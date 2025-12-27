Nothing, Android 16 tabanlı yeni arayüzü olan Nothing OS 4.0 güncellemesini CMF Phone serisi için kademeli olarak dağıtmaya başladı. Güncelleme ilk etapta CMF Phone 1 için yayınlanırken, CMF Phone 2 Pro modelinin de önümüzdeki haftalarda güncellemeyi alması planlanıyor. İşte Nothing Android 16 güncellemesi

Nothing OS 4.0 Android 16 tabanlı güncelleme CMF Phone 1 ve CMF Phone 2 Pro için dağıtıma çıktı

Nothing Android 16 güncellemesi, sistem genelinde daha kişisel ve rafine bir deneyim sunmayı hedefliyor. Görsel yeniliklerin yanı sıra özelleştirme seçenekleri genişletilirken, günlük kullanımda akıcılığı artıran çeşitli iyileştirmeler de pakete dahil ediliyor.

Nothing OS 4.0, arayüz tarafında küçük ama hissedilir dokunuşlar içeriyor. Uygulama ikonları daha modern bir görünüme kavuşurken, durum çubuğu simgeleri daha sezgisel hale getirildi. Kilit ekranı tarafında ise kişiselleştirme menüsüne eklenen iki yeni saat tasarımı dikkat çekiyor.

Bunun yanında sisteme eklenen Extra Koyu Mod, özellikle düşük ışıkta ekran kullanımını daha konforlu hale getiriyor. Bu mod, Ayarlar > Ekran > Karanlık Tema > Extra Koyu Mod yolu üzerinden aktif edilebiliyor.

Güncelleme, kamera uygulamasında da bazı yenilikler getiriyor. Varsayılan çekim ön ayarları güncellenirken, popüler fotoğraf stilleri ön plana çıkarılıyor. Filtreler bölümüne yoğunluk ayarı eklenirken, Nothing’e özel yeni “Stretch” stil filtreler de kullanıma sunuluyor. Ayrıca fotoğraflar için yeni Nothing marka filigranlar ve sanatsal çerçeveler de güncelleme ile birlikte geliyor.

Nothing, güncelleme sırasında cihazın geçici olarak ısınabileceğini ve güç tüketiminin artabileceğini belirtiyor. Bu durumun güncelleme tamamlandıktan kısa süre sonra normale döneceği ifade ediliyor.Nothing OS 4.0 güncellemesinin indirme boyutu ise yaklaşık 2.03 GB.

Nothing OS 4.0 güncelleme takvimi nasıl?

Güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor. CMF Phone 1, Nothing OS 4.0 güncellemesini bugünden itibaren almaya başladı. CMF Phone 2 Pro için dağıtımın önümüzdeki haftalarda genişletilmesi planlanıyor. Nothing Phone (3a) Lite modelinin ise Ocak ayının başında Nothing OS 4.0’a geçmesiyle genel dağıtım süreci tamamlanacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nothing OS 4.0'ın getirdiği görsel ve kamera yenilikleri CMF Phone kullanıcıları için yeterli bir güncelleme mi?