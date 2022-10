Android işletim sisteminin, kullanıcıların Android cihazlarında depolama alanı boşaltmalarına olanak tanıyacak uygulama arşivi özelliğine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bu özellik Google Play Hizmetleri’nin bir parçası olarak görünecek.

Twitter kullanıcısı AssembleDebug, Android cihazında uygulama arşivi özelliğini etkinleştirmeyi başardı ve bunun görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Bu görüntüde, Google Play Store uygulamasındaki uygulama yönetimi sayfası aracılığıyla bir uygulamayı silmeye çalışırken arşivlerken görülebiliyor.

Here is how it works. pic.twitter.com/nPhRGt6xKL

— Kim (@AssembleDebug) October 11, 2022