Çıplak gözle görülebilen kuyruklu yıldız dünyaya geri döndü. En son 50.000 yıl önce görülen bir kuyruklu yıldız, Güneş’e en yakın noktasına ulaştığında Dünya’ya bir ziyaret daha gerçekleştirecek. C/2022 E3 (ZTF) olarak adlandırılan cisim, bu tarihte Kuzey Yarımküre’de dürbün veya teleskoplar yardımıyla gözlemlenebilirken, Güney Yarımküre’de gezegenimize 42 milyon kilometre mesafeyle en çok yaklaşacağı 2 Şubat’ta çıplak gözle daha net görülebilecek.

Kuyruklu yıldız, Mart 2022’de Palomar Gözlemevi (Kaliforniya) tarafından Güneş Sistemi özellikle de Jüpiter içinde hareket ederken keşfedildi. NASA tarafından hesaplanan 50.000 yıllık yörünge periyodu, geçişine en son tanıklık edenlerin Buzul Çağı sırasında gezegeni paylaşan Neandertaller ve ilk Homo sapiensler olduğunu ortaya koyuyor.

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Şu ana kadar, gökyüzünde yeşil renkte parlayan buz ziyaretçisinin özellikleri hakkında çok az şey biliniyor. Yakında, bir sonraki “selamlaması” gökbilimcilerin kökeni, boyutu ve bileşimi ile ilgili bilgi toplamasına yardımcı olacaktır. Ancak bu aynı zamanda C/2022 E3’ü (ZTF) ayrıntılı olarak incelemek için son şans olacak. Çünkü 2 Şubat’tan sonra nadir kuyruklu yıldız uzayın derinliklerine doğru yola çıkacak ve bir daha geri dönmeyecek.