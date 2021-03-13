Oyun
TÜRKİYE’DEKİ OYUNCUNUN YÜZÜ GÜLER Mİ? | Ne olacak böyle?
Kripto para madenciliği, ekran kartı fiyatları, GeForce Now hizmeti, internet fiyatları, konsollar ve oyunlar derken oldukça zorlu bir dönemdeyiz. Türkiye’de oyuncu olmak bir yana, oyun oynamak isteyenleri bile çok zor aşamalar bekliyor.
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TÜRKİYE’DEKİ OYUNCUNUN YÜZÜ GÜLER Mİ? | Ne olacak böyle?
Peki ne olacak böyle? Bu sefer bir incelemeden ziyade, oyuncunun halini ve yaşadıklarını paylaşmak istedik. Lütfen sizler de düşüncelerinizi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın.
Genel
Electronic Arts, yarış oyunlarıyla tanınan Codemasters şirketini satın alıyor!
Electronic Arts(EA), yarış oyunlarıyla tanınan Codemasters’ı satın alacağını açıkladı. F1, Grid ve Project Cars gibi ünlü oyunların arkasında imzası olan Codemasters şirketi 1,2 milyar dolar karşılığında EA tarafından satın alınıyor.
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Electronic Arts, Codemasters sayesinde gücüne güç katacak
Need for Speed gibi bir zamanlar hit yapmış bir serinin yaratıcısı olan EA, yarış oyunları kategorisinde daha etkin bir rol oynamak istiyor. Microsoft firmasının Forza serisi ve Sony firmasının Gran Turismo serileriyle rekabet edebilecek yapımları yakında görebilmemiz mümkün.
Şirketin satın alma planında olduğu Codemasters şirketine yakından bakacak olursak:
Codemasters, 80’lerde kurulan ve Commodore 64 gibi İngiltere’de popüler olan sistemler için Dizzy gibi hit yapımlar üretmiş bir şirket. Son yıllarda en çok yarış oyunları yaratmasıyla tanınıyordu. Dirt, Grid ve Formula 1 serisi gibi oyunları servis etmesiyle ve geçen yıl Project Cars’ın arkasındaki geliştiriciyi satın almasıyla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.
Daha önce Take-Two Interactive tarafından satın alınacağı haberleri çıkmıştı. 970 milyon dolarlık bir anlaşmadan bahsediliyordu ancak EA, Codemasters ile anlaşmasını pazartesi sabahı erken saatlerde doğruladı.
EA CEO’su Andrew Wilson, yaptığı açıklamada, “Codemasters ve Electronic Arts’ı hayranlar için şaşırtıcı ve yenilikçi yeni yarış oyunları yaratmak için bir araya getirdik. Bunun son derece cazip bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Sektörümüz büyüyor ve yarış kategorisi gelişiyor. Birlikte yeni bir yarış eğlencesi çağına liderlik etmek için çalışmalara başlayacağız.” dedi. Codemasters yöneticisi Gerhard Florin ise konuyla ilgili, “EA ve Codemasters, video oyunu yarış kategorisine liderlik etmek noktasında ortak tutkuya sahipler. EA şirketinin bilgi birikiminden, kaynaklarından ve kapsamlı küresel ölçeğinden faydalanacağız ve yarış sektörüne önemli yenilikler getireceğiz. Bu birlik Codemasters için heyecan verici. Ekiplerimiz son derece tutkulu bir izleyici kitlesine daha iyi oyunlar yapmak için beraber çalışacaklar.” açıklamasında bulundu.
Son zamanlarda şirketler satın almalarla oyun sektöründe ellerini güçlendiriyor. Daha önce Microsoft şirketinin Bethesda’yı satın aldığı haberini sizlerle paylaşmıştık. EA şirketi de bugün benzer bir satın alma haberini bizlere duyurdu. Dileriz çok yakın zamanda, uygun fiyata sunacakları güzel içeriklerle oynarken keyif alacağımız yarış oyunları tasarlamayı başarırlar.
Genel
Google Stadia, Cyberpunk ve 7 yeni oyunu içeren güncellemesini duyurdu!
Google Stadia, şimdiye kadarki en büyük güncellemerinden birini aldı. Cyberpunk 2077 oyununun yeni sürümü ve eklenmekte geç kalınan Ubisoft oyunlarını içeren güncelleme kullanıcılara duyuruldu.
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Stadia güncellemesi neler sunuyor?
Google Stadia, Kasım 2019 yılında hayatımıza girmiş ve bir bulut oyun hizmeti olarak tanıtılmıştı. Stadia, yeteterli internet hızına sahip olduğunuz takdirde bilgisayar özellikleriniz el vermese bile yüksek kare hızlarıyla oyun oynamanızı mümkün hale getirmeyi amaçlıyordu. Geçtiğimiz günlerde ilk yılını kutlayan servis bugün yayınladığı güncellemeyle birlikte şimdiye kadar en büyük güncellemesini yayınladı demek yanlış olmaz.
Google, önümüzdeki birkaç yıl içinde Stadia platformunda 400’den fazla oyunla hizmet vermeyi planlıyor. Üstelik daha fazla ülkede Stadia’yı kullanıma sunmak da planları arasında. Şimdiye kadarki en büyük güncellemesini alan platforma bu hafta yeni oyunlar eklendi.
Bu hafta eklenen oyunları listesiyse şöyle :
- Cyberpunk 2077
- Watch Dogs
- Watch Dogs 2
- Valkyria Chronicles 4: Complete Edition
- Destroy All Human!
- SpongeBob SquarePants
- Unto The End
- Figment
Şimdiye kadar getirdiği en heyecan verici oyunsa Cyberpunk 2077‘nin yeni sürümü. Oyuna kullanıcılar tarafından çok fazla talep gösteriliyor. Stadia sunucuları, aldığı paranın karşılığını veriyor ve sorun yaşatmadan oyunu çalıştırmayı başarıyor. Bu oyunlardan bazıları Ubisoft platformunun oyunlarıyken bazıları ilk kez sahneye çıkan oyunlar.
Ülkemizde henüz hizmet vermese de destekleyen ülkelerden birindeyseniz ve yeterli internet hızına sahipseniz bu oyunları Google Stadia üzerinden oynamanız mümkün.
Oyun
Spider-Man Miles Morales, yeni modda ışın izleme ile 60 fps’de çalışıyor!
PlayStatiton 5’teki Spider-Man Miles Morales, performans modunda 30 fps’den 60 fps’e çıkabildi. Bunu uygunluk modu sayesinde başardı. Uygunluk modunda, ışın izleme (Ray Tracing) ile oyun boyunca akıcı kare hızları veya daha yüksek grafik doğruluğu arasında seçim yapmanız gerekiyor. Diğer bir güncelleme ise ışın izleme açıkken oyunu 60 fps’de oynama olanağı sunuyor.
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RT mod ile daha akıcı bir oyun deneyimi
Güncellenen yeni moda “ performans RT” adı verildi. Bu modu ayarlar sekmesinden etkinleştirebilirsiniz. Yeni mod, performans modu alternatif bir sürüm olarak; sahne çözünürlüğü, yansıma kalitesini, yaya yoğunluğunu ayarlayarak ışın izleme ile saniyede 60 kareye ulaşmanızı sağlayacak.
Ray Tracing, ışığın fiziksel davranışını simüle ederek sinema kalitesindeki görüntüleri gerçek zamanlı işleme imkanı sunuyor. Görsel detay ve gerçekçilik gereksinimi en yüksek seviyede olan oyunlara dahi akıcılık katıyor.
Performans RT modunda oyun çözünürlüğünün nasıl değiştiği tam olarak belli değil. Yenilenen bu modun oyun için uygun olup olmadığı bilinmemekte. 2018 hitinin güncellenmiş versiyonu yeniden düzenlendi ve 70 dolarlık Spider-Man Miles Morales, Ultimate Edition’ın bir parçası olarak sunuldu. Oyunun Türkiye fiyatı ise 459.00 TL olarak belirlenmiş.
Spider-Man: Miles Morales, yeni Performans RT modunu deneyimlemenin ideal yolu gibi görünüyor. Bu mod oyuncuları heyecanlandırmışa benziyor çünkü oyuncular, oyunu oynadıklarında ilk olarak bu modu açacaklarını söylüyorlar. Performans RT modunun Spider-Man: Miles Morales oyunu için nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.
Kaynak: Verge
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