Lamborghini, Coronavirus sebebiyle tek fabrikasını kapattı!

İtalya’daki Sant’Agata Bolognese bölgesinde bulunan, Lamborghini‘nin tek fabrikası, Coronavirus salgını sebebiyle üretimi durdurma kararı aldı.

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Üreticinin yaptığı açıklamaya göre, Sant’Agata Bolognese’de bulunan fabrika, hükumetin yeni düzenlemeleri doğrultusunda, 13-25 Mart tarihleri arasında kapalı olacak. Bu da demek oluyor ki, yeni Lambo’ların üretimi iki hafta kadar duracak.

Lamborghini Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Stefano Domenicali‘nin yaptığı açıklama ise şu şekilde oldu:

“Bu önlem, şu anda İtalya’ya ağır etkiler yaratan ve dünya çapında olağanüstü sorunlar meydana getiren Coronavirus’e karşı, insanları korumayı amaç edinen sosyal sorumluluk ve yüksek duyarlılık eylemidir.”

Ayrıca Domenicali, “Doğru zamanda ve doğru enerjiyle, halkımızda işbirliği içinde olursak, bu durum bizi yıpratamaz. Durumun sıkı takipçisi olacağız. Salgın kötüleşirse, fabrika beklenenden biraz daha uzun süre kapalı kalabilir.” dedi.

Çarşamba günü, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte‘nin yaptığı açıklamaya göre, ülke genelindeki tüm dükkanlar 25 Mart tarihine kadar kapatılacak. Fakat fabrikalar “önlem alarak” üretime devam edebilecek.

Autonews Europe‘un yayınladığı bilgilere göre Lamborghini, geçen sene sadece Çin genelinde (Hong Kong ve Macau da dahil) 770 araç satmış. Bu da Çin’i, Amerika’dan sonraki en büyük Lamborghini pazarı yapıyor. Amerika’da satılan Lambo’ların sayısı ise 2 bin 374 ve bu sayının büyük miktarını Urus modeli oluşturuyor.