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Corona virüsü yüzünden NBA 2K20 bozuldu!
Dünya Sağlık Örgütü tarafından artık küresel salgın olarak adlandırılan Corona virüsü, dünyaya zarar vermeye devam ediyor. İnsanlara ve endüstrilere verdiği zararları artan virüsün, sıradaki kurbanı ise bir oyun, NBA 2K20!
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NBA ertelenince sorunlar baş gösterdi.
Corona virüsü bildiğiniz üzere bir çok alana sirayet ederek hayatın akışını zora soktu. Dünya genelinde insanların ve şehirlerin karantina altına girdiği şu günlerde pek çok etkinlik de yapılamaz hale geldi. Gerek konferanslar gerek spor etkinlikleri bu virüs sebebiyle ya kısıtlandı yada ertelendi. O ertelenen organizasyonlardan biri de maalesef ki NBA oldu. Önce virüsün yayılmasını engellemek amacıyla maçların seyircisiz oynanacağı açıklanan NBA’de, bazı oyuncuların Corona virüsünü tespit etmek amacıyla yapılan testten pozitif sonuç alması organizasyonun bir süre ertelenmesine yol açtı. Bu erteleme ise ilginç bir şekilde NBA 2K20 oyununu oldukça kötü etkileyecek gibi gözüküyor. Zira NBA 2K20 içerisinde yer alam MyLeague modu, NBA maçlarından veriler alarak güncel olarak oyuncu puanlarını ve istatistiklerini değiştirmekte. NBA maçlarının oynanmayacağını göz önünde bulundurursak oyunda tam olarak ne olacağını kestirmek bir hayli güç.
Oyun sektörünü zaten etkileyen virüsün dijital ortama da hasar vermesi beklenmeyen bir durum. Zira şu an NBA 2K20 geliştiricileri bu problemin çözümü hakkında bir bilgiye sahip değiller. Modun iptal olması bir seçenek olarak masada dururken, bir diğer opsiyon ise son karşılaşmaların baz alındığı istatistikler. Tüm bunlara rağmen kesinleşmiş bir çözüm hala bulunmuyor. Şu an için tüm oyuncular 2K‘in bu konuda yapacağı hareketi beklemekte.
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Lamborghini, Coronavirus sebebiyle tek fabrikasını kapattı!
İtalya’daki Sant’Agata Bolognese bölgesinde bulunan, Lamborghini‘nin tek fabrikası, Coronavirus salgını sebebiyle üretimi durdurma kararı aldı.
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Üreticinin yaptığı açıklamaya göre, Sant’Agata Bolognese’de bulunan fabrika, hükumetin yeni düzenlemeleri doğrultusunda, 13-25 Mart tarihleri arasında kapalı olacak. Bu da demek oluyor ki, yeni Lambo’ların üretimi iki hafta kadar duracak.
Lamborghini Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Stefano Domenicali‘nin yaptığı açıklama ise şu şekilde oldu:
“Bu önlem, şu anda İtalya’ya ağır etkiler yaratan ve dünya çapında olağanüstü sorunlar meydana getiren Coronavirus’e karşı, insanları korumayı amaç edinen sosyal sorumluluk ve yüksek duyarlılık eylemidir.”
Ayrıca Domenicali, “Doğru zamanda ve doğru enerjiyle, halkımızda işbirliği içinde olursak, bu durum bizi yıpratamaz. Durumun sıkı takipçisi olacağız. Salgın kötüleşirse, fabrika beklenenden biraz daha uzun süre kapalı kalabilir.” dedi.
Çarşamba günü, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte‘nin yaptığı açıklamaya göre, ülke genelindeki tüm dükkanlar 25 Mart tarihine kadar kapatılacak. Fakat fabrikalar “önlem alarak” üretime devam edebilecek.
Autonews Europe‘un yayınladığı bilgilere göre Lamborghini, geçen sene sadece Çin genelinde (Hong Kong ve Macau da dahil) 770 araç satmış. Bu da Çin’i, Amerika’dan sonraki en büyük Lamborghini pazarı yapıyor. Amerika’da satılan Lambo’ların sayısı ise 2 bin 374 ve bu sayının büyük miktarını Urus modeli oluşturuyor.
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Fiat Egea uzun bir aradan sonra yenileniyor!
Yaklaşık 5 yıl gibi bir süredir aynı haliyle satışta olan Fiat Egea, rakiplerinin yenilenmesinden sonra yaşlı hissetmiş olacak ki, yüzünü tazeleme çalışmalarına başlamış.
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Bursa‘da üretip dünyaya ihraç ettiğimiz (Avrupa’da Tipo olarak bilinen) Fiat Egea geçtiğimiz sene, C segmentinde rekabet ettiği Hyundai i30, Honda Civic, Mazda3‘ten daha çok satıldı (Avrupa’da).
Fiat ise şu sıralar Egea’yı yenilemekle meşgul. Casus fotoğrafçıların yakaladığı görüntülerde ön ızgara ve tamponda bulunan kamuflaj dikkat çekiyor. Üreticinin neden daha fazla kamuflaj katmanı kullanmadığını ise yenilenme sürecinin henüz başlarında olduklarına yoruyoruz. Sürecin ilerleyen dönemlerinde Egea’yı daha ağır bir kamuflajla ve yenilenmiş tasarım detaylarıyla görebiliriz.
Yenilenen Fiat Egea’da ne gibi yenilikler görebiliriz?
İçeride, yeni bir bilgi-eğlence sistemi (belki de daha büyük bir ekranla) ve yeni döşemeler olabilir. Motor seçenekleri konusunda ise 1.4 litrelik atmosferik ve turbolu olan benzinli ünitelerin yanında, şu an satışta olan 1.3 ve 1.6 litrelik dizel ünitelerden en az birinin de yenilenen Egea’da kullanılması bekleniyor.
Yenilenen Egea’nın bu yılın sonunda veya 2021 başlarında satışa çıkması bekleniyor.
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Elektrikli Audi E-Tron GT, konseptindeki tasarımını koruyabilir!
Audi‘nin tamamen elektrikli süper sedan modeli olacak olan e-tron GT‘nin kamuflajlı son casus fotoğrafları, aracın seri üretime çok yakın olduğunu gözler önüne seriyor.
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Carscoops sitesinin fotoğrafçılarına kamuflajlı olarak yakalanan e-tron GT, bazı detaylarıyla verdiği ipuçlarıyla konsept modelinden çok da farklı olmayacağını belli ediyor.
Konsept aracı 2018 Los Angeles Otomobil Fuarı‘nda tanıttıktan sonra Audi, prototip testlerine devam ediyordu. Genelde üreticiler, otomobillerini konsept modele nazaran daha sade/basit bir şekilde seri üretime sokuyor. Fakat Audi e-tron GT için durum öyle olmayacak gibi görünüyor.
Tasarımıyla otomobil meraklılarının dikkatini çeken araç, konseptindeki şık tasarım çizgisini koruyacağını fotoğraflardan anlamak mümkün. Ayrıca konseptte olmayan bazı detaylar da prototiplerde mevcut. Konsept modelde bulunan, yan ayna görevi yapan kameralar yerine bildiğimiz yan aynalar mevcut. Keza konseptte olmayan kapı kollarının prototipte olması da diğer bir detay.
Audi e-tron GT nasıl bir performans sunacak?
Porsche Taycan‘da kullanılan J1 platformu üzerinde yükselecek olan e-tron GT, muhtemelen Taycan’la aynı bataryayı paylaşacak. Konsept tanıtımında üreticinin söylediğine göre araç, 582 beygir güç üretecek. Fakat aracın iki motor seçeneğiyle geleceği söyleniyor. Söz konusu motorun giriş seviyesi modelde yer alması bekleniyor.
0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlayabildiği söylenen aracın 0-200 km/s hızlanması ise 12 saniye sürüyor. Ayrıca aracın maksimum hızı, tatminkar bir menzil sunması adına 240 km/s olarak sınırlandırılacak. Menzil demişken, üreticinin dediğine göre konsept olan Audi e-tron GT tek şarjla 400 km menzil sunuyor. Muhtemelen bu menzil değerini giriş seviyesi modelde göreceğiz.
Seri üretim modellerin 2021 yılında yollara çıkması bekleniyor.