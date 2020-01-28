Xiaomi, Çin’deki mağazalarını corona virüsü sebebiyle kapatıyor

Xiaomi, Çin’in Wuhan şehrinden dünyaya hızla yayılmaya başlayan ve son derece tehlikeli olduğu bilinen corona virüsünün yayılmasını bir nebze de olsa yavaşlatabilmek için Çin’de bulunan deneyim mağazalarını 3 Şubat 2020’ye kadar kapatacağını duyurdu.

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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü salgını nedeniyle 100’ün üzerinde kişi yaşamını yitirdi. Binlerce kişiye bulaşan virüs, 11 milyonluk şehirde yaşamı durma noktasına getirdi. Çin genelinde 4.409, Tayland ve Hong Kong’da 8, Tayvan ve Avustralya’da 5, Japonya, Malezya ve Güney Kore’de 4, Fransa’da 3, Kanada, Almanya ve Nepal’de 1 tane doğrulanmış Corona virüs vakası yaşandı.

Ülkeler vatandaşlarını acil bir durum olmadığı takdirde Çin’e seyahat etmemeleri için uyarırken havaalanlarında da çeşitli güvenlik önlemleri alınıyor. Birçok firma da Çin’e seyahat konusunda bir dizi tedbirler aldı.

Çinli teknoloji üreticisi Huawei de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, merkezi Shenzhen‘de gerçekleştirmeyi planladığı geliştirici konferansı HDC Cloud 2020‘nin ertelendiğini duyurdu. Çin’de üretim yapan bir diğer firma Apple’da nasibini alacak gibi görünüyor. ABD’li şirket, corona virüsü sebebi ile piyasaya yeni sürülecek olan iPhone SE2 adını alması beklenen modelinin üretiminde sekteye uğraması bekleniyor.

Xiaomi, Çin genelindeki deneyim mağazalarını, 28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında kapalı olacak. Şirket, bu süre zarfında alışveriş yapmak isteyen müşterilerin online mağazayı veya Mall uygulamasını kullanabileceğini söyledi.