Otomotiv
Czinger 21C Hybrid, 3D yazıcı ile üretilen ilk Hypercar oldu!
Czinger 21C Hybrid, dünya üzerinde 3D yazıcı ile üretilen ilk hypercar (hiper araba) oldu. Günümüzün teknolojilerinde otomotiv üreticileri birer birer elektrikli araçlara doğru yönelmeye başlarken; “Divergent 3D” şirketi kurucusu ve CEO’su Kevin Czinger kendi adını verdiği ilk elektrikli hiper arabayı üretti.
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Czinger 21C Hybrid ile ilgili detaylar neler
Czinger 21C Hybrid günümüzün bütün modern teknolojileriyle donatılmış; buna rağmen ortalama bir spor arabaya göre daha hafif. Araç, yüksek performans verilerine sahip. Kevin Czinger’in ifadelerine göre aracın üretilebilmesi için gereken donanıma 150 Milyon Dolar harcanmış.
Czinger’in teknik özellikleri neler
Aracın kalbinde 2.88 litre twin turbo V8 bir motor bloğu bulunuyor. Bu blok dakikada 11000 devir çevirebilme kapasitesine sahip ve 930 beygir güç üretebiliyor. Araç arkadan itişli olmakla beraber her bir arka teker için birer tane olmak üzere 2 adet elektrik motoruna sahip. Bu elektrik motorları ise 160 beygir güç üretebiliyor. Elektrik motorları ve ana motor bloğunu aynı anda devreye soktuğunuzda cihaz toplam 1090 beygir güç üretebiliyor.
Kevin Czinger’in belirttiği üzere ise araç güç üretebilmek için karbondioksit ve metanolü, hidrojen ile karıştırarak kullanıyor ve bu sayede sıfır emisyona sahip. Dahası eğer cihazı bildiğimiz yakıtlarla yani benzinle kullanmak isterseniz cihaz buna da uyumlu; tabi bu durumda sıfır emisyonla çevreci bir seyahat gerçekleştiremiyorsunuz.
Araç 0’dan 100 km’ye 1.9 saniyede erişebiliyor. Verilere göre bu kadar hızlı ivmelenebilen birkaç araçtan biri. Araç 0’dan 160 km’ye ise sadece 3.5 saniyede çıkabiliyor. Aracın çılgın bir hızlanma kabiliyeti var diyebiliriz çünkü en yakın rakipleri Porsche 918 Spyder ve Tesla Model S P100D 0’dan 100 km’ye 2.2 saniyede çıkabiliyor.
Aracın erişebileceği maksimum sürat ise 434 km olarak belirtilmiş. Bu değer Bugatti Veyron Super Sport’ı geride bırakmaya fazlasıyla yeterli.
Aracın gövdesi alüminyum, titanyum ve karbon fiberden oluşuyor. Kullanılan komponentler hafif olmasının yanı sıra dayanıklı materyaller de oldukları için herhangi bir kaza durumunda araçtan sağlam çıkmanızı sağlayabilirler. Tabiki siz kullandığınız araç ne olursa olsun yasal hız limitlerinin dışına çıkmayın diye de hatırlatalım.
Czinger’in açıklamalarına göre araç ilk etapta sadece 25 tane üretilecek ve 2021 yılında satışa sunulacak. Fiyatının ise 1.7 Milyon Dolar’dan başlaması bekleniyor.
Genel
BMW Concept i4, 523 beygir güçle gelecek!
BMW‘nin tamamen elektrikli “Gran Coupe” modeli Concept i4‘ün, 2020 Cenevre Otomobil Fuarı‘nda tanıtılmasına 1 hafta gibi bir süre kaldı. Alman üreticinin açıklamasına göre bu araç BMW’nin meşhur dinamiklerini, modern, zarif ve sportif bir tasarımla, Gran Coupe ferahlığı ve pratikliğini birleştirecek.
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Concept i4’e ait son içerikte, aracı tam ayrıntılarıyla göremesek de çok da ağır olmayan bir kamuflajlı halinin animasyonuna yer verilmiş. Önceden yayınlanan casus fotoğraflardan da bu şekildeki hafif kamuflajlı haline aşinayız. (Okumakta olduğunuz haberin sonlarına doğru, söz konusu casus fotoğrafları bulabilirsiniz.)
Tabi ki aracın en çok dikkat çeken kısımlarından birisi ise sıfır emisyonlu bir arabanın 523 beygir gibi bir güç üreterek, günümüz M3/M4 araçlarından daha güçlü olması. Concept i4’e ait 0-100 km/s süresi yaklaşık 4 saniye olarak biliniyor. Ayrıca aracın maksimum hızı da 200 km/s olarak sınırlandırılmış.
Concept i4’ün elektrik motoru, yaklaşık 550 kg‘lık 80 kWh değerindeki yeni bataryadan gücünü alacak. Bu da i4’ün (WLTP döngüsüne göre) tek şarjla 600 km civarında yol gidebileceği anlamına geliyor. Söylenenlere göre 35 dakikalık bir şarjla %80 batarya doluluğuna ulaşmak mümkün olacak. Ayrıca 6 dakikalık bir hızlı şarj ile 100 km civarı bir menzile sahip olabiliyorsunuz.
BMW Concept i4’ün seri üretim versiyonu önümüzdeki sene, 3-Serisi ile yan yana Münih‘te üretilmeye başlanacak.
Genel
Elektrikli Mercedes EQA’ya ait resmi “casus fotoğrafları” yayınlandı!
2017’de Frankfurt Otomobil Fuarı’nda konsept halinin ilk gösterimi yapılan Mercedes-Benz EQA’nın prototip testleri önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanacak. Bu yılın sonlarına doğru ise kamuflajlarından kurtulacak gibi görünüyor.
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Üreticinin doğruladığı bir habere göre aracın tanıtım tarihi 2020 yılının sonlarına doğru olacak. Yani bu sonbahardaki Paris Otomobil Fuarı‘nda aracı görmemiz olası. Fakat Mercedes, EQA prototiplerinin, hava sıcaklığından etkilenmeden düzgünce çalışabildiğinden emin olmak istiyor.
Testlerin son aşamasında Mercedes, EQA prototiplerini İsveç‘e götürdü. Oradaki testlerde aracın soğuk iklimlerdeki şarj olma durumunu, sıfırın altındaki sıcaklıklarda bataryaların termal yönetimini ve bu şartlarda aracın kabininin nasıl bir konfor sunduğu incelendi. Diğer test kriterleri ise aracın buz ve kar üzerindeki enerji geri kazanımı ve çekiş yetenekleriydi.
Mercedes EQA nasıl bir performans tablosuna sahip?
Yeni GLA‘nın elektrikli kardeşi, MEA EVA II platformunda yükselecek ve Mercedes EQC’nin altında konumlandırılacak. 60 kWh ve 100 kWh arasında değişen batarya seçenekleriyle karşımıza çıkacak Mercedes EQA, yaklaşık 400 km gibi bir menzil sunacak. Ayrıca 201 beygir, 268 beygir ve 335 beygir güç sunan üç farklı motor seçeneğiyle de tercih edilebilecek.
Mercedes tarafından doğrulanan bir başka haber ise 2020 Cenevre Otomobil Fuarı‘nda, EQ Power serisi altında, henüz hangi modeller olduğu açıklanmayan plug-in hibrit araçları da görücüye çıkaracak olması. Elektrikli modellere ek olarak makyajlı E63 AMG, yeni GLA 45 AMG ve GT 73 AMG plug-in hibrit araçları da üreticinin standında yer alacak.
Genel
BMW iX3, aerodinamik jantlarıyla test edilirken görüntülendi!
Tamamen elektrikli BMW iX3 test edilirken casus kameralara yakalandı. Bu sefer araç, opsiyon olarak sunulması beklenen aerodinamik tasarımlı jantlarıyla görüntülendi.
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Alman üreticinin iX3 için tasarladığı bu jantlar, standart bir X3‘ün jantlarına göre %5 daha az sürtünme yaratıyor. Ayrıca hafif tasarımı sayesinde aracın tüketim değerlerine az da olsa etki ettiği söyleniyor. Avrupa WLTP testine göre %2 kadar daha fazla menzil sunuyor. Yani aynı aracın standart jant takılı haliyle yapılan sürüşlere göre yaklaşık 10 km kadar daha fazla mesafe gidebileceğimiz vaat ediliyor.
Geçen senenin sonlarına doğru açıklanan WLTP test döngüsü sonuçlarına göre iX3’te kullanılan 74 kWh‘lik batarya paketi 440 km’yi aşan bir menzil sunuyor. Bu batarya paketi 282 beygir güç, 400 Nm tork üreten bir motor ile arkadan itişli bir şekilde karşımıza çıkacak.
iX3‘ün üretimi, BMW Brilliance Automotive ortak girişimi ile bu yıl Çin’de başlayacak. 2021 yılı sonlarına doğru üretilmeye başlanacak araç, Alman üreticinin 5. nesil eDrive teknolojisini kullanan ilk araç olacak.