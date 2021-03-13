TÜRKİYE’DEKİ OYUNCUNUN YÜZÜ GÜLER Mİ? | Ne olacak böyle?

Electronic Arts(EA), yarış oyunlarıyla tanınan Codemasters’ı satın alacağını açıkladı. F1, Grid ve Project Cars gibi ünlü oyunların arkasında imzası olan Codemasters şirketi 1,2 milyar dolar karşılığında EA tarafından satın alınıyor.

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Electronic Arts, Codemasters sayesinde gücüne güç katacak

Need for Speed gibi bir zamanlar hit yapmış bir serinin yaratıcısı olan EA, yarış oyunları kategorisinde daha etkin bir rol oynamak istiyor. Microsoft firmasının Forza serisi ve Sony firmasının Gran Turismo serileriyle rekabet edebilecek yapımları yakında görebilmemiz mümkün.

Şirketin satın alma planında olduğu Codemasters şirketine yakından bakacak olursak:

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Codemasters, 80’lerde kurulan ve Commodore 64 gibi İngiltere’de popüler olan sistemler için Dizzy gibi hit yapımlar üretmiş bir şirket. Son yıllarda en çok yarış oyunları yaratmasıyla tanınıyordu. Dirt, Grid ve Formula 1 serisi gibi oyunları servis etmesiyle ve geçen yıl Project Cars’ın arkasındaki geliştiriciyi satın almasıyla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.

Daha önce Take-Two Interactive tarafından satın alınacağı haberleri çıkmıştı. 970 milyon dolarlık bir anlaşmadan bahsediliyordu ancak EA, Codemasters ile anlaşmasını pazartesi sabahı erken saatlerde doğruladı.

EA CEO’su Andrew Wilson, yaptığı açıklamada, “Codemasters ve Electronic Arts’ı hayranlar için şaşırtıcı ve yenilikçi yeni yarış oyunları yaratmak için bir araya getirdik. Bunun son derece cazip bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Sektörümüz büyüyor ve yarış kategorisi gelişiyor. Birlikte yeni bir yarış eğlencesi çağına liderlik etmek için çalışmalara başlayacağız.” dedi. Codemasters yöneticisi Gerhard Florin ise konuyla ilgili, “EA ve Codemasters, video oyunu yarış kategorisine liderlik etmek noktasında ortak tutkuya sahipler. EA şirketinin bilgi birikiminden, kaynaklarından ve kapsamlı küresel ölçeğinden faydalanacağız ve yarış sektörüne önemli yenilikler getireceğiz. Bu birlik Codemasters için heyecan verici. Ekiplerimiz son derece tutkulu bir izleyici kitlesine daha iyi oyunlar yapmak için beraber çalışacaklar.” açıklamasında bulundu.

Son zamanlarda şirketler satın almalarla oyun sektöründe ellerini güçlendiriyor. Daha önce Microsoft şirketinin Bethesda’yı satın aldığı haberini sizlerle paylaşmıştık. EA şirketi de bugün benzer bir satın alma haberini bizlere duyurdu. Dileriz çok yakın zamanda, uygun fiyata sunacakları güzel içeriklerle oynarken keyif alacağımız yarış oyunları tasarlamayı başarırlar.