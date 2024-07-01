Nothing, MediaTek Dimensity 7300 5G SoC ile güçlendirilen akıllı telefonu CMF Phone 1’i tanıtmaya hazırlanıyor. CMF Phone 1 özellikleri ile Android tutkunlarını şimdiden heyecanlandırmayı başardı. Bu yeni telefon, segmentindeki en iyi deneyimi sunmayı hedefliyor ve tasarım ile ekran özelliklerinin yanı sıra performansıyla da dikkat çekecek.

İçindekiler CMF Phone 1 özellikleri belli oldu

CMF Phone 1 özellikleri belli oldu

Geçtiğimiz ay tanıtılan MediaTek Dimensity 7300 5G işlemci, selefi Dimensity 7050 SoC’ye kıyasla önemli iyileştirmeler sunuyor. 8 çekirdekli mimarisini koruyan bu işlemci, TSMC’nin 4nm üretim süreciyle geliştirildi. Bu yenilik, cihazın verimliliğini artırırken pil tüketimini de önemli ölçüde azaltıyor, böylece kullanıcılar daha uzun süreli kullanım deneyimi yaşayabiliyor.

CMF Phone 1, AnTuTu kıyaslamasında elde ettiği 673.000 puanla Snapdragon 782G, Dimensity 7050 ve Snapdragon 6 Gen 1’i geride bırakarak performansını kanıtladı. Bu yüksek puan, cihazın kullanıcılarına üstün bir performans sunacağını gösteriyor.

İlginizi Çekebilir: DEĞİŞEBİLİR BATARYA GERİ DÖNÜYOR! | CMF by Nothing neler tanıtacak?

Nothing, CMF Phone 1’in 8 GB’a kadar sanal RAM ile desteklenen 8 GB RAM’e sahip olacağını doğruladı. Ayrıca, 6 GB RAM’li bir versiyonun da piyasaya sürüleceği söylentiler arasında yer alıyor. JerryRigEverything’den Zack Nelson’ın kısa söküm videosu, telefonun SK hynix bellek modüllerini kullandığını ve dijital pusula ile hareket sensörleri gibi çeşitli sensörlerle donatıldığını ortaya koydu.

TechnicalGuruji’nin bugün yayınladığı video, CMF Phone 1’in 20.000 Rs’nin altında bir fiyatla satışa sunulacağını doğruladı. Şirket, cihazın 6,67 inç FHD+ 120Hz Süper AMOLED ekranı, 2000 nit tepe parlaklığı ve HDR10+ desteği ile kullanıcılarına üstün bir görsel deneyim sunacağını belirtti.

CMF Phone 1, temel ürün işlevlerine odaklanarak tavizsiz bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. Şirket, harika tasarımını daha geniş kitlelere ulaştırmayı planlıyor ve bu hedef doğrultusunda CMF Phone 1’in 8 Temmuz’da piyasaya sürüleceğini duyurdu. Lansman etkinliği cmf.tech adresinden canlı olarak izlenebilecek.

CMF Phone 1 ile birlikte, Nothing markası Watch Pro 2 ve Buds Pro 2’yi de piyasaya sürecek. Bu ürünler, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış ve Nothing’in yenilikçi vizyonunu yansıtıyor.