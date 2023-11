Nothing’in CMF markası, geçtiğimiz hafta ürünlerinin kullanılabilirliğini on beş yeni bölgeye genişletti. Aynı zamanda, CMF Watch Pro kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklandı ve Eylül ayında piyasaya sürülmesinden bu yana üçüncü güncellemesini aldı. CMF by Nothing tam gaz yoluna devam ediyor.

İçindekiler CMF Watch Pro Yepyeni Özelliklerle Güncellendi

CMF Watch Pro Yepyeni Özelliklerle Güncellendi

CMF Watch Pro için yeni güncelleme V11.0.0.45 aygıt yazılımı sürümü ile geldi. Akıllı saat, artık birçok yeni bölgede satışta olduğu için, güncelleme Çekçe, Romence, Bulgarca ve Lehçe dilleri için destek ekledi. Ayrıca, kullanıcı arayüzünde ve deneyiminde iyileştirmeler yapıldı.

Güncelleme, geliştirilmiş hava durumu senkronizasyonu ve telefon müzik sesi kontrolünün geliştirilmiş bir görünümünü içeriyor. Kullanıcılar ayrıca daha hızlı bir telefon kamerası uzaktan kumandası bekleyebilirler. Ek olarak, genel etkileşim ve görsel tasarımda iyileştirmeler yapıldı.

Güncellemenin değişiklik günlüğü ise şöyle:

Çekçe, Romence, Bulgarca ve Lehçe dil desteği eklendi

Optimize edilmiş hava durumu senkronizasyonu

Daha hızlı telefon kamerası uzaktan kumandası

Etkileşimlerde ve görsel tasarımda genel iyileştirmeler

Son sürüme yükseltmek için Watch Pro Uygulaması’na gitmelisiniz. Cihaz Güncellemeleri bölümüne dokunarak 11.0.0.40 sürümüne yükseltebilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir rapor, Ocak 2024’te Nothing’in yeni bir ürün lansmanına işaret ediyor. Henüz doğrulanmamış olmasına rağmen, bu ürünün Nothing Ear (3) kulaklıkları olabileceği söyleniyor.

Nothing cephesi özellikle tasarım konusunda öne çıkmayı başarmış ve bir tasarım felsefesi edinmiş durumda. Bu nedenle Nothing’in yeni ürünleri, şeffaf tasarım seven kullanıcılar tarafından heyecanla bekleniyor.

Nothing cephesi Android 14 içinde çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Samsung cephesi kısa süre önce One UI 6 güncellemesini yayınlayarak Android 14 geçişini başlatmıştı. Nothing Phone modelleri de yakın zamanda kararlı Android 14 sürümünün tadına bakabilecek.

Bizler de yeni Nothing ürünlerini merakla bekliyoruz. Son zamanlarda Android ekosistemine Nothing Chats ile iMessage desteği getiren Nothing cephesi yeni ürünleriyle de çok konuşulacak.

İlginizi Çekebilir: One UI 6 kullanıcıları tatmin etmedi

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce CMF by Nothing ürünleri nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.