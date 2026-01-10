Bu videoda Xiaomi’nin en güçlü iki cihazını birbiriyle yarıştırıyoruz ve hangi telefonun daha hızlı olduğuna karar veriyoruz.

Bir tarafta Xiaomi’nin 15. yılına özel olarak çıkarttığı Xaiomi 15S Pro, diğer tarafta ise kamera tarafında Leica işbirliğini bir adım öteye taşıyan Xiaomi 17 Ultra by Leica. Xiaomi 15S Pro gücünü markanın kendi geliştirdiği maksimum 3.9 Ghz hızı olan XRING O1 işlemcisinden alıyor. Xiaomi 17 Ultra by Leica modelinde ise maksimum çekirdek hızı 4.6 Ghz olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunuyor. İki telefonda da 16GB RAM ve 512 GB Depolama yer alıyor. İki telefonda Depolama birimi tarafında UFS 4.1 kullanırken RAM tarafında 15S Pro LPDDR5T, 17 Ultra by Leica ise LPDDR5X RAM leri kullanıyor. Telefonların ekran çözünürlükleri de birbirinden farklı. 15S Pro 2K ekrana sahipken 17 Ultra by Leica ise 1.5K çözünürlüğünde. İki telefonda Android 16 üzerinde HyperOS 3 yazılımını kullanıyor. İki cihazda da Çin sürümü yazılım olduğunu da hatırlatalım. Bakalım bu yarışı hangisi kazanacak?

#Xiaomi #Xiaomi17Ultra #Xiaomi15SPro