Samsung, Galaxy telefon kullanıcılarının bir süredir şikayet ettiği güncel olmayan sürümler hakkında resmi bir açıklama paylaştı. Birçok kullanıcı, cihazlarının aylar öncesine ait güvenlik paketlerinde takılı kaldığını belirtirken şirket bu durumun nedenini ve çözüm planını duyurdu. Peki, telefonunuzda neden hala en yeni Samsung Google Play sistem güncellemesi paketini göremiyorsunuz?

Samsung güncellemelerin neden geciktiğini açıkladı

Google, 2019 yılında Android güncellemelerini ikiye bölerek kritik özelliklerin üreticiden bağımsız şekilde doğrudan kullanıcılara ulaşmasını hedeflemişti. Dijital Sağlık, Gizlilik Paneli ve hırsızlık koruması gibi kritik Android özellikleri bu sistem üzerinden sunuluyor. Ancak Samsung Google Play sistem güncellemesi dağıtımında son aylarda ciddi aksamalar yaşanıyor.

Google’ın amacı güncellemeleri basitleştirmek olsa da bu durum kullanıcılar için süreci daha karmaşık hale getiriyor. Çünkü bu güncellemeler her zaman otomatik olarak yüklenmiyor ve genellikle normal sistem güncellemelerinden farklı bir menüden manuel olarak tetiklenmesi gerekiyor. Çoğu kullanıcı bu ayrımın farkında olmadığı için güncelliğini yitirmiş yazılımlar kullanıyor.

Kullanıcılar, en yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisi de dahil olmak üzere birçok Galaxy cihazlar modelinde güncellemelerin Temmuz veya Eylül ayında takıldığını raporluyor. Samsung, bu gecikmelerin tesadüf olmadığını ve bilinçli bir güvenlik tercihi olduğunu belirtiyor. Şirketin heise online platformuna yaptığı açıklama durumu netleştiriyor.

Samsung konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

When introducing new devices or major One UI updates, Samsung exclusively deploys software that the company has verified. Samsung has temporarily suspended the distribution of Google updates to avoid potential issues.

Yeni güncelleme takvimi belli oldu

Bu açıklama, Samsung’un Google’ın güncellemeleri parçalama stratejisine rağmen kendi yazılım doğrulaması süreçlerini ön planda tuttuğunu gösteriyor. Şirket, kullanıcı deneyimini bozabilecek olası sorunları engellemek amacıyla Samsung Google Play sistem güncellemesi dağıtımını geçici olarak durdurduğunu onaylıyor.

Samsung daha önce 2023 yılında da benzer bir tutum sergilemiş ve kullanıcılar aylarca eski sürümlerde kalmıştı. Ancak şirket, bekleyen güvenlik yamaları ve sistem iyileştirmelerini içeren yeni paketin Ocak 2026 içinde yayınlanacağını müjdeledi. Bu hamleyle birlikte Samsung Google Play sistem güncellemesi sorununun çözülmesi bekleniyor.

Kullanıcılar cihazlarının güncelliğini Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Sistem ve güncellemeler yolunu izleyerek kontrol edebilir. One UI güncellemeleri ile paralel olarak sistemin daha stabil çalışması hedefleniyor. Samsung Google Play sistem güncellemesi tarafındaki bu hassas denge, son kullanıcı güvenliğini korumayı amaçlıyor. Samsung Google Play sistem güncellemesi Ocak ayı itibarıyla tekrar rayına oturuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung'un güncellemeleri kendi testlerinden geçirmek için geciktirmesini doğru buluyor musunuz?