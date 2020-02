Corona virüsü ASUS’u da vurdu.

Corona virüsü insanlardan sonra elektronik piyasasını da etkisi almaya başladı. Güncel rakamlarda 14,500 insana bulaşan virüs Dünya Sağlık Örgütü tarafından takibe alındı. Piyasalarda da etkisini göstermeye başlayan virüsün son kurbanı ASUS oldu.

Çin‘de büyük bir kriz oluşturan ve şehirlerin karantinaya alınmasına kadar giden Corona virüsü, birçok elektronik devinin ülke genelinde mağaza, ofis ve hatta fabrikalarını kapatmasına neden oldu. Bir diğer elektronik devi Tayvan menşeli ASUS da, Çin’deki Corona virüsünden etkilenen firmalar arasında yerini aldı. Zira geçtiğimiz temmuz ayında tanıttığı “oyuncu telefonu” temalı cihazı ROG Phone 2′yi Hindistan‘da stoklardan “geçici olarak” kaldıran firma kullanıcılarına ve hayranlarına bir özür mesajı yayınladı. ASUS’un Hindistan ofisinin Twitter üzerinden yaptığı açıklama da, doğrudan Çin adı verilmese de, cihazın tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle geçici olarak stoklardan kaldırıldığını ve hayranların favorisi olan telefonun en kısa zamanda tekrar stoklara gireceği belirtildi.

An open letter to our fans who’ve been waiting to buy the #ROGPhoneII. Thank you for your patience. #WorshippedByGamers #LovedByTechGurus pic.twitter.com/PgtjaojHOa

— ASUS India (@ASUSIndia) February 1, 2020