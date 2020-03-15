Corona virüsü yüzünden NBA 2K20 bozuldu!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından artık küresel salgın olarak adlandırılan Corona virüsü, dünyaya zarar vermeye devam ediyor. İnsanlara ve endüstrilere verdiği zararları artan virüsün, sıradaki kurbanı ise bir oyun, NBA 2K20!

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NBA ertelenince sorunlar baş gösterdi.

Corona virüsü bildiğiniz üzere bir çok alana sirayet ederek hayatın akışını zora soktu. Dünya genelinde insanların ve şehirlerin karantina altına girdiği şu günlerde pek çok etkinlik de yapılamaz hale geldi. Gerek konferanslar gerek spor etkinlikleri bu virüs sebebiyle ya kısıtlandı yada ertelendi. O ertelenen organizasyonlardan biri de maalesef ki NBA oldu. Önce virüsün yayılmasını engellemek amacıyla maçların seyircisiz oynanacağı açıklanan NBA’de, bazı oyuncuların Corona virüsünü tespit etmek amacıyla yapılan testten pozitif sonuç alması organizasyonun bir süre ertelenmesine yol açtı. Bu erteleme ise ilginç bir şekilde NBA 2K20 oyununu oldukça kötü etkileyecek gibi gözüküyor. Zira NBA 2K20 içerisinde yer alam MyLeague modu, NBA maçlarından veriler alarak güncel olarak oyuncu puanlarını ve istatistiklerini değiştirmekte. NBA maçlarının oynanmayacağını göz önünde bulundurursak oyunda tam olarak ne olacağını kestirmek bir hayli güç.

Oyun sektörünü zaten etkileyen virüsün dijital ortama da hasar vermesi beklenmeyen bir durum. Zira şu an NBA 2K20 geliştiricileri bu problemin çözümü hakkında bir bilgiye sahip değiller. Modun iptal olması bir seçenek olarak masada dururken, bir diğer opsiyon ise son karşılaşmaların baz alındığı istatistikler. Tüm bunlara rağmen kesinleşmiş bir çözüm hala bulunmuyor. Şu an için tüm oyuncular 2K‘in bu konuda yapacağı hareketi beklemekte.