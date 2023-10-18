TSMC, üçüncü çeyrekte %30’luk kâr düşüşü ile karşı karşıya ve bu, çip endüstrisindeki yavaşlamayı yansıtıyor. Bu dönem için beklenen kar, 6 milyar dolar civarında ve bu, özellikle yarı iletken talebindeki küresel zayıflamadan kaynaklanan ikinci çeyrek üst üste düşüşü ifade ediyor.

TSMC’nin üçüncü çeyrek geliri ise yaklaşık 17 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti, bu da bir önceki yıla göre %20’lik bir düşüş anlamına geliyor ve şirketin öngördüğü aralıkta bir rakam. Bu gerileme, akıllı telefon ve bilgisayar üreticilerinin stoklarının azalması ve yeniden stoklama talebinin beklenen artışını gösteriyor.

Ancak, yapay zeka uygulamalarına yönelik çip talebinin artması, TSMC’nin hisse senedi fiyatını yukarı taşıdı. Yine de, müşteri talebinin belirsiz olduğu bir dönemde yatırımcılar temkinli kalmayı tercih ediyorlar.

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TSMC’nin dördüncü çeyrek ve gelecek yıla yönelik görünümü yakından takip ediliyor ve ilk çeyrekte %10’luk büyüme öngörülüyor. Yıl sonuna doğru ise sipariş iptalleri ve stoklama talebi ile ilgili endişeler gündeme gelebilir. Özellikle Apple’ın siparişlerini revize etme potansiyeli, TSMC’nin büyük müşterisiyle olan ilişkisinin önemini vurguluyor.

Son finansal raporlara göre, TSMC’nin Eylül 2023 net geliri, Ağustos 2023’e göre %4,4 ve Eylül 2022’ye göre %13,4 düşüş yaşadı. Ocak-Eylül 2023 dönemi için kümülatif gelir ise 1.536,21 milyar NT$ seviyelerinde gerçekleşti, bu da bir önceki yıla göre %6,2’lik bir düşüş anlamına geliyor.

TSMC’nin geleceği, yarı iletken endüstrisinin toparlanması, küresel ekonomik koşullar, tüketici talebi ve teknolojik ilerlemeler gibi bir dizi faktöre bağlı olacak. Analistler, şirketin değişen pazar dinamiklerine uyum sağlamasının ve stratejik planlama yapmasının önemini vurguluyorlar. TSMC’nin performansı, sektördeki paydaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından izlenmeye devam edecek.