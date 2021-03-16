ANDROID İÇİN CLUBHOUSE! | Houseclub uygulamasını denedik!

Günümüzde 20.000 TL’ye varan fiyatlara sahip telefonlar var. Peki, en uygun fiyatlı ve fiyat/performans oranı yüksek telefon ile yüksek fiyatlara satılan telefonun ne farkı var? Bu videomuzda farklı bir değerlendirme ve kıyaslama yapıyoruz.

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TCL 10 Plus şu anda fiyat performans oranıyla dikkat çeken bir telefon. Bir diğer yanda ise 16.000 TL fiyatıyla çıkan Samsung’un en güçlü telefonu Galaxy S10+ var. Peki bu kadar büyük fark size ne kazandırıyor? Ne kaybettiriyor? Gelin beraber bakalım.

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İyi seyirler…