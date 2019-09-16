Samsung, Galaxy S ve Galaxy Note serilerini birleştirebilir!

Samsung, amiral gemisi telefonları olan Galaxy S ve Galaxy Note serilerini birleştireceği söyleniyor. Senede iki defa amiral gemisi tanıtan Samsung, bu alışkanlığından vazgeçebilir. Evan Blass’a göre Güney Koreli şirket, Galaxy S ile Galaxy Note modellerini birleştirecek ve ortaya yeni bir seri çıkacak. İddiaya göre ismi Galaxy One olacak.

Galaxy S ve Galaxy Note’un ilk yıllarında, ikisi arasında belirgin farklılıklar mevcuttu. Bununla birlikte, 2016 yılında çıkan Galaxy S6 ve Galaxy Note 5 serisinden bu yana, farklar azaldı ve modeller arası benzerlik belirgin bir şekilde arttı. Kullanıcıların pek çoğu Galaxy Note modellerinin sadece S Pen eklenmiş Galaxy S modellerinin olduğu düşünüyor. Samsung’un iki amiral gemisi akıllı telefonlarında artık tek fark S pen olmuş durumda.

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Samsung, bu konuda şuan için net bir adım atmış olmasa da iddiaya göre Galaxy S serisi ve Galaxy Note serisi ‘Galaxy One’ olarak adlandırılan tek bir cihaz yelpazesinde birleşecek. Şirketin 2020 yılında çıkarması beklenen Galaxy S11‘in yerine geleceği düşünülüyor.

Kalemin tüm Galaxy One modellerinde mevcut olması bekleniyor. Ancak daha pahalı cihazlara farklı özellikler de olabilir. Tahminler gerçekleşir ise Samsung’un yıllık lansman zaman çizelgesinde büyük bir değişiklik olacak. Şirket, lansman tarihlerinde oluşacak boşluğun yerini de piyasaya çıkması problemli olan katlanabilir telefonu Galaxy Fold ile doldurulması bekleniyor.