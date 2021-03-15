Clubhouse, kendi influencer’larını yaratmak istiyor

Clubhouse, son zamanların tartışmasız bir şekilde en iyi çıkış yapan sosyal medya platformu. Ancak, uygulama artık ilk zamanlardaki gibi rakipsiz değil. Twitter’ın ‘Spaces’ özelliği ve Facebook’un benzer bir uygulama geliştirdiği haberleri platformu endişelendirmiş olacak ki, şirket pazardaki yerini sağlamlaştırmak adına hamleler yapmaya başladı bile. Görünüşe göre, Clubhouse’un bu hamlelerin ilki sosyal medya ağlarının olmazsa olmazı influencerlar…

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Clubhouse, kendi influncer’larını kendi programıyla yetiştirecek

Popüler sosyal medya ağı, geçtiğimiz günlerde haftalık yaptığı gündem toplantılara bir yenisini daha ekledi. Bu haftanın toplantısının belki de en dikkat çeken açıklaması ise platformun yeni influencer programıydı. Özetle, “Clubhouse Creators First” isimli bu programı uygulamanın kendi ‘influencer eğitim kursu’ şeklinde tanımlayabiliriz. Program, ilk etapta 20 kişiye eğitim verecek. Bunun yanında, Clubhouse, bu “influencer adayları’na” gerekli materyalleri de temin edecek.

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Peki programa başvuru süreci nasıl işleyecek? Öncelikle, yukarda da söylediğimiz gibi, program şu an için sadece 20 kişiye açık; çok kısıtlı kapasitede olduğunu tekrar belirtelim. Tabi, bu şansınız yok demek anlamına gelmiyor. İlk olarak yapmanız gereken, şu link üzerinden başvuru formunu doldurmak. Bundan sonra ise tek yapmanız gereken başvuruların kapanış tarihi 31 Mart 2021 tarihine kadar beklemek. Firma, sonuçların bu tarihten sonra henüz kesin olmayan bir tarihte açıklanacağını ifade ediyor. Bunun yanında, başvuru şartlarıyla ilgili dikkat çeken bir detay ise firmanın şu an hangi sosyal medya platformunda (TikTok, Instagram vb.) aktif olduğunuzu bilmek istemesi. Clubhouse, bu bilgiyi büyük ihtimalle her influencer’ın eğitimi için ayrı strateji hazırlamak amacıyla kullanacak. Son olarak, firmanın bu hafta açıkladığı diğer bir yeniliğin de artık profil linkinizi paylaşmak için rehberinizi uygulamaya açmanıza. gerek olmadığını belirtelim. Ayrıca, eğer daha önce rehberinizi uygulamayla paylaştıysanız, firmaya ulaşıp bunu silmelerini talep edebilirsiniz.

Kaynak: Gizmodo, BusinessInsider