Bu videoda Samsun’un bu seneki orta seviye cihazlarından A serisinin en üstüne konumlandırılan A54 5G modelini kutudan çıkarıyor ve detaylarına yakından bakıyoruz.
Samsung Galaxy A54 5G Teknik Özellikleri:
Tasarım: 158.2 x 76.7 x 8.2 mm, 202 gram, IP67
Ekran: 6.4 inç, Super AMOLED, FHD+, 120Hz, HDR10+, 1000 nit
İşlemci: Exynos 1380 5G
RAM/Depolama: 8GB/128GB – 8GB/256GB
Kamera: 50MP + 12MP + 5MP / 32MP Öne Kamera
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25W
Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 5G
Fiyat: 13.800 TL – 14.900 TL
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