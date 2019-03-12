Android telefonlar için en iyi 6 launcher uygulaması!

Android telefonların arayüzlerini kişiselleştirmek, yeni ikon paketleri kurmak ya da cihazın kendi arayüzünü beğenmediğinizde devreye launcher uygulamaları giriyor. Genellikle saf Android arayüzünü sevmeyenlerin kullandığı launcherları sizler için sıraladık.
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Nova Launcher
Google Play Store’un en eski ve gelişmiş launcherlerinden olan Nova, çıktığından bu yana 7 yıllık süreçte sürekli yeni güncellemeler alarak kendini sürekli geliştirdi. Kullanıcılarına birçok kişiselleştirme ayarları sunan Nova, içerisinde birçok farklı temayı barındırıyor. Google Play’de 50 milyon indirmenin üzerine çıkan bu launcherı indirip deneyebilirsiniz.
Microsoft Launcher
Microsoft tarafından üretilen bu launcher ile, birçok farklı temaya, simge paketine ve uygulamaya erişebilir, Windows bilgisayarınızla tam entegre bir şekilde kullanabilirsiniz. Kendine has arayüz tasarımı ile iyi bir deneyim yaşayabilirsiniz. Ayrıca Microsoft hesabınızla bazı uygulamalara giriş yaparak, bilgisayarınızla uygulamalarınızı entegre bir şekilde çalıştırabilirsiniz.
POCO Launcher
Çinli telefon üreticisi Xiaomi tarafından üretilen uygulama, hızı ve hafifliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kişiselleştirilebilir arayüzü ile sizlere iyi bir deneyim sunarken, uygulamanın 2018 yılı en iyi 20 uygulama arasına girdiğini söyleyelim.
Evie Launcher
Basit ve zarif arayüzü ile dikkatleri üzerine çeken Evie, giriş seviyesi cihazlar için oldukça performanslı çalışabilecek bir launcher olarak karşımıza çıkıyor. Basit arayüzü sayesinde kullanımı kolaylaştıran uygulama, simge paketleri ile de kişiselleştirmeler yapmanıza imkan tanıyor.
Smart Launcher
Düşük kaynak gereksinimleri, RAM ve pil tasarrufu ayarları ile karşımıza çıkan Smart Launcher, mataryel tasarıma uygun olarak geliştirilmiş. 20 milyondan fazla kişinin halihazırda kullandığı uygulama, diğer launcherlerden farklı olarak AOSP başlatıcısına dayalı çalışmıyor. En iyi özelliklerinden biri olarak görülen, uygulama gizleme ve şifreleme özelliği güvenliğiniz için sizlere oldukça fazla yardımcı olabilir.
Launcher iOS 12
Google Play’de 5 milyonun üzerinde indirilmeye sahip olan iOS 12 Launcher, Android cihazınızı iOS görünümüne kazandırmanıza olanak tanıyor. Aynı zamanda iOS duvar kağıtlarını destekleyen uygulama gelen yeni güncellemeler ile birlikte görünümünü iOS’a uyarlamaya devam ediyor. Eğer sizde Android cihazınızı iOS görünümüne kazandırmak istiyorsanız Launcher iOS 12’yi indirebilirsiniz.
1 Yorum
Teoman karakurt12 Mart 2019 at 16:52
Niagara launcheri da oneririm arkadaslara henuz gelistirme asamasindayken kullanmaya basladim ama artik normal launcher kullanamiyorum. Klasik arayuzden sikilanlar deneyebilir pil omrunu de pek etkilemiyor zaten basit bir mantigi var.