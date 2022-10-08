Huawei Nova 10 Pro incelemesiyle karşınızdayız. 60 MP ve 8 MP ön kameraya sahip olan Nova 10 Pro, oldukça içi özçekim ve bu ön kamerada 5x’e kadar yakınlaştırma desteği sunmasıyla dikkat çekiyor.

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Not: Bu videodaki Nova 10 Pro modeli inceleme için Huawei Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Nova 10 Pro’daki yeni kamera özellikleri arasında, yeni yükseltilmiş bir HUAWEI Multi-Vision Fotoğrafçılığı, 60MP ve 8MP çözünürlüklü, otomatik odaklı çift ön kamera ve Showcase Odaklama, Çift Görüntülü Video, 0,7X—5X Yakınlaştırma Selfie ve 0,7X—5X Yakınlaştırma Selfie Video gibi işlevleri bir araya getiren Dört Aşamalı Algılamalı Anında AF yer alıyor. Basit bir ifadeyle, fotoğrafçılık becerilerinizi yepyeni bir düzeye çıkararak büyüleyici otoportreler veya arkadaşlarınızla ve ailenizle canlı anları yakalayan görüntüler üretiyorlar.

Öncü 60MP Ultra Geniş Otofokus ön kamera, 4K çözünürlüklü görüntü üreten 1/2.61 inç sensörle 100 derecelik ultra geniş açıyı destekliyor. HUAWEI nova 10 Pro’yu kullanırken, aydınlatma endişesi ve düşük çözünürlüklü fotoğraf günleri geride kaldı.

Kendi varlığınıza güvenin

HUAWEI Multi-Vision Photography özelliği ile saç telleri ve cilt dokusu gibi ince detayları ortaya çıkararak özelliklerinizi öne çıkaran nova 10 Pro’nun yepyeni AI Portre algoritması ile güzelliğinizi de gösterebilirsiniz.

Portre Yakın Çekim Kamerası ile kullanıcılar, 2X optik yakınlaştırma ve 5X’e kadar dijital yakınlaştırma özelliğiyle denemeler yapmanın keyfini çıkarabilirler. Bu da, insan gözünün algıladıklarına göre daha çok detay ortaya çıkartabilen benzersiz bir yakın çekim portre deneyimine erişmelerini sağlar.

Z kuşağının kendini beğenmiş fotoğrafları konusundaki sıkıntılarını sık sık görmezden gelsek de, Huawei bu yeni kamera özellikleri aracılığıyla kendimize dair algımızı özgün bir şekilde yansıtan fotoğrafları çekmenin önemi aracılığıyla bu soruna bir çözüm sunuyor.

Hikayenizin merkezinde yer alın

HUAWEI nova 10 Pro, HUAWEI XD Fusion Engine ve HUAWEI Multi-Vision Fotoğrafçılık sayesinde bokeh efektli portre çekimlerini destekliyor. Bu dikkat dağıtan kaotik arka planlar veya flaş ışığı hakkında endişelenmek için daha az zaman harcamak ve yakaladığınız bu tek, değerli anda yaşamak için daha fazla zamana sahip olmak anlamına geliyor.

Gerçekten de, kullanıcılar ön kamerayı kullanarak fotoğraf çektiklerinde, HUAWEI nova 10 Serisi’nin yerleşik XD Fusion Motoru, çok kareli RAW görüntüler üzerinde semantik analiz yaparak, piksel düzeyinde portre segmentasyonu ve azalan kristal netliğinde fotoğraflar elde eder.

Her sahnede ve durumda öne çıkın

Z Kuşağının deneyim çeşitliliği arzusu, aynı zamanda her koşulda çekim yapmaya hazır, güvenilir, yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf makinesi gerektirir. HUAWEI nova 10 Pro, tam da bunu yapmak için gereken araca sahiptir: HUAWEI Multi-Vision Fotoğrafçılık.

İnsan yüzüne doğru bir şekilde odaklanabilen, parlaklığı ve netliği iyileştirebilen HUAWEI Multi-Vision Fotoğrafçılığı, fotoğrafın odağındaki kişiyi daha belirgin hale getirir, böylece artık zayıf aydınlatmanın etkilerinden korkmanıza gerek kalmaz. AI doku portre algoritması ve RAW çerçeve kompozisyonu, piksel düzeyinde görüntü kalitesi geliştirmesi, ışık ve gölge 3D iyileştirmesi ile ön aydınlatmanın, arka aydınlatmanın ve yüksek dinamik aralığın kamera tarafından iyi bir şekilde kapsandığından emin olabilirsiniz. Geride durabilir, gülümseyebilir ve içinde bulunduğunuz durum ne olursa olsun en iyi şekilde görüneceğinizi bilerek fotoğraf çekebilirsiniz.