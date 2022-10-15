HUAWEI geçtiğimiz günlerde yaptığı lansman ile nova serisinin yeni üyeleri nova 10 ve nova 10 Pro’yu tanıtmıştı. Serinin Pro versiyonunun neler sunduğunu sizlere ayrı bir video ile anlatmıştık. Şimdi ise serinin baz versiyonu nova 10 neler sunuyor, bu videoda yakından bakıyoruz.

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HUAWEI nova 10, 162.18 x 73.91 x 6.88mm boyutların sahip. İnce yapısıyla elinizde neredeyse yokmuş gibi bir his uyandırıyor. Ekranın iki taraftan da eğimli olması elde tutuş konforunu ekstra arttırıyor. Naif tasarımının yanında 168 gram ağırlığında olmasıyla da diğer büyük ve hantal telefonlardan ayrışıyor. . Yıldızlı Gümüş ve Yıldızlı Siyah olmak üzere iki farklı renkle tercih edilebiliyor.

Orta üst seviyede beklenen ekran özelliklerini de barındıran HUAWEI nova 10, 6.67 inç boyutunda FHD+ çözünürlük sunan OLED bir ekrana sahip. Ek olarak bu ekran 1 milyar renk gösterebilirken, HDR10 desteğine de sahip. Böylece Netflix, Amazon Prime, Disney+ ve YouTube gibi platformlarda desteklenen içerikleri rahatça izleyebiliyorsunuz. DCI-P3 Renk Gamutuna sahip olmasıyla da gözünüze hoş gelen renk konfigürasyonunu ayarlayabilmek mümkün. 395 ppi piksel yoğunluğu sunan nova 10, iki taraftan eğimli ekranı ve olabildiğince inceltilmiş çerçeveleri sayesinde %89.6 ekran gövde oranı sunarak şıklığını tamamlıyor.

İçerisinde Snapdragon 778G 4G işlemcisinden gücünü alan HUAWEI nova 10, Adreno 642L grafik birimine de sahip. Böylece orta üst seviyede hem performanslı hem de verimli bir kullanıcı deneyimi sunabiliyor. 8GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunan nova 10, yüksek grafikli oyunlarda düşük grafik seviyesinde, yüksek fps değerlerinde akıcı bir oyun deneyimi vadediyor. EMUI 12 sistemiyle hem akıcı hem sorunsuz bir arayüz deneyimi sunarken, birçok farklı özelleştirmesiyle kullanıcısına kişisel seçenekler de sunabiliyor. Edge ekranı sayesinde uygulama kısa yolları gibi ek özellikleri kullanabiliyorsunuz. HUAWEI’nin ABD ile olan anlaşmazlığı sonrasında Google lisanslarını kullanamazken artık GSpace sayesinde bunun da önüne geçilmiş durumda. Google’ın yerleşik tüm uygulamalarını (Maps, Çeviri, Youtube, Drive, Keep, Chrome vb.) rahatlıkla kullanırken, en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarını (Facebook, Twitter, Instagram, Disney+, Netflix, Spotify vb) AppGallery dışına çıkmadan tek tıkla indirmek mümkün.

HUAWEI nova 10 serisinin en güçlü yanları ise ön ve arka tarafta bulunan kameraları. Arka tarafta üçlü kamera dizilimine sahip olan telefon 50MP, f/1.9 diyafram açıklığı sunan bir ana kameraya, 8 MP, f/2.2 diyaframda 112˚ sunan bir geniş açı kameraya ve 2 MP, f/2.4 diyaframda olan bir derinlik algılayıcı kameraya sahip. Yenilenen ana kamera artık RYYB sensörü olduğundan dolayı gece çekilen fotoğraflarda daha fazla ışık toplayabiliyor ve daha net görüntüler sağlayabiliyor. Gündüz çekimlerinde ise hem portre hem de ana kamera ile çekilen fotoğraflar markanın kameraya verdiği önemi gösteriyor. Bu kameralar ile 4K 30fps, 1080p 60fps videolar çekebiliyorsunuz. Ön tarafta geldiğimizde ise 60MP çözünürlük sunan bir kamera bulunuyor. 100 derecelik geniş açısıyla grup selfielerinizde dışarıda kalan bir kişi bile olmuyor. İsterseniz ön kamerada da yüksek çözünürlük modunu kullanarak daha kaliteli fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Ön kamera ile de 4K 30fps ya da 1080p 60fps videolar çekebildiğini de unutmayalım.

İşin eğlence kısmında ise vlog modu ve hikaye oluşturucu modu bulunuyor. Her bir kamerayı aynı anda kullanırken vlog modununda videolar çekerken hikaye oluşturucu modunda ise kullanıcıya hazır bir şablon sunarak kaliteli hikayesi olan videolar çekebilmeyi mümkün kılıyor.

Önceki modele göre iyileştirilen ve geliştirilen noktalardan birisi ise ses konusu. HUAWEI nova 10, telefonun alt ve üst tarafında bulunan hoparlörleri sayesinde stereo hoparlör deneyimini sunuyor. Üst düzey ekranı ve stereo hoparlörü sayesinde film, dizi ve diğer içerikleri tüketmenin keyfi artıyor.

İnce, hafif ve şık kasasında 4000 mAh boyutunda bir bataryası bulunan HUAWEI nova 10, uzun bir batarya ömrü beklentisi olanları üzmüyor. Verimli işlemcisi ve arayüzü sayesinde bir günü rahatlıkla çıkarabilen telefon, görece az olan bataryasıyla büyük işler başarıyor. Bataryanın azaldığı durumlarda ise 66W hızlı şarj desteği sayesinde 30 dakika gibi bir sürede tam dolum sağlayabiliyor.

Güncel ağ bağlantılarından WiFi 6, Bluetooth 5.2 ve NFC’yi içerisinde bulunduran nova 10, 14.999 TL fiyatla satışta. HUAWEI nova 10 hakkında sizler neler düşünüyorsunuz, kendi görüşlerinizi bizlele paylaşmayı unutmayın.

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