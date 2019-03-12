Android telefonlar için en iyi 6 launcher uygulaması!

Android telefonların arayüzlerini kişiselleştirmek, yeni ikon paketleri kurmak ya da cihazın kendi arayüzünü beğenmediğinizde devreye launcher uygulamaları giriyor. Genellikle saf Android arayüzünü sevmeyenlerin kullandığı launcherları sizler için sıraladık.

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Nova Launcher

Google Play Store’un en eski ve gelişmiş launcherlerinden olan Nova, çıktığından bu yana 7 yıllık süreçte sürekli yeni güncellemeler alarak kendini sürekli geliştirdi. Kullanıcılarına birçok kişiselleştirme ayarları sunan Nova, içerisinde birçok farklı temayı barındırıyor. Google Play’de 50 milyon indirmenin üzerine çıkan bu launcherı indirip deneyebilirsiniz.

Microsoft Launcher

Microsoft tarafından üretilen bu launcher ile, birçok farklı temaya, simge paketine ve uygulamaya erişebilir, Windows bilgisayarınızla tam entegre bir şekilde kullanabilirsiniz. Kendine has arayüz tasarımı ile iyi bir deneyim yaşayabilirsiniz. Ayrıca Microsoft hesabınızla bazı uygulamalara giriş yaparak, bilgisayarınızla uygulamalarınızı entegre bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

POCO Launcher

Çinli telefon üreticisi Xiaomi tarafından üretilen uygulama, hızı ve hafifliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kişiselleştirilebilir arayüzü ile sizlere iyi bir deneyim sunarken, uygulamanın 2018 yılı en iyi 20 uygulama arasına girdiğini söyleyelim.

Evie Launcher

Basit ve zarif arayüzü ile dikkatleri üzerine çeken Evie, giriş seviyesi cihazlar için oldukça performanslı çalışabilecek bir launcher olarak karşımıza çıkıyor. Basit arayüzü sayesinde kullanımı kolaylaştıran uygulama, simge paketleri ile de kişiselleştirmeler yapmanıza imkan tanıyor.

Smart Launcher

Düşük kaynak gereksinimleri, RAM ve pil tasarrufu ayarları ile karşımıza çıkan Smart Launcher, mataryel tasarıma uygun olarak geliştirilmiş. 20 milyondan fazla kişinin halihazırda kullandığı uygulama, diğer launcherlerden farklı olarak AOSP başlatıcısına dayalı çalışmıyor. En iyi özelliklerinden biri olarak görülen, uygulama gizleme ve şifreleme özelliği güvenliğiniz için sizlere oldukça fazla yardımcı olabilir.

Launcher iOS 12

Google Play’de 5 milyonun üzerinde indirilmeye sahip olan iOS 12 Launcher, Android cihazınızı iOS görünümüne kazandırmanıza olanak tanıyor. Aynı zamanda iOS duvar kağıtlarını destekleyen uygulama gelen yeni güncellemeler ile birlikte görünümünü iOS’a uyarlamaya devam ediyor. Eğer sizde Android cihazınızı iOS görünümüne kazandırmak istiyorsanız Launcher iOS 12’yi indirebilirsiniz.