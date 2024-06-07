Bir süredir teknoloji dünyasında dolaşan söylentiler nihayet resmiyet kazandı. Nothing, CMF alt markası altında piyasaya sürülecek ilk akıllı telefon olan Nothing CMF Phone 1’i duyuracağını açıkladı. Şirket, yeni cihazın tasarımında ve fonksiyonlarında Nothing’in yenilikçi yaklaşımından ve dikkat çekici tasarım titizliğinden yararlanacağını belirtti.

CMF Phone 1’in tanıtımında, CMF Neckband Pro’da gördüğümüz kadrana benzer bir tasarım öğesi yer aldı ve cihazın deri kaplamaya sahip olacağına dair ipuçları verildi. Bu detaylar, Nothing’in yeni telefonunun estetik ve malzeme kalitesi açısından öne çıkacağını gösteriyor. Ayrıca, tanıtımın ardından şirketin CEO’su Carl Pei, Nothing Phone (3)’ün 2025’te piyasaya sürüleceğini doğruladı ve bu doğrulama CMF Phone 1’in piyasaya çıkışına yönelik heyecanı daha da artırdı.

İçindekiler CMF Phone 1 özellikleri böyle olabilir

CMF Phone 1 özellikleri böyle olabilir

CMF Phone 1’in teknik özellikleri, cihazın güçlü ve kullanıcı dostu olacağını ortaya koyuyor. 6,67 inç boyutunda ve 120Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekran ile kullanıcıların yüksek kaliteli görüntü deneyimi yaşaması hedefleniyor. Arka tarafında 50MP birincil sensöre sahip çift kamera kurulumu, ön tarafında ise 16MP’lik bir kamera bulunuyor. Bu özellikler, fotoğraf ve video çekiminde üst düzey performans vaat ediyor.

Cihaz, MediaTek Dimensity 7200 yonga seti ile destekleniyor. Bu yonga seti, cihazın hızlı ve verimli çalışmasını sağlarken, 8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB veya 256 GB UFS 2.2 depolama seçenekleri, geniş depolama ve hızlı veri erişimi sunuyor. Ayrıca, MicroSD kart desteği ile depolama alanının genişletilebilmesi, kullanıcıların daha fazla veriyi rahatça saklayabilmesine olanak tanıyor.

CMF Phone 1’in 5000 mAh kapasiteli bir bataryası bulunuyor. Bu batarya, cihazın uzun süre dayanıklılığını sağlarken, 33 W hızlı şarj desteği ile kullanıcıların kısa sürede cihazlarını şarj edebilmesine imkan tanıyor. Bu özellik, Nothing Phone (2a)’nın 45 W şarj desteğine kıyasla biraz daha düşük olabilir, ancak yine de günlük kullanım için yeterli performansı sunuyor.

CMF Phone 1’in Glyph arayüzü ile gelmesi beklenmiyor, ancak değiştirilebilir plastik arka kapak ve özel eklentiler için Nothing Kilidi ile donatılması bekleniyor. Bu özellikler, cihazın kişiselleştirilmesini ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre uyarlanabilmesini sağlayacak.

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CMF Phone 1’in fiyatlandırması da dikkat çekici. 128 GB’lık modelin 249 ABD Doları (yaklaşık 20.785 Rupi) ve 256 GB’lık modelin 279 ABD Doları (yaklaşık 23.290 Rupi) fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu fiyatlandırma, cihazın orta segmentte rekabetçi bir seçenek olacağını gösteriyor.

Nothing CMF Phone 1’in Temmuz 2024’te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu yeni model, Nothing’in ürün ekosistemine harika bir giriş noktası olarak hizmet edecek ve kullanıcıların beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor. Şirket, bu yeni cihazın piyasaya çıkışıyla birlikte akıllı telefon pazarında daha geniş bir kitleye hitap etmeyi amaçlıyor.