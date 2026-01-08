Xiaomi ekosisteminin sevilen markalarından POCO, fiyat-performans odaklı M serisini yeni nesil cihazlarla güncelledi. Tanıtılan POCO M8 ve Pro modeli, özellikle pil ömrü ve ekran kalitesiyle kendi segmentinde standartları yeniden belirlemeyi hedefliyor. Peki orta segmentin yeni oyuncuları olan POCO M8 serisi kullanıcılara neler sunuyor?

Serinin en güçlüsü: POCO M8 Pro özellikleri

Serinin tepe modeli olarak karşımıza çıkan POCO M8 Pro, görsel deneyimi bir üst seviyeye taşıyan 6.83 inçlik CrystalRes AMOLED ekranla geliyor. Bu devasa ekran, 2772×1280 çözünürlüğün yanı sıra 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Özellikle 3000 nit tepe parlaklık değeri, cihazın güneş ışığı altında bile mükemmel bir görünürlük sunmasını sağlıyor.

Performans tarafında ise cihaz gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 7s Gen 4 yonga setinden alıyor. 4 nanometre üretim süreciyle hazırlanan bu işlemci, hem yüksek performans hem de enerji verimliliği vadediyor. 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolama seçenekleri sunan POCO M8 Pro, çoklu görevlerde ve ağır oyunlarda akıcı bir deneyim sağlıyor.

Cihazın en dikkat çekici yanlarından biri de tam 6.500 mAh kapasiteli devasa bataryası oluyor. Bu pil, 100W HyperCharge teknolojisi sayesinde çok kısa sürede doluyor. Kamera tarafında ise OIS destekli 50 MP ana sensör, profesyonel çekimler yapmanıza imkan tanıyor. Bu donanımlara IP68 su ve toz dayanıklılığı eşlik ediyor.

Kompakt ve dengeli bir seçenek: POCO M8 detayları

Serinin standart modeli olan POCO M8, daha kompakt bir yapı arayanlara hitap ediyor. 6.77 inç boyutundaki Flow AMOLED ekran, 3200 nit tepe parlaklık ve 120 Hz tazeleme hızıyla Pro modelini aratmıyor. Ekranın kavisli yapısı, telefona daha premium bir hava katarken tutuş konforunu da artırıyor.

İşlemci koltuğunda Snapdragon 6 Gen 3 modelini gördüğümüz POCO M8, günlük kullanımda oldukça seri bir performans sergiliyor. 8 GB RAM ile desteklenen modelde 256 GB veya 512 GB depolama tercih edilebiliyor. Ayrıca bu modelde yer alan microSD kart desteği, hafızayı 1 TB’a kadar artırmanıza olanak tanıyor.

Cihazın arka tarafında 50 MP çözünürlüğünde Light Fusion 400 ana kamera ve derinlik sensörü bulunuyor. Selfie meraklıları için ön tarafta 20 MP’lik bir kamera tercih edilmiş. 5.520 mAh kapasiteli bataryası ise 45W hızlı şarj desteğiyle günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılıyor. POCO M8, aynı zamanda IP65 sertifikasıyla su sıçramalarına karşı korunuyor.

Merak edilen POCO M8 ve M8 Pro fiyatı

Her iki model de ilk etapta küresel pazarda rekabetçi fiyat etiketleriyle satışa sunuluyor. İşte versiyonlarına göre belirlenen başlangıç fiyatları:

POCO M8 8GB + 256GB: 229 Dolar

8GB + 256GB: 229 Dolar POCO M8 8GB + 512GB: 279 Dolar

8GB + 512GB: 279 Dolar POCO M8 Pro 8GB + 256GB: 299 Dolar

8GB + 256GB: 299 Dolar POCO M8 Pro 12GB + 512GB: 359 Dolar

