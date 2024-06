Nothing Phone 2 Android 15 beta programına dahil olan “ilk Google Pixel olmayan telefonlardan biri” oldu. Google, Pixel cihazlarına özel olan Android 15 beta programını Mayıs ayı ortasında genişleterek diğer üreticilerin belirli cihazlarına da açtı. Londra merkezli telefon şirketi Nothing, bu fırsatı değerlendirerek ilk olarak orta sınıf Nothing Phone 2a modeli için beta sürümünü sundu. Şirket, bu güncellemeyi amiral gemisi cihazı Nothing Phone 2 için de sunuyor. Nothing Phone 2 Android 15 aldı.

Nothing Phone 2 Android 15 Beta programına dahil oldu: Nothing Samsung’u bile geçti

Gelen son bilgilere göre, Android 15‘in geliştirici sürümü artık Nothing Phone 2 kullanıcıları için de test edilebilir durumda. Nothing, 14 Mayıs’ta Phone 2a’nın beta programına katılımını duyurduğu tweet’ini güncelleyerek, Android 15 Geliştirici Önizlemesi’nin Nothing Phone 2’de de kullanılabilir olduğunu bildirdi. Bu güncelleme, Nothing’in topluluk tartışma gönderisine de yansıdı ve artık hem Nothing Phone 2 hem de Nothing Phone 2a Android 15 destekli cihazlar listesinde yer alıyor.

Bununla birlikte, Nothing Phone 2 Android 15 süreci tamamen sorunsuz ilerlemiyor. Nothing, kullanıcıların verilerini yedeklemelerini ve yüklemeyi denemeden önce Nothing OS 2.5.5 sürümünde olmalarını öneriyor, çünkü işlem cihazın depolama alanını biçimlendiriyor ve tüm verileri siliyor. Beta sürümü hala erken aşamalarında ve bazı özelliklerden yoksun, bu da onu öncelikle geliştiriciler ve ileri düzey kullanıcılar için uygun hale getiriyor. Deneyimsiz kullanıcılar için kurulum konusunda açık bir uyarı mevcut değil.

Bilinen bazı sorunlar arasında parmak izlerinin kaydedilememesi veya yüz kilidinin kullanılamaması ile birlikte Nothing X, Hava Durumu, Başlatıcı, Kaydedici ve Widget’lar gibi önceden yüklenmiş uygulamaların bulunmaması yer alıyor. Yani bu güncelleme resmen AOSP olarak adlandırılan saf Android benzeri bir sürüm olmuş. Ayrıca, kullanıcılar yükleme süreciyle ilgili sorunlar bildiriyor. Buna göre, bazı kullanıcılar güncellemeyi denedikten sonra yeniden başlatma sorunuyla karşılaşmış.

Bu zorluklara rağmen, Nothing Phone 2 Android 15 beta sürümünü deneyimlemek isteyenler Nothing’in blog yazısında verilen ayrıntılı talimatlara başvurabilirler. Bununla birlikte, bizler Nothing’in yeniden başlatma sorununu çözmesini beklemenizi öneriyoruz. Zira telefonu günlük olarak kullanıyorsunuz bu sorun biraz can sıkabilir.

Nothing OS Android 15 beta, Nothing’in kullanıcılarına en yeni yazılım deneyimlerini sunma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Beta programı ilerledikçe ve sorunlar çözüldükçe, daha fazla kullanıcı Android 15’in Nothing Phone cihazlarında sunduğu yeni özellikleri ve iyileştirmeleri keşfetme şansına sahip olacak.

İlginizi Çekebilir: Artık her yıl yeni iPhone çıkmayabilir, iPhone 16 iptal mi oldu?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Nothing güncellemesi nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!