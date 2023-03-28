Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında 200W hızlı şarjın gerçeğe dönüşmesi ve pil şarj süresinin yaklaşık on dakikaya inmesiyle telefon endüstrisi seviye atlamıştı. 2023’ün ilk yarısında 240W şarj teknolojisi, cep telefonlarının on dakikadan daha kısa sürede şarj olmasıyla sınırları daha da zorladı. Type-C arayüzünün şarj gücünü 240W ile sınırlayacağına inanılıyordu. Ancak Redmi’nin 300W şarj teknolojisi duyurusu beklentileri boşa çıkardı. Şimdi, Oppo, OnePlus ve realme dahil olmak üzere birçok üreticinin 300W şarj teknolojisi geliştirdiği görülüyor.

Son sızıntılar, aralarında Oppo, OnePlus ve realme‘nin de bulunduğu Oga üreticilerinin, kapasiteyi artırmayı hedefleyen yeni malzemeler ve yüksek yoğunluklu pillerle süper 100W şarj teknolojisi üzerinde çalıştıklarını ortaya çıkardı . Bu şirketler, 150W’ın üzerinde hızlı şarj ve 5500 mAh’ı aşan pil kapasitesine sahip yeni modelleri piyasaya sürmeyi planlıyor.

Ayrıca, Oga merkezli üreticiler de 300W aralığında ultra yüksek güçlü bir çözüm geliştiriyor; bu da önümüzdeki yıl OPPO, OnePlus ve realme ürünlerinin etkileyici pil ömrü performansına sahip olabileceğini gösteriyor. Aynı kaynaklara göre, çeşitli ana cep telefonu üreticilerinin yinelemeli modelleri proje oluşturmaya başladı ve ilgili araştırma çalışmaları çoktan başlamış olabilir.

300W şarj teknolojisi ve 150W+5500mAh pil ömrü çözümü potansiyel olarak OPPO Find X7 serisi, OnePlus 12 serisi ve diğer ürünlere entegre edilebilir. Ancak Find X6 serisi ve OnePlus 11 yeni piyasaya sürüldüğünden, OPPO Find X7 serisi ve OnePlus 12 serisinin lansmanına muhtemelen en az altı ay var.

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300W şarj elde etme yarışı kızışırken, telefon şarj teknolojisindeki hızlı ilerleme hayret verici olmaya devam ediyor. OPPO, OnePlus ve realme gibi Oga serisi üreticilerinin geliştirmeye katılmasıyla tüketiciler yakın gelecekte pil ömrü performansında önemli gelişmeler bekleyebilirler. Ancak, bu yenilikçi şarj çözümleriyle donatılmış ürünlerin piyasaya sürülmesine daha birkaç ay var olabilir. Teknoloji gelişmeye devam ederken, sektör ve kullanıcı deneyimi üzerindeki etkisini izlemek çok heyecanlı olacak.