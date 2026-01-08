Google tarafından geliştirilen ve bir dönem mobil fotoğrafçılığın vazgeçilmezi olan Snapseed, uzun süreli sessizliğini nihayet bozmaya hazırlanıyor. Birçok kullanıcı uygulamanın kaderine terk edildiğini düşünse de son gelen haberler Android ekosisteminde büyük heyecan yarattı. Peki, yıllar sonra gelecek olan bu büyük tasarım güncellemesi kullanıcılara neler sunuyor?

Google Snapseed arayüzü tamamen yenileniyor

Google, geçtiğimiz Haziran ayında iOS platformu için sürpriz bir şekilde 3.0 sürümünü yayınlamıştı. Bu hamle, Android kullanıcıları arasında haklı bir beklenti oluştururken uygulamanın kendi evine ne zaman geleceği merak konusu olmuştu. Beklenen resmi onay ise Snapseed geliştirici ekibinden geldi.

Aralık ayının sonunda Reddit üzerinde bir topluluk duyurusu paylaşan Snapseed ekibi, güncelleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Geliştirme sürecinin Kasım ayında başladığı ve yeni sürümün genel kullanıma sunulmasına henüz birkaç ay olduğu belirtiliyor.

Ekip ayrıca Android kullanıcılarının fikirlerine ne kadar önem verdiklerini şu sözlerle dile getirdi: “For all the Android users, please let us know if there is anything that you’d really like to see in the app.” Bu açıklama, yeni sürümde sadece tasarımın değil, kullanıcı taleplerinin de yer bulacağını gösteriyor.

Modern ve kullanıcı dostu bir deneyim geliyor

Yenilenen Snapseed arayüzü, yıllardır değişmeyen dikey liste yapısından kurtularak çok daha modern bir görünüme geçiş yapıyor. Artık uygulama açıldığında kullanıcıları düzenlenen fotoğrafların yer aldığı şık bir ızgara görünümü karşılayacak. Ayrıca sağ alt köşede yer alan dairesel bir işlem butonu iş akışını hızlandıracak.

Uygulamanın fotoğraf düzenleme bölümü artık üç ana sekme altında toplanıyor. Google bu bölümleri; Görünümler, Favoriler ve Araçlar olarak isimlendiriyor. Özellikle “Favoriler” sekmesi, kullanıcıların en sık başvurduğu dört farklı aracı buraya eklemesine ve tek dokunuşla erişmesine olanak tanıyor.

Araçlar sekmesi ise uygulamanın sunduğu tüm güçlü fotoğraf düzenleme seçeneklerine tek bir ekran üzerinden ulaşma imkanı veriyor. Burada perspektif düzeltme, iyileştirme, seçmeli düzenleme ve kafa pozu gibi klasikleşmiş Snapseed araçları çok daha düzenli bir yapıda sunuluyor.

Teknik tarafta ise değerleri ayarlama biçiminde önemli bir değişiklik göze çarpıyor. Eskiden sadece ekranı sağa veya sola sürükleyerek yapılan değer değişimleri, artık yeni bir kadran tabanlı kontrolcüyle destekleniyor. Bu sayede Google, kullanıcıların çok daha hassas ve kontrollü düzenlemeler yapmasını hedefliyor.

Snapseed içindeki araçlar yeni sürümle birlikte daha iyi kategorize ediliyor. “Düzelt ve Onar” kısmında beyaz dengesi ve eğriler gibi temel ayarlar bulunurken, “Rötuş ve Dönüştür” kısmında portre iyileştirmeleri yer alıyor. Stil kategorisinde ise dramatik efektler ve siyah-beyaz filtreler sizi bekliyor.

Yaratıcı araçlar bölümünde ise çift pozlama, metin ekleme ve çerçeveler gibi popüler seçenekler korunuyor. Ayrıca iOS sürümüne kısa süre önce eklenen ve retro film filtreleri sunan “Snapseed Kamera” özelliğinin de Android güncellemesiyle birlikte paket içerisine dahil edilmesi bekleniyor.

Google Photos uygulamasının her geçen gün daha gelişmiş düzenleme araçlarına kavuşması, birçok kişinin Snapseed uygulamasının emekliye ayrılacağını tahmin etmesine neden olmuştu. Ancak bu kapsamlı yenilenme planı, uygulamanın profesyonel ve amatör kullanıcılar için hala vazgeçilmez olduğunu kanıtlıyor.

İlginizi Çekebilir: GOG satıldı! Peki GOG yeni sahibi kim oldu?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Snapseed uygulamasını hala aktif olarak kullanıyor musunuz yoksa Google Photos düzenleyicisi sizin için yeterli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!