Colorado Vergi Ödemelerinde Kripto Para Kabul Edecek!

Yetkililerin kripto para sektörü üzerinde düzenleyici baskılarını artırdığı ve bu baskıları yoğunluklu olarak “vergilendirme” şeklinde uyguladığı bir dönemde, Colorado vergi ödemelerinde kripto para birimlerinin kabul edilmeye başlanacağını duyurdu.

Colorado valisi Jared Polis, eyalette yaz döneminin sonunda kadar vergi ve diğer ödemeler için kripto kabul etmeye başlanacağını duyurdu. ABD’de kripto para birimlerini kabul eden ilk devlet olma yarışı devam ediyor. Colorado valisi Jared Polis, devletin vergiler için kripto para kabul etmeye başlayacağını açıkladı. Hedef, sonunda valinin de açıkladığı eyalette yapılan tüm ödemelerde kripto para birimlerini kabul etmeyi genişletmek.

Vali, eyalet hükümeti tarafından kripto para kabulünün kullanıma sunulmasının bu yaz beş aydan daha kısa bir süre içinde beklendiğini ifade etti.

“Bu yaza kadar, çok yakında, vergiyle ilgili tüm amaçlarımız için kriptoyu kabul etmeyi bekliyoruz. Ve sonra bunu tüm eyalet hükümetine yaymayı planlıyoruz.”

Kripto paraların eyalette zamanla kabul edileceği diğer ödemeler arasında sürücü ve av ruhsatı ödemeleri de yer alıyor. Colorado, ABD’de kripto para benimseme merkezi olmayı amaçlıyor. Batı ABD valisi, kripto kabul planının devleti kripto pazarına maruz bırakmayacağını da belirtti. Bunun nedeni, devletin kripto ile yapılan tüm ödemeleri herhangi bir süre bekletmeden dolara çevirmesidir. Ayrıca Polis, kripto işlemlerini gerçekleştirecek şirketler aradıklarını da dile getirdi. Polis, ilk olarak Consensus 2021’de kriptolar için vergi kabul etmeyi düşündüklerini dile getirmişti. 2014 yılında ise bir Kongre Üyesi olan Polis, kampanya bağışlarını Bitcoin olarak kabul eden ilk ABD’li politikacılardan bir tanesiydi.

“Kripto tutmanın spekülatif riskini almak istemiyoruz . Bu sebeple işlem katmanına sahip olacağız”

Colorado’nun yanı sıra, diğer iki ABD eyaleti de kripto para birimlerini kabul etmeye doğru ilerliyor olabilir. Wyoming milletvekilleri tarafından sunulan bir teklif, vatandaşların kripto para ile vergi ödemelerine izin vermeyi amaçlıyor.

Benzer bir öneri, Bitcoin’in Arizona’da yasal ihale haline gelmesini ve vergi ödemeleri için de kabul edilmesini sağlayacaktır. Diğer ABD devlet politikacıları, kripta para kabul etme, yargı bölgelerine kripto para yatırımcıları çekme ve hızla büyüyen endüstri için merkez haline getirme isteklerini ifade ettiler.

Aynı zamanda ABD federal hükümeti ise hala kripto para birimleri konusunda oldukça şüpheci. Biden liderliğindeki hükümet altındaki federal finansal düzenleyiciler, kripto varlıkların ekonomiye olan tehlikeleri konusunda uyarılara devam ediyor.