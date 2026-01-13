Samsung, mobil işlemci pazarında vites yükseltmeye hazırlanıyor. “Ulysses” kod adıyla geliştirilen yeni nesil Exynos yonga seti, teknik özellikleriyle teknoloji dünyasında şimdiden heyecan yaratıyor. Şirketin bugüne kadarki en iddialı projelerinden biri olan bu birim, özellikle verimlilik tarafında büyük vaatlerde bulunuyor. Peki, 2027 yılında karşımıza çıkması beklenen bu yeni Exynos işlemci kullanıcıya neler sunuyor?

Exynos 2700 ile 2nm üretim sürecine geçiş yapılıyor

Gelen sızıntılara göre yeni işlemci, Samsung’un SF2P adı verilen gelişmiş 2nm GAA (Gate-All-Around) teknolojisiyle banttan inecek. Bu özel mimari, transistörlerin çok daha verimli kontrol edilmesini sağlayarak düşük enerji tüketimiyle yüksek hızlara ulaşılmasına imkan tanıyor. Nanometre değerinin düşmesi, aynı alana daha fazla transistör sığdırılarak gücün artması anlamına geliyor.

Teknik beklentiler, SF2P sürecinin bir önceki nesle kıyasla yaklaşık yüzde 12 daha yüksek performans sunduğunu gösteriyor. Enerji tüketiminde ise yüzde 25’e varan ciddi bir tasarruf söz konusu. Bu iyileştirme sayesinde Samsung Exynos 2700, kronikleşen ısınma sorunlarını geride bırakarak çok daha stabil bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.

İşlemcinin tepe frekans hızının 4,20 GHz seviyelerine kadar çıkabileceği iddia ediliyor. Bu değer, mobil dünyada performans sınırlarının yeniden tanımlanacağı anlamına geliyor. Şirketin bu yüksek hızlara ulaşırken pil ömründen ödün vermemesi ise projenin en kritik noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Yeni ARM C2 çekirdekleri ve performans verileri

İşlemcinin kalbinde ARM’ın yeni nesil C2 mimarili çekirdekleri yer alacak. Artık Cortex markası yerine C2-Ultra ve C2-Pro gibi isimlerle anılan bu birimler, işlem kapasitesinde yüzde 35 civarında bir artış vaat ediyor. Bu değişim, günlük kullanımın yanı sıra yapay zeka işlemleri gibi ağır yüklerde de farkını hissettirecek gibi görünüyor.

Sızdırılan performans testlerine göre Samsung Exynos 2700, Geekbench 6 üzerinde tek çekirdekte 4.800 puanı görüyor. Çoklu çekirdek tarafında ise 15.000 puan barajına ulaşıyor. Bu rakamlar, önceki nesil Exynos modellerine göre performansta devasa bir sıçrama yaşanacağını açıkça ortaya koyuyor.

Grafik tarafında ise AMD iş birliğiyle geliştirilen Xclipse serisi GPU birimlerinin kullanımı devam ediyor. Yeni yonga setinin LPDDR6 bellek desteği ve UFS 5.0 depolama teknolojisiyle gelmesi gündemde. Bu modern bileşenler sayesinde oyun performansında yüzde 40’a varan bir kazanç sağlanması bekleniyor.

Gelişmiş soğutma ve Galaxy S27 entegrasyonu

Isı yönetimi tarafında da devrimsel adımlar atılıyor. FOWLP-SbS adı verilen paketleme teknolojisi sayesinde işlemcinin her noktası çok daha verimli bir şekilde soğutulabilecek. Bu durum, uzun süreli yüksek performans gerektiren senaryolarda işlemcinin ısınarak frekans düşürmesinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Galaxy S27 serisinin ana işlemcisi olması beklenen bu yeni birim, Samsung’un kendi yonga setlerine olan güveni tazeleyecek gibi görünüyor. Kullanıcılar, özellikle verimlilik ve stabilite konularında bu yeni nesil Exynos biriminden oldukça yüksek beklentilere sahip.

Söz konusu yonga setinin entegre bir modem mi yoksa harici bir çözüm mü barındıracağı henüz netleşmiş değil. Ancak Galaxy S27 ile hayatımıza girecek olan bu teknolojinin, gelişmiş yapay zeka birimleriyle donatılacağı öngörülüyor. Samsung, mobil dünyadaki rekabette bu yeni mimariyle elini bir hayli güçlendirmeyi planlıyor.

