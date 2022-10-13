Android işletim sisteminin, kullanıcıların Android cihazlarında depolama alanı boşaltmalarına olanak tanıyacak uygulama arşivi özelliğine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bu özellik Google Play Hizmetleri’nin bir parçası olarak görünecek.

Twitter kullanıcısı AssembleDebug, Android cihazında uygulama arşivi özelliğini etkinleştirmeyi başardı ve bunun görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Bu görüntüde, Google Play Store uygulamasındaki uygulama yönetimi sayfası aracılığıyla bir uygulamayı silmeye çalışırken arşivlerken görülebiliyor.

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Here is how it works. pic.twitter.com/nPhRGt6xKL — Kim (@AssembleDebug) October 11, 2022

Görüntülerde, AssembleDebug bir uygulamayı kaldırmaya çalışırken ve ardından aynı uygulamayı arşivleme seçeneği sunulduğunu keşfetti. Özelliğe göre bu seçenek uygulamayı silecek, ancak hesap bilgileri ve belgeler gibi uygulama verilerini cihazda tutacak. Ayrıca uygulama simgesi cihazda görünür kalacak, ancak arşivleme durumunda bir bulut simgesi gözükecek. Uygulamayı Google Play’den yeniden indirmek için bu simgeye basmak yeterli olacak.

Google, uygulama arşivleme özelliğini bu yılın başlarında duyurmuştu. Bu özellik, Android kullanıcılarının bir uygulamayı kalıcı olarak silmeden depolama alanından tasarruf etmelerini sağlayacak. Arşiv özelliği yalnızca Android Gradle Plugin 7.3 ile oluşturulmuş uygulamalar için çalışıyor. Bu özellik, arşivlenmiş apk adı verilen yeni bir apk türü oluşturarak çalışır. Bunlar, uygulama geri yüklenene kadar kullanıcı verilerini koruyan çok küçük apk’lardır. Özelliğin resmi olarak ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.