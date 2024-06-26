Nothing markası, daha ucuz ürünler piyasaya sürmek amacıyla alt markası olan CMF by Nothing’i geçtiğimiz sene duyurmuştu. İlk ürünleri kulaklık, saat ve şarj aleti olan marka şimdi ise yeni nesil ürünlerini çok yakın zamanda tanıtacak.

CMF by Nothing, ilk akıllı telefonu Phone 1, Buds Pro 2 ve Watch Pro 2 ürünlerini 8 Temmuz’da duyuracak. Markanın ilk telefonu, bir takım farklı tasarımsal özellikler sunacak. Arka kapağı çıkarılabilen vidalı bir yapının yanında tekerlek benzeri bir özellik ile telefona farklı işlevler kazandıracak. Bunun yanında 6.67 inç AMOLED 120 Hz ekran, Dimensity 7300 işlemci, 50MP. ana kamera ve 5000 mAh bataryanın geleceği kesin gözüyle bakılıyor.

Buds Pro 2 kulaklıklık modelinde de bu tekerlek yapı devam ediyor. ANC modları arasında değişiklik yapmak ve ses seviyesini değiştirmek için kullanılması plananan bu özellik tasarım anlamında diğer kulaklıklardan farklı hissettirecek.

Watch Pro 2 ise selefinden farklı olarak yuvarlak bir yapıda gelecek. Önceki model kare forumdaydı ve saatin dış kaplaması haricinde plastik malzemeden oluşuyordu. Şimdi yeni modelde tamamen alüminyum kasa kullanılacak.

Peki CMF tarafında yeni tanıtılacak ürünler hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce ilgi çekici ürünler mi? Nothing ve CMF markası hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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