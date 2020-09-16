3D yazıcı
Co Print, 3D yazıcı sektöründe dengeleri değiştirmeye geliyor!
Çok malzemeli ve çok renkli 3D baskı teknolojisinde, Türkiye’deki ilk örnekleri sunmayı başaran Co Print, Arıkovanı aracılığıyla vitrinlere taşınacak. Bilmeyenler için “Arıkovanı”, Turkcell tarafından sunulan kitlesel bir fonlama platformu. Ayrıca Turkcell, Arıkovanı platformu aracılığıyla girişimcileri desteklemeyi ve geleceğin teknolojik ürünlerini insanlara sunabilmeyi amaçlıyor.
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Bu girişim, hızla gelişmekte olan 3D yazıcı sektöründe, yeniliğin öncüsü olabilir
3D yazıcıların günden güne daha da gelişmekte olduğu, yadsınamaz bir gerçek. Ayrıca 3D baskı, gerek endüstriyel düzeyde, gerekse günlük hayatta pek çok soruna çözüm sağlayabiliyor. Fakat çoğu 3D yazıcı, tek baskı ucuna sahip. Bundan dolayı, bu yazıcılarla yapılan baskılar sadece tek bir renge sahip olabiliyor. Yerli girişimimiz Co Print ise, bu durumu değiştirmeyi hedefleyerek; 3D yazıcıların tek baskıda 4 farklı filamenti bir arada kullanabilmesini sağlıyor. Bu sayede sıradan bir 3D yazıcıyı, çok renkli ve malzemeli 3D baskı yapabilir hale getirebiliyor.
Co Print nedir?
Piyasadaki benzer ürün ve yöntemlere göre çok daha uygun fiyatlı olduğu belirtilen Co Print, herhangi bir 3D yazıcının işlevselliğini artırabilen bir ekipman. Bu ekipman, 3D yazıcılara giren filamenti, bilgisayarda tasarlanan renkli modelin ihtiyacına göre otomatik olarak değiştiriyor. Bu sayede 3D yazıcıların çok renkli ve çok malzemeli nesneleri tek baskıda üretmesine olanak tanıyor. Co Print’in en iddialı vaadlerinden birisi de, neredeyse bütün masaüstü 3D yazıcılarla birlikte çalışabilmesi.
Seri üretime hazır!
Patentlenen ve seri üretime hazır hale getirilen Co Print, Arıkovanı üzerinden gelecek destekleri bekliyor. İlk 20 ürün ise, özel bir indirimle kullanıcılara sunulacak. Eğer Co Print için işler yolunda giderse, siparişlerin Kasım 2020’de kullanıcılara ulaşması bekleniyor.
21 yaşındaki iki genç girişimci Fatih Kazım Duymaz ve Hüseyin Özen tarafından kurulan; çok renkli ve çok malzemeli 3D baskının Türkiye’deki ilk örneklerini oluşturan girişimin gelecek hedefi ise Türkiye’deki 3D Yazıcı ekosistemini geliştirmek ve global pazara bu teknolojilerin ihracatını yapmak.
Dilerseniz, ürünün Arıkovanı sayfasına buradan ulaşabilir, ve farklı başlıklar altında destek vererek hedeflenen bağışa katkıda bulunabilirsiniz.
3D yazıcı
Samsung Galaxy S10 parmak izi okuyucusu 3D yazıcıyla kandırıldı!
Bir Imgur kullanıcısı günümüzün en güçlü akıllı telefonlarından biri olan Samsung Galaxy S10‘un ekrandan parmak izi okuyucusunu 3D yazıcıdan aldığı parmak izi baskısıyla kandırdı.
Kandırılma videosunu buradan izleyebilirsiniz: https://www.instagram.com/p/Bv-GLV0hDrI/
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Samsung Galaxy S10’un parmak izi okuyucusu nasıl aşıldı?
Bir Imgur kullanıcısı bir kadeh üzerinde kalan kendi parmak izinin fotoğrafını çekti, daha sonra Photoshop uygulamasında işledi. 3ds Max işlemini yaparak hazırlanan resimdeki çizgileri üç boyutlu baskıya sokmasına izin veren bir model hazırladı. Ve 13 dakika süren bir baskı işleminin ardından parmak izinin bir kopyasını elde etti. Son olarak elde ettiği bu kopyayla telefonunun parmak izi okuma sensörünü kandırmayı ve güvenlik önlemini aşmayı başardı. Kullanıcı bu işlemin çok daha kısa bir sürede bile tamamlanabileceğini söylemiş.
Bu olay akıllı telefonlardaki güvenlik önlemlerinin en güveniliri olduğunu kabul ettiğimiz parmak izi okuyucusunun bile ne kadar kolay kandırılabileceğini bir kez daha kanıtladı. Bankacılık uygulamaları gibi önemli işlemlerde bile kullanmaktan çekinmediğimiz yüz tanıma ve parmak izi okuma gibi güvenlik önlemleri daha önce de pek çok kez aşılmıştı.
3D yazıcı
Mooz’dan Oyma ve Yazdırma İşlevli 3D Yazıcı Geliyor
2017 Yılının 3D yazıcıları hayallerimizde ki cisimleri gerçeğe dönüştürmekle kalmayıp, artık bunları Mooz ile oyabilmeye ve üzerine lazer teknolojisi ile yazdırma işlemi yapabilmeye başlıyor.
Yalnızca 3D yazıcı özelliği ile kalmayıp, yazdırdığı cisme oyma ve lazer teknolojisi ile yazma işlemi yapabiliyor. Bütün bu işlevlere sahip olan yazıcının, aynı zamanda sahip olduğu basit yapısı ile istediğiniz şekilde kurulum yapabiliyorsunuz. Yaptığınız kuruluma bağlı olarak Mooz’u yazdırma, hassasiyet, keskinlik, hız ve renk karışımı açısından maliyet etkinliği için seçebilirsiniz. Renk karışımı özelliği ile sadece bir renge takılmayan Mooz, seçtiğiniz renkleri karıştırarak ortaya güzel renkler de çıkartabilme özelliğine sahip.
Katı alüminyum alaşımları, tamamen metal sıcak bir uç ve keskin dökme kurşun vidalardan oluşan yazıcı, gerçekten yüksek bir kalite ve performans sergiliyor Tasarımı ve performansı ile kendisini ortaya koyan Mooz, aynı zamanda çok kolay bir arayüz yazılımına sahip. Sürükle bırak işlemleri ile çalışabilen Mooz işin çoğu kısmını kendisi hallediyor.
Eğer yazdırmaya merakle biri değilseniz, 5 milimetrelik delme derinliğine sahip oyma teknolojisi ile güzel sanatlar ortaya koyabilirsiniz. Lazer yazıcı teknolojisi ile tahta, mantar, hatta yiyeceğinize bile logo, yazı gibi şekilleri yazdırabilirisiniz.
Şu anda Kickstarter projesi olarak bütçe toplayan Mooz, çoktan 100.000Dolar toplamın bulunmakta. Eğer Mooz cihazlarından birine sahip olmak isterseniz, 239 Dolardan başlayan modelleri veya tam seti olan ve 429 Dolardan başlayan ürünleri bulunmakta.
3D yazıcı
San Francisco Merkezli Apis Cor 3D Yazıcı ile Ev Yapıyor
San Francisco merkezli bir girişim olan Apis Cor, Rusya’nın bir şehrinde 24 saat içerisinde üç boyutlu yazıcı ile bir ev yaptı.
Apis Cor hasarlı bir evi düzeltmedi ya da önceden üretilmiş panelleri bir araya getirmedi şirketi evi tamamen sıfırdan yaptı. Şirket evin betondan dış duvarlarını, iç parçalarını ve diğer bölümleri mobil bir üç boyutlu yazıcı ile yaptı. Evin boyasını, çatı kaplamasını, kablolamasını, sıvı, ses ve sıcak yalıtımlarını ise işçiler kendileri yaptı ancak bu bile çok uzun sürmedi.
Sonuç olarak ise 24 saatte karşımıza yaklaşık 40 metre karelik bir ev çıkıyor. Bu da ortalama bir otel odası kadar büyük demek. Bir köşk kadar büyük olmasa da küçük evleri seven insanlar için oldukça ideal. Şirketin açıklamasına göre bir ev 10.134 dolar tutuyor. Bu maliyetin büyük bir kısmını ise kapı ve penceler oluşturuyor. Aslına baktığınızda bu ev üzerinde bulunduğu araziden bile çok daha ucuz.
Şirket sürecin nasıl işlediğini gösteren bir de video yayınladı. Bu videoda iç cephenin nasıl tasarlandığı açıkça görüyor. Ayrıca içerideki Samsung Curved TV kıvrımlı duvara birebir uyuyor. Şirketin açıklamasına göre müşteriler evi istedikleri şekilde ya da büyüklükte yapabilirler.