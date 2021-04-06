Clubhouse içerik üreticilerine iyi haber: Bağış sistemi geliyor!

Clubhouse için ‘sosyal medyanın altın çocuğu’ ifadesini kullansak abartmış olmayız herhalde. Geçtiğimiz senenin sonlarında piyasaya bomba gibi düşen uygulama, rüzgarını tüm hızıyla estirmeye devam ediyor. Hatta, Clubhouse sosyal medya pazarını öyle bir salladı ki, Linkedin’den Facebook’a; Twitter’dan Spotify’a birçok sosyal ağ devi uygulamanın kopyalamanın yarışı içinde. Yani, Clubhouse artık ilk zamanlarındaki gibi rakipsiz değil ve rekabet diğer markaların da benzer uygulamalar çıkarmasıyla önümüzdeki zamanlarda daha da artacağa benziyor. Neyse ki, Clubhouse da olduğu yerde saymıyor. Platformu Android ekosistemine bir an önce getirme gibi çabaları olan Clubhouse, yenilikler konusunda da oldukça hızlı. Bu haftaki yenilik ise uygulamaya içerik üretenleri çok sevindirecek cinsten. Zira, Clubhouse konuşmacıları artık bağış alabilecek…

Clubhouse içerik üreticilerine bağış müjdesi

reklam

Aslında, Clubhouse’un içerik üreticilerine para kazandırma çabası yeni değil. Öyle ki, şirket geçtiğimiz ay kendi fenomenlerini yaratmak istediğini söylemişti. Hatta şirket bu konuda o kadar ciddi ki, bu fenomenler için özel bir eğitim hazırlamış ve bu eğitime katılan kişilerin ekipman masraflarını karşılayacağını söylemişti. Uzun lafın kısası, Clubhouse içerik üreticilerini mutlu tutmanın ne kadar önemli olduğunun farkında. Bundan dolayı, platform, tıpkı Youtube; Twitch; Instagram vb. platform gibi üreticilerini bir gelir kapısı olmak istiyor.

Bu haberi de sevebilirsiniz: ANDROID İÇİN CLUBHOUSE! Houseclub uygulmasını denedik!

reklam

Clubhouse’un bugün resmi blogunda paylaştığı gönderiye göre, platform, içerik üreticilerine bağış atmaya yarayan sistemi bugün itibariyle uygulamaya ekliyor. Bu yeni sistemin adı ise “Clubhouse Payments”. Ancak, bu sistemin henüz tüm içerik üreticilerine sunulmadığını da belirtelim. Yeni sistem şu an küçük bir grup üzerinde test edilmekte. Firma, sistemin bu test aşaması biter bitmez, kısa bir süre içinde tüm kullanıcılara yayılacağını söylüyor. Görünüşe göre bu yeni bağış sistemi bu konuda gelecek yeniliklerin ilki. Öyle ki, şirket bu yeni sistemi “içerik üreticilerimizin para kazanmasını sağlayacak yöntemlerden” sadece ilki şeklinde tanımlamakta.

Bağışlardan komisyon kesilmeyecek, tamamı içerik üreticilerine gidecek

İçerik üreticileri için günün tek güzel haberi yeni bağış sistemi değil. Clubhouse bugünkü gönderisinde, birçok rakibinin aksine, içerik üreticilerine yapılan bağışlardan komisyon kesmeyeceğini de söyledi. Başka bir deyişle, eğer platformda içerik üretiyorsanız ve ekranınızda bir bağış miktarı gördüğünüzde bu miktarı direkt olarak kazançlarınıza yazabilirsiniz. Eğer bağışa ulaşan değil de bağış yapan kişiyseniz, bu bağışı yaptığınızda kartınızdan ufak bir miktar işlem ücreti alınacağını da ekleyelim. Clubhouse bu ücreti kendilerinin değil bu yeni bağış sistemlerindeki ödeme partnerleri olan Stripe firmasını aldığını ve bundan dolayı da bu konuda bir söz hakkına sahip olmadıklarını belirtiyor. Bu ücretin ne olduğu konusunda ise henüz bir açıklama yok. Açıkcası, Clubhouse’un reklamlardan önce ilk olarak içerik üreticilerine para kazandırmaya çalışması bizleri etkiledi. Bunun üstüne bir de komisyon kesmemesi cidden takdire şayan. Umarız, Clubhouse’un bu tutumu diğer sosyal medya devlerine de örnek olur…

Clubhouse’ta nasıl bağış yapılır? İşte adımlar

Clubhouse’ta bağış yapmak gerçekten de kolay. Öncelikle, uygulamaya kredi veya nakit kardı bilgilerinizi yüklemeniz gerekiyor. Tabi, tahmin edebileceğiniz üzere, bu sadece bir seferlik bir işlem. Clubhouse, kartınız gelecek bağışlarınızın için sistemlerinde güvenli bir şekilde tutulacağının altını çiziyor. Açıkcası, ödeme ekstra bir seçenek daha iyi olabilirdi. Örneğin, bildiğiniz üzere bazı uygulamalarda AppleID veya Google hesaplarımız için telefonumuzda zaten kayıtlı olan kredi kartlarıyla ödeme yapabiliyoruz. Malumunuz, birçok insanın uygulamaya kredi kartını vermek istememesi ihtimal dahilinde ve bundan dolayı Clubhouse’un da bu bağış sistemini “In-App Purchase” stilinde ödeme gibi sunması uygulamanın avantajına olacaktır. Bakalım bu veya benzeri bir ödeme seçeneği ilerde eklenecek mi…Neyse, lafı daha fazla uzatmadan gelelim bağış yapma işleminin kendisine:

#1- Bağış yapmak istediğiniz konuşmacının profil fotoğrafına tıklayın. Bundan sonra ise tek yapmanız gereken gelen ekrandaki “Send Money (Para Gönder)” seçeneğine tıklamak.

#2- Para Gönder’e tıkladıktan sonra karşınızda yeni bir ekran belirecek. Burada yapmanız gereken ise yollamak istediğiniz miktarı girmek. Bu miktarı da onayladıktan sonra işlemimiz tamam!

Bu yeni sistem hakkında siz ne düşüyorsunuz? Sizce Clubhouse iyi adımlar mı atıyor yoksa yakında düşüşe geçmeye başlar mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: 9to5Mac, ScreenRant, TechCrunch