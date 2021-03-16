İnceleme
ANDROID İÇİN CLUBHOUSE! | Houseclub uygulamasını denedik!
Houseclub isimli Android için geliştirilen resmi olmayan Clubhouse uygulamasını denedik!
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ANDROID İÇİN CLUBHOUSE! | Houseclub uygulamasını denedik!
Clubhouse merakla Android ekosisteminde beklenirken, bir Github üzerindeki geliştirici Android için client olarak çalışan Houseclub uygulamasını üretti. Her ne kadar kısıtlı özellikler sunsa da bu uygulama ile Android üzerinden Clubhouse uygulamasına giriş yapabilir, kendi kullanıcı adınızı alabilirsiniz. Bazı konuşmalara katılabilir, el kaldırarak konuşmaya dahil olabilirsiniz.
Detayları videomuzda!
Houseclub uygulamasını indirmek için; http://hwp.to/ClubhouseAndroid
GitHub; https://github.com/grishka/Houseclub/
İnceleme
2.500 TL TELEFON vs. 16.000 TL TELEFON | Gerçekten ne farkı var?
Günümüzde 20.000 TL’ye varan fiyatlara sahip telefonlar var. Peki, en uygun fiyatlı ve fiyat/performans oranı yüksek telefon ile yüksek fiyatlara satılan telefonun ne farkı var? Bu videomuzda farklı bir değerlendirme ve kıyaslama yapıyoruz.
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2.500 TL TELEFON vs. 16.000 TL TELEFON | Gerçekten ne farkı var?
TCL 10 Plus şu anda fiyat performans oranıyla dikkat çeken bir telefon. Bir diğer yanda ise 16.000 TL fiyatıyla çıkan Samsung’un en güçlü telefonu Galaxy S10+ var. Peki bu kadar büyük fark size ne kazandırıyor? Ne kaybettiriyor? Gelin beraber bakalım.
İyi seyirler…
İnceleme
Philips OneBlade | Kusursuz Tıraş Teknolojisi
Hayatımı kolaylaştıran teknolojileri seviyorum. Bunun her zaman cep telefonu veya bilgisayar olması da gerekmiyor. Philips OneBlade de bu teknolojilerden biri.
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Philips OneBlade neler sunuyor?
Philips OneBlade de günlük hayatta yapmaktan keyif almadığım şeylere daha az zaman ayırmamı sağlayan ürünlerden biri olarak hayatıma girdi. Bu cihaz sayesinde yapmaktan keyif aldığım şeylere daha çok zamanım kalıyor. Kolayca anlayabileceğiniz gibi tıraş olmayı, tıraş olmaya zaman ayırmayı, berbere gitmeyi sevmiyorum. O nedenle de çoğunlukla suratımda bir karış sakalla dolaşıyorum. Daha doğrusu dolaşıyordum. Philips’in OneBlade isimli hibrid tıraş makinesiyle tanıştıktan sonra işler değişti.
OneBlade’in saniyede 200 kesim yapabilen makasları ve kutusundan çıkan 1 mm’lik, 3 mm’lik ve 5 mm’lik tarakları sayesinde artık hızlıca tıraş olabiliyorum. Üstelik suratımı kesmiyorum, cildim tahriş olmuyor.
Ersin’in kullandığı Philips OneBlade’i Hepsiburada’da incelemek ve arzu ederseniz satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar
YAPAY ZEKALI LAPTOP | Gigabyte AERO 15 OLED KC incelemesi
AERO 15 OLED KC modeli incelemesiyle karşınızdayız. Gigabyte’ın Türkiye’de satışa çıkardığı ilk laptop olan AERO 15 OLED, profesyonel kullanıcılara yönelik ve aynı zamanda oyun odaklı yapısıyla geliyor.
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YAPAY ZEKALI LAPTOP | Gigabyte AERO 15 OLED KC incelemesi
Detaylı bilgi ve satın almak için tıklayın.
356 x 250 x 20 mmboyutlarında ve 2 kg ağırlığında olan laptop, 15,6 inç 4K OLED ekran ile muhteşem bir görüntü sağlıyor. Renk doğruluğu Delta E 1’in altında olan ekran, mükemmel bir deneyim sağlıyor. Fabrikadan Pantone onaylı bir şekilde çıktığını da belirtelim.
Güç kanadında Intel Core i7 10870H işlemci ve Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartı barındıran ürün, 16 GB RAM ve 460 GB M.2 ssd depolamayla geliyor. Bellek ve depolama rahatlıkla artırılabilir durumda.
Microsoft Azure AI ile gelen ilk laptop olan AERO 15 OLED KC, işlemci ve ekran kartı kullanımını arkada en iyi şekilde optimize ederken büyük bir enerji verimliliği ve aynı zamanda gereken programda gerektiği kadar dengede güç sağlayarak önemli bir rol oynuyor.
Ürünü satın aldığınızda aynı zamanda Gigabyte Aorus H5 RGB stereo gaming kulaklık hediye edileceğini de belirtelim.
Ürünün detayları videomuzda.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: levent_orgun, 3 gün önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 1 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 3 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 3 hafta önce
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