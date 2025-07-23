Nothing‘in alt markası CMF, yeni akıllı saat modeli CMF Watch 3 Pro‘yu resmen piyasaya sürdü. Bir önceki nesle göre daha büyük bir ekran, daha uzun pil ömrü ve en önemlisi ChatGPT entegrasyonu gibi devrimsel yenilikler sunan bu yeni model, akıllı saat deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

CMF Watch 3 Pro Neler Sunuyor?

CMF Watch 3 Pro, hassas işlenmiş metal bir çerçeve ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. 1.43 inç boyutuna büyüyen ve 650 nit parlaklığa ulaşan 60Hz’lik ekran, Always-On Display (Her Zaman Açık Ekran) moduyla sürekli olarak şık bir görünüm sunuyor. Kullanıcı arayüzünde gezinmek için ise fonksiyonel bir döner tepe (crown) bulunuyor.

Saatin en çarpıcı özelliği ise şüphesiz ki ChatGPT entegrasyonu. Artık bileğinizden doğrudan yapay zekaya sorular sorabilir, sesli notlar alabilir ve bu notların otomatik olarak metne dökülmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca “Essential News” özelliği, ilgilendiğiniz konulardaki en son haber başlıklarını size okuyarak güncel kalmanıza yardımcı oluyor.

Spor ve sağlık takibi de unutulmamış. 131 farklı spor modunu destekleyen saat, çift bant GPS (L1+L5) desteği sayesinde açık hava aktivitelerinde çok daha hassas konum takibi yapıyor. IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık sunan CMF Watch 3 Pro, 350 mAh’lik bataryasıyla tipik kullanımda 13 güne varan bir pil ömrü vaat ediyor.

CMF Watch 3 Pro Teknik Özellikleri

Ekran: 1.43 inç, 466×466 piksel, 60Hz, 650 nit

1.43 inç, 466×466 piksel, 60Hz, 650 nit Yapay Zeka: ChatGPT Entegrasyonu, Sesli Not Dökümü, Haber Okuma

ChatGPT Entegrasyonu, Sesli Not Dökümü, Haber Okuma GPS: Çift Bant GPS (L1+L5), GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS

Çift Bant GPS (L1+L5), GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS Spor Modları: 131 adet, Akıllı Aktivite Algılama

131 adet, Akıllı Aktivite Algılama Pil Ömrü: Tipik kullanımda 13 güne kadar

Tipik kullanımda 13 güne kadar Batarya: 350 mAh

350 mAh Dayanıklılık: IP68 Suya ve Toza Karşı Dayanıklılık

IP68 Suya ve Toza Karşı Dayanıklılık Bağlantı: Bluetooth Arama (AI Gürültü Engelleme)

Bluetooth Arama (AI Gürültü Engelleme) Kontrol: Döner Tepe (Crown), Hareket Kontrolleri

CMF Watch 3 Pro Ne Kadar?

Koyu Gri, Açık Gri ve Turuncu olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen CMF Watch 3 Pro, birçok ülkede satışa sunuldu. Saatin uluslararası pazarlar için belirlenen standart fiyatı 99 Dolar / 99 Euro / 99 Sterlin olarak açıklandı. Ürün, markanın resmi web sitesi olan nothing.tech üzerinden ve yakında perakendeciler aracılığıyla satın alınabilecek.

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Siz CMF Watch 3 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.