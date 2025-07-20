Teknoloji dünyasının merakla beklediği Google Pixel Watch 4 hakkındaki en önemli bilgiler sonunda sızdırıldı. Gelen son raporlar, Google’ın yeni nesil akıllı saat modelinin fiyatlandırma politikasıyla kullanıcıları sevindireceğini gösteriyor. Özellikle Avrupa pazarı için ortaya çıkan rakamlar, şirketin geçen seneki fiyat etiketini koruyarak rekabette iddialı bir konum almayı hedeflediğini ortaya koyuyor. Bu durum, giyilebilir teknoloji pazarında Google Pixel Watch 4 modelini sabırsızlıkla bekleyenler için harika bir haber niteliği taşıyor. Cihazın Pixel 10 ailesiyle birlikte 20 Ağustos‘ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İçindekiler Google Pixel Watch 4 Teknik Detayları ve Sızdırılan Fiyatlar

Google Pixel Watch 4 Teknik Detayları ve Sızdırılan Fiyatlar

Sızdırılan detaylara göre Google Pixel Watch 4, iki farklı kasa boyutu ve bağlantı seçeneği ile piyasaya sürülecek. 41 mm boyutundaki modelin yalnızca Wi-Fi destekli versiyonu 399 Euro, LTE destekli versiyonu ise 499 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Daha büyük bir ekran isteyenler için ise 45 mm’lik modelin Wi-Fi versiyonu 449 Euro, hem Wi-Fi hem de LTE bağlantısı sunan versiyonu ise 549 Euro’dan alıcı bulacak. Bu fiyatlandırma, Google Pixel Watch 4 modelinin selefi Pixel Watch 3 ile aynı seviyede kalarak zam görmediğini doğruluyor.

Donanım tarafında ise Google Pixel Watch 4, gücünü bir önceki modelle aynı yonga setinden alacak. Bu durum, Google’ın donanım gücünden ziyade yazılım optimizasyonu ve kullanıcı deneyimine odaklandığının bir işareti olarak yorumlanıyor. Cihazın renk seçenekleri de teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak türden. Sızıntılara göre saat; Obsidiyen, Limon, Aytaşı, İris ve Porselen gibi zengin renk paletiyle sunulacak. Bu çeşitlilik, Google Pixel Watch 4‘ün kişiselleştirme konusundaki iddiasını gösteriyor.

Tüm bu bilgilerin yanı sıra en çok merak edilen çıkış takvimi de netleşmiş durumda. Google’ın büyük lansman etkinliği 20 Ağustos‘ta gerçekleştirilecek ve bu etkinliğin hemen ardından Google Pixel Watch 4 için ön sipariş süreci başlayacak. Cihazların raflardaki yerini alacağı ve kullanıcılarla buluşacağı tarih ise 28 Ağustos olarak belirlendi. Yaklaşan bu tarihler, Google Pixel Watch 4 için heyecanın doruk noktasına ulaştığını gösteriyor ve cihazın akıllı saat pazarındaki dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.

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Siz Google Pixel Watch 4 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.