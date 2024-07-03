Nothing, yeni uygun fiyatlı modeli CMF Phone 1 için çeşitli özellikler açıkladı. Bu model, bütçe segmentinde premium özellikler sunmayı hedefliyor.

İçindekiler CMF Phone 1 kamera tarafında Sony ile çalışacak

CMF Phone 1 kamera tarafında Sony ile çalışacak

Markanın resmi Instagram hesabında yayınlanan teaser’a göre, CMF Phone 1, Sony sensörü kullanan f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP arka kameraya sahip olacak. Bu CMF Phone 1 kamera, 2x sensör içi yakınlaştırma özelliği sunuyor ve ultra geniş kamera yerine ikincil bir portre sensörü ile birlikte geliyor.

Önceki raporlar, telefonun merkezde hizalanmış delikli bir kesime sahip 6,67 inç sAMOLED ekranı olduğunu doğruladı. Bu ekran, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 2.000 nit maksimum parlaklık ve HDR10+ desteği sunacak. MediaTek Dimensity 7300 5G işlemci tarafından desteklenecek ve 8 GB’a kadar RAM ve ek 8 GB sanal RAM ile eşleştirilecek. Ayrıca, genişletilebilir depolama için bir microSD kart yuvası içeriyor.

Telefon, 5000mAh batarya ile donatılmış. Daha iyi ses kalitesi için kemanlardan ilham alan bir tasarıma sahip olan cihaz, ekran içi parmak izi tarayıcısı ve alttan ateşlemeli hoparlörler ile donatılmış.

CMF Phone 1 kamera özellikleri, kullanıcılara yüksek kaliteli fotoğraflar çekme imkanı sunarken, 2x sensör içi yakınlaştırma ile detay kaybı olmadan yakın çekimler yapmayı sağlıyor. CMF Phone 1 kamera, portre modunda da başarılı sonuçlar veriyor ve bu sayede fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılar için cazip bir seçenek oluyor.

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CMF Phone 1, hem bütçe dostu hem de premium özellikler sunan bir telefon olarak dikkat çekiyor. Özellikle CMF Phone 1 kamera performansı, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak düzeyde. Bu özellikleri ile CMF Phone 1, bütçe segmentinde sağlam bir yer edineceğe benziyor.