar, Forza Horizon 6 şimdiye kadarki en yoğun ve dikey haritamızı tanıtıyor.”

Görselin yayınlanmasının ardından topluluk, haritadaki önemli noktaları keşfetmek için adeta bir inceleme yarışına girdi. Ünlü Akina Dağı, Nikko ya da Tsukuba olduğu tahmin edilen pist alanları ve tüm haritayı çevreleyen devasa otoyol ağı dikkat çeken ilk detaylar arasında yer alıyor. Bununla birlikte, eski oyunlarla kıyaslandığında şehir merkezinin boyutuna dair bazı oyuncuların endişeleri olduğunu da görebiliyoruz.

Yeni oyunun harita büyüklüğü tartışma konusu oldu

Topluluk içindeki bazı bağımsız incelemeler, havaalanı pistlerinin ölçeklerini kullanarak Forza 6 ile bir önceki oyunun boyutlarını karşılaştırmaya çalışıyor. Bu hesaplamalara göre, yeni oyundaki Tokyo bölgesinin önceki yapımın şehir merkezinden yaklaşık dört kat daha büyük olduğu iddia ediliyor. Çamurlu arazilerden yüksek hızlı asfalt yollara kadar her türlü oyuncu profiline hitap eden bu çeşitlilik, sürüş keyfini üst düzeye çıkaracak gibi duruyor.

Reddit platformunda haritayı inceleyen heyecanlı bir hayran, duygularını şu sözlerle dile getiriyor: “Bu harita inanılmaz görünüyor. Geliştiricilerin Japonya’yı bir biyom ve sürüş keyfi oyuncak kutusu gibi göstermek için neredeyse kusursuz bir iş çıkardığını söylerken yalan söylemiyorum. Tokyo Şehri bir labirent gibi görünüyor, yılan gibi kıvrılan bolca dağ geçidimiz var, üstteki alpin biyomu çok güzel ve dürüst olmak gerekirse hala adil miktarda arazi rotası olmasına sevindim. Bence insanlar etrafta dolaşmaya ve bu yerleri detaylı görmeye başladıklarında, Forza Horizon 6 oyununun gerçek güzelliği bilinecek.”

PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için 19 Mayıs 2026 tarihinde raflardaki yerini alması beklenen Forza 6, sunduğu 550 farklı lisanslı araçla türünün en iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor. Görünen o ki, görsel kalitesi ve coğrafi zenginliğiyle bu yapım, yarış tutkunlarını uzun süre ekran başına kilitlemeyi başaracak.

İlginizi Çekebilir: Samsung One UI 9 güncellemesi telefonları yavaşlatabilir! İşte sebebi!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Serinin yeni durağının Japonya olması ve harita tasarımı beklentilerinizi karşılıyor mu?