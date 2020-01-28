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Xiaomi, Çin’deki mağazalarını corona virüsü sebebiyle kapatıyor
Xiaomi, Çin’in Wuhan şehrinden dünyaya hızla yayılmaya başlayan ve son derece tehlikeli olduğu bilinen corona virüsünün yayılmasını bir nebze de olsa yavaşlatabilmek için Çin’de bulunan deneyim mağazalarını 3 Şubat 2020’ye kadar kapatacağını duyurdu.
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü salgını nedeniyle 100’ün üzerinde kişi yaşamını yitirdi. Binlerce kişiye bulaşan virüs, 11 milyonluk şehirde yaşamı durma noktasına getirdi. Çin genelinde 4.409, Tayland ve Hong Kong’da 8, Tayvan ve Avustralya’da 5, Japonya, Malezya ve Güney Kore’de 4, Fransa’da 3, Kanada, Almanya ve Nepal’de 1 tane doğrulanmış Corona virüs vakası yaşandı.
Ülkeler vatandaşlarını acil bir durum olmadığı takdirde Çin’e seyahat etmemeleri için uyarırken havaalanlarında da çeşitli güvenlik önlemleri alınıyor. Birçok firma da Çin’e seyahat konusunda bir dizi tedbirler aldı.
Çinli teknoloji üreticisi Huawei de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, merkezi Shenzhen‘de gerçekleştirmeyi planladığı geliştirici konferansı HDC Cloud 2020‘nin ertelendiğini duyurdu. Çin’de üretim yapan bir diğer firma Apple’da nasibini alacak gibi görünüyor. ABD’li şirket, corona virüsü sebebi ile piyasaya yeni sürülecek olan iPhone SE2 adını alması beklenen modelinin üretiminde sekteye uğraması bekleniyor.
Xiaomi, Çin genelindeki deneyim mağazalarını, 28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında kapalı olacak. Şirket, bu süre zarfında alışveriş yapmak isteyen müşterilerin online mağazayı veya Mall uygulamasını kullanabileceğini söyledi.
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Google, Twitter’dan Android kullanıcılarına destek verecek
Google, kullanıcılarının Android ile ilgili sorunlarına, Twitter üzerinden başlattığı #AndroidHelp hashtagiyle destek vereceğini açıkladı.
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Milyonlarca Android kullanıcısı karşılaştıkları sorun sonrası Google üzerinden aramalar yapıyor ve çeşitli topluluklardan destek alıyor. Bu desteklerden bazıları çözüm olurken internet aramalarında çıkan her bilgi doğru olmayabiliyor. Google’ın açmış olduğu Twitter hesabı, Android ile ilgili sorunları olan kullanıcılar için özellikle işletim sistemi ile ilgili sorunları olan veya hemen desteğe ihtiyaç duyanlar için yararlı bir yenilik olacak.
Android Twitter hesabı, aynı zamanda kimlik doğrulama, erişilebilirlik, güvenlik ve diğer birçok Android özelliğinde de yardım sağlayabilecek. Kullanıcıların Google’dan destek almak için tek yapması gereken #Androidhelp ile sorularını sorması.
Android’in resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada “Android’le ilgili bir sorunuz mu var? Yardımcı olmak için burdayız. Artık #AndroidHelp hashtag’ini kullanarak attığınız tweet’lerle yardım alabilirsiniz.” ifadelerine yer verildi. Google, önümüzdeki süreçte akıllı telefon üreticileri ile beraber güncelleme tarihlerini bu hesap üzerinden vermesi bekleniyor.
Google, bu sistem sayesinde bir çok kullanıcıya çok daha hızlı ve etkili ulaşmayı hedefliyor. Şirket ayırca, teknik destek için özel bir ekip hazırladığını da gelen haberler arasında. Yeni sistem şu an için sadece İngilizce dil desteğiyle sınırlı olmak kaydıyla destek sağlıyor. Önümüzdeki günlerde yeni dil seçeneklerinin de bu kapsama eklenmesi bekleniyor.
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İngiltere 5G altyapısı için Huawei’ye izin verdi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Huawei’nin ülkenin 5G altyapısının “çekirdek olmayan” kısımları için hizmet sunmasına izin verileceği belirtti.
Huawei’nin ekipmanları, İngiltere için 5G altyapısında kullanılacak olsa da, altyapının merkezi ve önemli noktalarına yerleştirilmeyecek. Nükleer santrallerin ve askeri tesislerin yakınlarında Huawei’nin 5G ekipmanlarının kullanımına izin verilmeyecek. Huawei ürünlerinin bir istasyondaki 5G ekipmanlarındaki toplam payı %35’i geçmeyecek.
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Teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz yıldan bu yana ABD ambargosuna karşı mücadele ediyor. Trump hükümeti ABD’ye Huawei’nin ürettiği telekomünikasyon ekipmanlarının ülkeye girişini yasaklamış durumda. ABD yönetimi başta Avrupa ülkeleri olmak üzere müttefiklerine Huawei ile çalışmamaları gerektiğini söylüyor ve baskı yapıyor.
İngiliz The Guardian gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı bir haberde, İngiliz hükümetinin Huawei’den kaynaklı zorlukların farkında olduğu, bu nedenle de şirketin yüksek riskli hizmet sağlayıcı olarak sınıflandırıldığı bildirildi.
Huawei’nin İngiltere ülke şefi Victor Zhang: “Huawei olarak İngiliz hükümetinin 5G konusunda iş ortaklarımızla çalışmayı sürdürmemize verdiği onayla rahatladık. Bu karar İngiltere’nin zirve teknolojiye erişmesi ve rekabetçi piyasa koşullarının oluşması açısından önem taşıyor.” İfadelerini kullandı.
ABD, daha önce “İngiltere’nin, 5G altyapısında Huawei şirketinden hizmet almasının iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımının yeniden değerlendirilmesine neden olabileceği” konusunda uyarıda bulunmuştu.
İngiliz hükümetinin Huawei’nin 5G altyapısında yer almasına ilişkin kararının, serbest ticaret anlaşması görüşmelerine hazırlanan İngiltere ve ABD arasında gerilime neden olması bekleniyor.
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Apple, Avrupa’nın en büyük mağazasını Türkiye’de açıyor!
Apple, Türkiye’deki üçüncü ve Avrupa’nın en büyük mağazasını açmak için çalışmalara başladı. Paylaşılan bilgiye göre yeni mağaza, İstanbul Caddebostan’da açılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Amerikalı şirket, son birkaç yıldır Türkiye’deki faaliyetlerine Zorlu Center’da ve Akasya AVM’de olmak üzere iki mağazası ile devam ediyordu. Ancak bu yıl içerisinde bu mağazalara bir yenisinin daha eklenmesi bekleniyor.
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EMPTY şirketinin aktardığı bilgilere göre, Caddebostan’da açılması beklenen mağazanın tam adresi “Abdulkadir Noyan St. No:13 Caddebostan, 34728 Kadıkoy/Istanbul” olacak ve üçüncü nesil mağaza konseptine sahip olacak. Yani mağazanın her yerinde Apple’ın yeni patentli camları kullanılacak.
Mağaza 4 katlı olacak ve iki katı sadece gelen Apple müşterilerine ayrılacak. Böylece kapasite ülkemizdeki Apple mağazalarına nazaran 2 katına çıkartılacak. Yeni mağazanın bu kadar önemli olmasının sebebi Doğu Avrupa ve Orta Doğu’daki en büyüğü olması. Yani Caddebostan’da inşaa edilecek Apple’ın yeni mağazası metrekare ve çalışan sayısı bakımından rekor kırabilir.
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Avrupa’nın en büyük Apple Store için 24 milyon 678 bin dolarlık yatırım yapan şirket, mağazaya yıllık 1.080.000 ziyaretçinin gelmesini hedefliyor. Ancak yeni mağaza için paylaşılan bilgiler için Apple tarafından onaylanan herhangi bir duyuru yapılmadığını da belirtmek gerekiyor. İlerleyen zamanlarda konu ile ilgili firma tarafından açıklama yapılması bekleniyor.