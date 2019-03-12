CORSAIR iki yeni mid-tower kasasını piyasaya sürdü

Bilgisayar çevre birimlerinde dünyanın önde gelen markalarından olan CORSAIR, bugün iki yeni mid-tower kasasını duyurdu.

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Sessiz ve hızlı soğutma sistemi

CORSAIR Crystal 680X RGB ile tam kasa aydınlatmasını gerçekleştirirken, dört fanlı RGB aydınlatması ile akıllı kontrol sistemini bizlere sunuyor. Carbide 678C serisi ise düşük gürültü ve incelikleri ile çalışan bir ATX kasa yapısına sahip olurken siyah ve beyaz varyasyonları mevcut.

Crystal 680X RGB serisi, güçlü soğutma sistemi ve aydınlatmaları ile güzel bir görünüm sunarken, her biri ayrı ayarlanabilir 16 adet RGB LED sistemine sahip. CORSAIR SP120 fanı ve üç adet CORSAIR LL1b20 RGB PbWN fanını içinde bulunduran kasa, Lighting Node Pro ve CORSAIR iCUE yazılımları ile sisteminizde çarpıcı ışık efektlerini ekleyebiliyorsunuz. Çift odalı bir sistem ile daha düzenli bir kasa planlaması sunan 680X, kablolarla donanımınızı ayırmanızı sağlıyor. Kapak sistemi ise tamperli cam panelden yapıldığı için kasaya oldukça iyi bir görünüm kazandırmış.

Oldukça sessiz çalışan fan sistemi ile iyi bir soğutma yapabilen sistem, yüksek yoğunluklu ses sönümleme malzemesi ile donatılmış durumda. Zarif bir tasarım ile karşımıza çıkan 678C serisi ise 9 adet 120 mm boyuta sahip fan ve 360 mm çift radyatör ile üstün soğutmayı bizlere sunuyor. Birden fazla radyatörün sisteme entegre edilmesine izin veren kasa, modüler yapısı ile birçok aksesuarları eklemeye izin veriyor.

Her iki seride de yüksek hızlı USB 3.1 Gen-2 Type-C bağlantıları ön tarafta kullanılmış durumda. Ürünlerin fiyat bilgisine CORSAIR’in web sitesinden ulaşabilirsiniz.