Cloudflare, en büyük Minecraft sunucularından biri olan Wynncraft’a yönelik rekor bir dağıtık hizmet reddi (DDoS) saldırısını hafiflettiğini duyurdu.

Cloudflare DDoS tehdit raporu 2022 Q3, multi-terabit büyük DDoS saldırılarının giderek sıklaştığını belirtiyor. Şirket 3. çeyrekte 1 Tbps’yi aşan çok sayıda saldırıyı hafifletti.

En büyük saldırı Minecraft sunucusuna yönelik 2,5 Tbps DDoS saldırısıydı ve bir Mirai botnet tarafından başlatılmıştı.

Şirket tarafından yayınlanan raporda şöyle denildi: “En büyük saldırı, bir Mirai botnet varyantı tarafından başlatılan ve Minecraft sunucusu Wynncraft’ı hedef alan 2,5 Tbps DDoS saldırısıydı. Bu, bit hızı açısından şimdiye kadar gördüğümüz en büyük saldırıdır.”

“UDP ve TCP taşkınlarından oluşan çok vektörlü bir saldırıydı. Ancak, yüzlerce ve binlerce kullanıcının aynı sunucuda oynayabildiği devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu Minecraft sunucusu olan Wynncraft, Cloudflare onlar için filtrelediği için saldırıyı fark etmedi bile.”

Kötü niyetli trafik UDP ve TCP paketlerinden oluşuyordu ve saldırı yaklaşık iki dakika sürdü.

Raporda ayrıca uygulama katmanı DDoS saldırılarının geçen yıla kıyasla yüzde 111 oranında arttığı belirtiliyor. Araştırmacılar ayrıca Mirai tabanlı botnet’ler tarafından desteklenen L3/4 DDoS saldırılarının yüzde 405 oranında arttığını fark etti.

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Raporda ayrıca fidye amaçlı dağıtık hizmet reddi saldırılarının geçen yıla göre artış gösterdiği belirtiliyor.

HTTP DDoS saldırılarının en çok hedef aldığı ülke Tayvan olurken, uzmanlar son çeyreğe kıyasla %200’lük bir artış olduğunu ve onu Japonya’nın (+%105) izlediğini bildirdi.

HTTP dağıtık hizmet reddi saldırılarının en çok hedef aldığı ülke ABD olurken, onu Çin ve Kıbrıs izledi. Ağ katmanı saldırıları ağırlıklı olarak Singapur, ABD ve Çin’deki hedefleri vurdu.