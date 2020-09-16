Co Print, 3D yazıcı sektöründe dengeleri değiştirmeye geliyor!

Çok malzemeli ve çok renkli 3D baskı teknolojisinde, Türkiye’deki ilk örnekleri sunmayı başaran Co Print, Arıkovanı aracılığıyla vitrinlere taşınacak. Bilmeyenler için “Arıkovanı”, Turkcell tarafından sunulan kitlesel bir fonlama platformu. Ayrıca Turkcell, Arıkovanı platformu aracılığıyla girişimcileri desteklemeyi ve geleceğin teknolojik ürünlerini insanlara sunabilmeyi amaçlıyor.

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Bu girişim, hızla gelişmekte olan 3D yazıcı sektöründe, yeniliğin öncüsü olabilir

3D yazıcıların günden güne daha da gelişmekte olduğu, yadsınamaz bir gerçek. Ayrıca 3D baskı, gerek endüstriyel düzeyde, gerekse günlük hayatta pek çok soruna çözüm sağlayabiliyor. Fakat çoğu 3D yazıcı, tek baskı ucuna sahip. Bundan dolayı, bu yazıcılarla yapılan baskılar sadece tek bir renge sahip olabiliyor. Yerli girişimimiz Co Print ise, bu durumu değiştirmeyi hedefleyerek; 3D yazıcıların tek baskıda 4 farklı filamenti bir arada kullanabilmesini sağlıyor. Bu sayede sıradan bir 3D yazıcıyı, çok renkli ve malzemeli 3D baskı yapabilir hale getirebiliyor.

Co Print nedir?

Piyasadaki benzer ürün ve yöntemlere göre çok daha uygun fiyatlı olduğu belirtilen Co Print, herhangi bir 3D yazıcının işlevselliğini artırabilen bir ekipman. Bu ekipman, 3D yazıcılara giren filamenti, bilgisayarda tasarlanan renkli modelin ihtiyacına göre otomatik olarak değiştiriyor. Bu sayede 3D yazıcıların çok renkli ve çok malzemeli nesneleri tek baskıda üretmesine olanak tanıyor. Co Print’in en iddialı vaadlerinden birisi de, neredeyse bütün masaüstü 3D yazıcılarla birlikte çalışabilmesi.

Seri üretime hazır!

Patentlenen ve seri üretime hazır hale getirilen Co Print, Arıkovanı üzerinden gelecek destekleri bekliyor. İlk 20 ürün ise, özel bir indirimle kullanıcılara sunulacak. Eğer Co Print için işler yolunda giderse, siparişlerin Kasım 2020’de kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

21 yaşındaki iki genç girişimci Fatih Kazım Duymaz ve Hüseyin Özen tarafından kurulan; çok renkli ve çok malzemeli 3D baskının Türkiye’deki ilk örneklerini oluşturan girişimin gelecek hedefi ise Türkiye’deki 3D Yazıcı ekosistemini geliştirmek ve global pazara bu teknolojilerin ihracatını yapmak.

Dilerseniz, ürünün Arıkovanı sayfasına buradan ulaşabilir, ve farklı başlıklar altında destek vererek hedeflenen bağışa katkıda bulunabilirsiniz.